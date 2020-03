Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54977c5d-a360-4b36-8d11-2fab8d354715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft fejlesztői összedobtak egy térképet, amin az összes ország összes koronavírusos esete látható – köztük Magyarország is.","shortLead":"A Microsoft fejlesztői összedobtak egy térképet, amin az összes ország összes koronavírusos esete látható – köztük...","id":"20200316_microsoft_bing_koronavirus_jarvany_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54977c5d-a360-4b36-8d11-2fab8d354715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a85d11-b6c6-4ae5-8fd2-965cb5cdde28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_microsoft_bing_koronavirus_jarvany_terkep","timestamp":"2020. március. 16. 13:03","title":"Ezen a térképen megnézheti, hogyan terjed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EB javaslata szerint kizárólag azok léphetnének be harmadik országokból a közösség területére, akik esetében ez elengedhetetlen.","shortLead":"Az EB javaslata szerint kizárólag azok léphetnének be harmadik országokból a közösség területére, akik esetében...","id":"20200316_Europai_Bizottsag_beutazasi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e7478e-54ce-4c71-8f40-0c6e9684a525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Europai_Bizottsag_beutazasi_tilalom","timestamp":"2020. március. 16. 17:31","title":"Az Európai Bizottság harminc napos beutazási tilalom elrendelését javasolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentgotthárdon motorokat gyártanak, arról egyelőre nem érkezett bejelentés, hogy ott mi lesz.","shortLead":"Szentgotthárdon motorokat gyártanak, arról egyelőre nem érkezett bejelentés, hogy ott mi lesz.","id":"20200316_Leall_az_osszes_Peugeot_Opel_Citroen_autogyar_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29974e3e-20f4-4e99-bfb8-9a75c16c689f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Leall_az_osszes_Peugeot_Opel_Citroen_autogyar_Europaban","timestamp":"2020. március. 16. 15:41","title":"Leáll az összes Peugeot, Opel, Citroen autógyár Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter utasított arra is, az idős orvos és ápoló ne találkozzon beteggel.","shortLead":"A miniszter utasított arra is, az idős orvos és ápoló ne találkozzon beteggel.","id":"20200315_orvos_koronavirus_kasler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16c9ea9-f541-42e9-ab6d-dd2c8a3b05ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_orvos_koronavirus_kasler","timestamp":"2020. március. 15. 23:03","title":"Kásler utasított: hétfőtől csak a sürgős eseteket látják el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774b4245-e640-4b54-a6a6-eab81d2b48dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben: az ország lezárja a határait, csak magyarok léphetnek be, éjféltől betiltják a rendezvényeket, a szórakozóhelyek, mozik zárva lesznek, az élelmiszerüzletek, patikák és drogériák kivételével minden üzlet, étterem és kávézó bezár háromkor. \r

","shortLead":"Drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben: az ország lezárja...","id":"20200316_Orban_Viktor_koronavirus_parlament_felszolalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=774b4245-e640-4b54-a6a6-eab81d2b48dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b502b15-d69d-454b-82e8-6778d1b22b85","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Orban_Viktor_koronavirus_parlament_felszolalas","timestamp":"2020. március. 16. 11:19","title":"Orbán Viktor: Lezárják Magyarország határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302f56d7-446f-4b16-8394-48af1c387b90","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A Pintér Sándoron elvégzett teszt azt bizonyítja, hogy eddig mindent elrontottak.","shortLead":"A Pintér Sándoron elvégzett teszt azt bizonyítja, hogy eddig mindent elrontottak.","id":"20200315_Gomperz_Nem_felunk_nem_felunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302f56d7-446f-4b16-8394-48af1c387b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12181296-9dbf-4dbf-ad59-4323fce5d128","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Gomperz_Nem_felunk_nem_felunk","timestamp":"2020. március. 15. 16:39","title":"Gomperz: Nem félünk, nem félünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és keddtől az éttermeknek is be kell zárniuk.\r

","shortLead":"Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és...","id":"20200316_ausztria_szigoritas_koronavirus_jarvany_sebastian_kurz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61135dfd-b0df-43f6-a1da-2f60aa2f49fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_ausztria_szigoritas_koronavirus_jarvany_sebastian_kurz","timestamp":"2020. március. 16. 05:38","title":"Tovább szigorít Ausztria: ötnél több ember nem találkozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz miniszterelnök szerint a fertőzés még nem érte el a maximumát.","shortLead":"Az olasz miniszterelnök szerint a fertőzés még nem érte el a maximumát.","id":"20200316_Conte_A_legnehezebb_hetek_meg_csak_most_kovetkeznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38cb42a-95f6-4835-ba9d-d1f114ed29c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Conte_A_legnehezebb_hetek_meg_csak_most_kovetkeznek","timestamp":"2020. március. 16. 10:58","title":"Conte: A legnehezebb hetek még csak most következnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]