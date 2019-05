Kitalálta a Huawei, hogyan válthatnák ki a Google Play áruházat

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e82d398d-bec1-4f03-b438-f78702d9c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, néhány gyártó ráállt a szokottnál magasabb képformátumú kijelzőre. Az egyik ilyen a Sony (amúgy az első volt a sorban), aki állítólag már készül a következő, mozizásra is ideális, középkategóriás telefonjával.","shortLead":"Úgy tűnik, néhány gyártó ráállt a szokottnál magasabb képformátumú kijelzőre. Az egyik ilyen a Sony (amúgy az első volt...","id":"20190522_sony_xperia_20_extramagas_kozepkategorias_telefon_renderelt_kepek_360_fokos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e82d398d-bec1-4f03-b438-f78702d9c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd176062-8fde-4b16-b052-02d7e26ad4ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_sony_xperia_20_extramagas_kozepkategorias_telefon_renderelt_kepek_360_fokos_video","timestamp":"2019. május. 22. 17:03","title":"Újabb mozis telefont készít a Sony?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4fa2b7-34dd-45bd-9b93-8bbc9d70eb1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi években kissé megváltozott a nagy légtömegek vándorlási iránya: míg korábban általában nyugatról keletre jöttek a nagy légtömegek, most a hosszúsági körök mentén történnek a hatalmas nagy légáramlások, ezt a jelenséget a globális felmelegedés okozhatja, és ez lehet a magyarázata az elmúlt hetekben tapasztalt szélsőséges időjárásnak is.","shortLead":"Az utóbbi években kissé megváltozott a nagy légtömegek vándorlási iránya: míg korábban általában nyugatról keletre...","id":"20190523_aktualis_idojaras_jelentes_elorejelzes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b4fa2b7-34dd-45bd-9b93-8bbc9d70eb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e118d1be-8bd8-4165-934b-3e7752bf2965","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_aktualis_idojaras_jelentes_elorejelzes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. május. 23. 08:33","title":"Miért van ilyen szörnyű idő a héten? Van válasz, de nem fog örülni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eltérő véleménye miatt nyugdíjazzák, állítja a Debreceni Egyetem oktatója, Ádány Róza egészségügyi szakértő. A Putyinnak és Matolcsy Györgynek díszdoktori címet adó egyetemnek már volt gondja az övétől eltérő véleményekkel, világlátással.","shortLead":"Az eltérő véleménye miatt nyugdíjazzák, állítja a Debreceni Egyetem oktatója, Ádány Róza egészségügyi szakértő...","id":"20190523_Nyugdijazza_az_egyetemi_oktatojat_a_Debreceni_Egyetem_aki_bosszut_sejt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fbc1a5-1ff0-4874-8d2a-81b3a1546ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Nyugdijazza_az_egyetemi_oktatojat_a_Debreceni_Egyetem_aki_bosszut_sejt","timestamp":"2019. május. 23. 09:32","title":"Nyugdíjazza az oktatóját a Debreceni Egyetem, aki bosszút sejt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81433c99-5a35-46e0-b867-4918046a9f27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy alakítják át az Eiffel-torony környékét, hogy a parkok, fák kapják a főszerepet. Egy hidat is végleg lezárnak és parkosítanak. ","shortLead":"Úgy alakítják át az Eiffel-torony környékét, hogy a parkok, fák kapják a főszerepet. Egy hidat is végleg lezárnak és...","id":"20190522_Parizsban_meglepik_ami_Budapesten_elkepzelhetetlen_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81433c99-5a35-46e0-b867-4918046a9f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07532a76-55d2-4389-bc43-4f3fbfdc15eb","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Parizsban_meglepik_ami_Budapesten_elkepzelhetetlen_lenne","timestamp":"2019. május. 22. 09:06","title":"Párizsban meglépik, ami Budapesten elképzelhetetlen lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bizonytalan helyzetükre hivatkoznak.","shortLead":"Bizonytalan helyzetükre hivatkoznak.","id":"20190521_Nem_ad_be_uj_darabra_palyazatot_az_Orkeny_Szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0678efc-e8d2-4073-912c-7edfe5ea3645","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Nem_ad_be_uj_darabra_palyazatot_az_Orkeny_Szinhaz","timestamp":"2019. május. 21. 19:06","title":"Nem ad be új darabra pályázatot az Örkény Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff9f561-b3c9-47f0-a1a1-2e8f9ab4d22f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most éppen egy Bentley a világ leggyorsabb SUV-ja, de hamarosan változhat a helyzet. Értelmet persze nem érdemes keresni a minél nagyobb végsebesség hajszolásában. ","shortLead":"Most éppen egy Bentley a világ leggyorsabb SUV-ja, de hamarosan változhat a helyzet. Értelmet persze nem érdemes...","id":"20190522_cicaharc_a_300_kmh_feletti_vegsebessegu_divatterepjarok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff9f561-b3c9-47f0-a1a1-2e8f9ab4d22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08999f87-8fac-4bc0-9ad7-15e5201e3b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_cicaharc_a_300_kmh_feletti_vegsebessegu_divatterepjarok_kozott","timestamp":"2019. május. 22. 08:21","title":"Cicaharc a 300 km/h feletti végsebességű divatterepjárók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orbáni hübrisz jeleit boncolgatja esszéjében Gyurgyák János, aki szerint a társadalom jobbágy mentalitása is felelős a rezsim kiépüléséért.","shortLead":"Az orbáni hübrisz jeleit boncolgatja esszéjében Gyurgyák János, aki szerint a társadalom jobbágy mentalitása is felelős...","id":"20190521_Gyurgyak_Janos_A_magyar_elit_elceciliasodasa_es_mas_rendszertunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec807be-b49f-4cd6-9e61-b4fe79437816","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Gyurgyak_Janos_A_magyar_elit_elceciliasodasa_es_mas_rendszertunetek","timestamp":"2019. május. 21. 18:37","title":"Gyurgyák János: A magyar elit elcecíliásodása és más rendszertünetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b148ee-de82-4307-9167-faed40e493ff","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190521_Marabu_FekNyuz_Becsi_sar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2b148ee-de82-4307-9167-faed40e493ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11626fd0-dd7e-4739-b67f-fa6ae5152204","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Marabu_FekNyuz_Becsi_sar","timestamp":"2019. május. 21. 18:20","title":"Marabu FékNyúz: Bécsi sár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]