Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"Antal Dániel","category":"360","description":"A hazai kreatívipar a járvány előtt is komoly kihívásokkal küzdött – a helyzet most csak súlyosbodik majd. Vélemény.\r

","shortLead":"A hazai kreatívipar a járvány előtt is komoly kihívásokkal küzdött – a helyzet most csak súlyosbodik majd. Vélemény.\r

","id":"20200318_Antal_Daniel_A_jarvany_megrengeti_a_kreativ_iparagakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66b61fd-2f5b-48e9-b297-a261e71b58d2","keywords":null,"link":"/360/20200318_Antal_Daniel_A_jarvany_megrengeti_a_kreativ_iparagakat","timestamp":"2020. március. 18. 19:30","title":"Antal Dániel: A járvány megrengeti a kreatív iparágakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség a kisebb határátkelők újbóli megnyitására azzal, hogy a személyforgalom előtt továbbra is zárva maradnak - érvel az MKFE.","shortLead":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség...","id":"20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa66e902-b5fb-46c8-8220-647398585a00","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","timestamp":"2020. március. 18. 13:25","title":"A fuvarozók követelik, nyissanak meg több határátkelőt az áruszállítás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg az edzők és a FIFA elnöke a koronavírus elleni védekezés fontosságát hangsúlyozzák, addig az UEFA összeül és megtárgyalja a foci-Eb elhalasztását.","shortLead":"Amíg az edzők és a FIFA elnöke a koronavírus elleni védekezés fontosságát hangsúlyozzák, addig az UEFA összeül és...","id":"20200317_Het_edzo_es_a_FIFA_elnoke_allt_ki_a_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6c4420-3662-4192-b2a8-2f87c0dbf2e0","keywords":null,"link":"/elet/20200317_Het_edzo_es_a_FIFA_elnoke_allt_ki_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. március. 17. 11:55","title":"Beleállt a FIFA a koronavírus elleni harcba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c820c067-21e0-4eef-ad40-467b690f831f","c_author":"Dobos Emese - Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Adókönnyítéseket jelentett be Orbán Viktor a turizmus és vendéglátás ágazatokban. A segítség elkél, hiszen a koronavírus-járvány padlóra küldte a néhány hete még 2020-at optimistán váró vállalkozásokat. Ráadásul az államkasszát sem rengeti meg a mostani segítség, a kérdés csak az, milyen lépések következnek ez után.","shortLead":"Adókönnyítéseket jelentett be Orbán Viktor a turizmus és vendéglátás ágazatokban. A segítség elkél, hiszen...","id":"20200318_intezkedes_turizmus_gazdasagvedelmi_akcioterv_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c820c067-21e0-4eef-ad40-467b690f831f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db03fd54-6eb7-4dae-9582-5612239ae447","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_intezkedes_turizmus_gazdasagvedelmi_akcioterv_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 20:52","title":"\"Jövő héttől megszűnik a magyar turizmus\" - ezért van szükség a kormányzati segítségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","id":"20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1cd858-354f-44df-b520-b79792f6e6f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","timestamp":"2020. március. 18. 13:41","title":"Négyszáz dolgozót küld el a kisvárdai Háda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fa01e-9fcd-4e21-9fbd-28b04e62126b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jártunk olyan élelmiszerboltban, ahol nem győzik a tartós élelmiszerek polcait utántölteni. A patiták előtt sor kígyózik, miután a kiírás szerint nem lehetnek bent többen, mint amenyi gyógyszerkiadó ablak működik.","shortLead":"Jártunk olyan élelmiszerboltban, ahol nem győzik a tartós élelmiszerek polcait utántölteni. A patiták előtt sor...","id":"20200316_bolt_bevasarlokozpont_koronavirus_gyogyszertar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fa01e-9fcd-4e21-9fbd-28b04e62126b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4613fb5-67a9-438a-a167-a3cd04deeada","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_bolt_bevasarlokozpont_koronavirus_gyogyszertar","timestamp":"2020. március. 16. 22:04","title":"Úgy tűnik, alaposan felkészülnek az emberek az otthon maradásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Jobban függünk egymástól, mint eddig bármikor - erős beszédet mondott Matthew McConaughey arról, hogyan tekintsünk a mostani világjárványra. ","shortLead":"\"Jobban függünk egymástól, mint eddig bármikor - erős beszédet mondott Matthew McConaughey arról, hogyan tekintsünk...","id":"20200318_Ha_Matthew_McConaughey_sem_tudja_elhitetni_veled_hogy_legyozheto_a_virust_akkor_senki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a12659b-a0e5-46d7-a42c-bb33f93bef92","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Ha_Matthew_McConaughey_sem_tudja_elhitetni_veled_hogy_legyozheto_a_virust_akkor_senki","timestamp":"2020. március. 18. 11:59","title":"Ha Matthew McConaughey sem tudja elhitetni veled, hogy legyőzhető a vírus, akkor senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aada806a-ff50-4c94-86fa-f499138fb6db","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kkv","description":"Noha a kedden életbe lépett rendelet szerint elsősorban csak a kereskedőknek kell bezárniuk délután háromkor, velük egy időben mégis sok más üzlet, szerviz és fodrászat lehúzta a rolót. Kollégáink végigsétáltak záráskor a Nagykörúton.","shortLead":"Noha a kedden életbe lépett rendelet szerint elsősorban csak a kereskedőknek kell bezárniuk délután háromkor, velük...","id":"20200317_Delutan_harom_boltzar_koronavirus_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aada806a-ff50-4c94-86fa-f499138fb6db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d2e959-a367-42d5-8cf5-51e95ec9b560","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_Delutan_harom_boltzar_koronavirus_budapest","timestamp":"2020. március. 17. 20:19","title":"\"Délután háromkor bezárunk, de igazából ki se kéne nyitnunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]