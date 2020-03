Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"36 koronavírusos beteget kezelnek a Dél-pesti Centrumkórházban, közülük négyen vannak az intenzív osztályon súlyos állapotban.","shortLead":"36 koronavírusos beteget kezelnek a Dél-pesti Centrumkórházban, közülük négyen vannak az intenzív osztályon súlyos...","id":"20200318_koronavirus_beteg_dpc_intenziv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cd7197-7684-46a2-98d0-049c7e064aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_beteg_dpc_intenziv","timestamp":"2020. március. 18. 08:33","title":"Négy koronavírusos beteg van a Dél-pesti Centrumkórház intenzív osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi személyzetnek sincs pontos információja erről. ","shortLead":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi...","id":"20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47543bd-a864-460b-9906-76d290fe6ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","timestamp":"2020. március. 17. 16:13","title":"Hallgat a Jahn Ferenc kórház a koronavírusban meghalt férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de a szer a vírus kiűzése után néhány héten át megelőző védelmet is nyújthat.","shortLead":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de...","id":"20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f41a1c-abe2-4aa5-b68c-6773c95a9041","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","timestamp":"2020. március. 17. 14:08","title":"Magyar gyógyszert fejlesztenek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Azt már látjuk, hogy teljes szemléletváltásra van szükség a koronavírus-járvány idején. Hogyan viseljük el a felfordult életünket, és hogyan viselkedjünk okosan?\r

\r

","shortLead":"Azt már látjuk, hogy teljes szemléletváltásra van szükség a koronavírus-járvány idején. Hogyan viseljük el a felfordult...","id":"20200316_Utmutato_a_most_kezdodo_uj_eletunkhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06e1364-7bd1-46a2-8ae0-6f0bff722cc4","keywords":null,"link":"/elet/20200316_Utmutato_a_most_kezdodo_uj_eletunkhoz","timestamp":"2020. március. 16. 16:32","title":"Koronavírus-járvány: rövid útmutató a most kezdődő új életünkhöz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első páciens hétfőn kapta meg a kísérleti vakcinát.","shortLead":"Az első páciens hétfőn kapta meg a kísérleti vakcinát.","id":"20200317_koronavirus_vakcina_vedooltas_teszt_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b4eb0c-5d2b-42b9-873c-81bf5779c12e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_vakcina_vedooltas_teszt_egyesult_allamok","timestamp":"2020. március. 17. 18:44","title":"Elkezdték a koronavírus elleni oltóanyag tesztelését az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519da4ed-8e31-458a-b4a6-33910ce3e889","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő délután fél egy előtt elérhetetlenné vált a koronavírussal kapcsolatos központi tájékoztató oldal.","shortLead":"Hétfő délután fél egy előtt elérhetetlenné vált a koronavírussal kapcsolatos központi tájékoztató oldal.","id":"20200316_koronavirus_tajekoztato_oldal_koronavirusgovhu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=519da4ed-8e31-458a-b4a6-33910ce3e889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56fa70f-2974-470b-82f3-e63cd1dc75e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_tajekoztato_oldal_koronavirusgovhu","timestamp":"2020. március. 16. 13:28","title":"Összeomlott a koronavírusos kormányzati tájékoztató oldal [frissítve: újra él]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz miniszterelnök szerint a fertőzés még nem érte el a maximumát.","shortLead":"Az olasz miniszterelnök szerint a fertőzés még nem érte el a maximumát.","id":"20200316_Conte_A_legnehezebb_hetek_meg_csak_most_kovetkeznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38cb42a-95f6-4835-ba9d-d1f114ed29c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Conte_A_legnehezebb_hetek_meg_csak_most_kovetkeznek","timestamp":"2020. március. 16. 10:58","title":"Conte: A legnehezebb hetek még csak most következnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650730af-32e6-45d2-aa88-23b1477d7126","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Bellingcat cikke abban nyújt segítséget, miként ellenőrizzük egy neten felbukkant felvétel eredetiségét.","shortLead":"A Bellingcat cikke abban nyújt segítséget, miként ellenőrizzük egy neten felbukkant felvétel eredetiségét.","id":"20200316_Hogyan_ellenorizzuk_egy_video_hitelesseget_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=650730af-32e6-45d2-aa88-23b1477d7126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8494ecc-673f-4226-8ddf-978c3385ddcb","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200316_Hogyan_ellenorizzuk_egy_video_hitelesseget_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 16. 11:44","title":"Hogyan ellenőrizzük egy videó hitelességét koronavírus-járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]