[{"available":true,"c_guid":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Ford csütörtöktől leállítja a termelést Kölnben, Saarlouisban és Craiovában, Valenciában pedig már a hét elején sem dolgoztak. ","shortLead":"A Ford csütörtöktől leállítja a termelést Kölnben, Saarlouisban és Craiovában, Valenciában pedig már a hét elején sem...","id":"20200317_A_Ford_kenyszerszabadsagra_kuldi_tobb_ezer_europai_dolgozojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab16d81a-91e5-43db-a8e0-2ab40c541af2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_A_Ford_kenyszerszabadsagra_kuldi_tobb_ezer_europai_dolgozojat","timestamp":"2020. március. 17. 19:57","title":"A Ford több ezer európai dolgozóját küldi kényszerszabadságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most tette közzé a KSH a turizmus januári adatait, ezeket a számokat elnézve pedig különösen fájhat az ágazatnak, hogy egy óriási felfelé ívelést akasztott meg a koronavírus.","shortLead":"Most tette közzé a KSH a turizmus januári adatait, ezeket a számokat elnézve pedig különösen fájhat az ágazatnak...","id":"20200318_turizmus_turista_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b609bf86-f7a6-44ad-99b0-f28be4d21b79","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_turizmus_turista_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:26","title":"Ritka jól kezdődött a magyar turizmus éve, mielőtt a járvány a földbe állította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4196fdca-39f5-4020-aee0-2e35fe2f1181","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ötvenezer szűrést végeztek a brit egészségügyi hatóságok.","shortLead":"Több mint ötvenezer szűrést végeztek a brit egészségügyi hatóságok.","id":"20200317_NagyBritannia_kozelit_a_2000hez_az_azonositott_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4196fdca-39f5-4020-aee0-2e35fe2f1181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8113929-e940-4b63-b147-c63b2eb5ba42","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_NagyBritannia_kozelit_a_2000hez_az_azonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 17. 21:30","title":"Nagy-Britannia: közelít a 2000-hez az azonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyértelmű üzenetet küldött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a világszerte tomboló koronavírus miatt. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint minden gyanús esetet ki kell vizsgálni.","shortLead":"Egyértelmű üzenetet küldött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a világszerte tomboló koronavírus miatt...","id":"20200316_who_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4530c8-e90d-4d5b-ad19-c8f90ac99426","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_who_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 16. 19:20","title":"Üzent a WHO a világ kormányainak: Teszteljetek, teszteljetek, teszteljetek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 125 millió dollárt ajánlott fel a Bill & Melinda Gates Alapítvány, a Wellcome és a Mastercard a vírus elleni gyógyszer kifejlesztésére és gyártására.","shortLead":"Összesen 125 millió dollárt ajánlott fel a Bill & Melinda Gates Alapítvány, a Wellcome és a Mastercard a vírus elleni...","id":"20200316_50_millio_dollarral_tamogatja_a_koronavirus_elleni_kuzdelmet_a_Bill_Gates_alapitvanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0eea36d-e871-4a27-8442-1649b94552b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_50_millio_dollarral_tamogatja_a_koronavirus_elleni_kuzdelmet_a_Bill_Gates_alapitvanya","timestamp":"2020. március. 16. 13:05","title":"50 millió dollárral támogatja a koronavírus elleni küzdelmet a Bill Gates alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több országban bezárnak az iskolák, és jelentősen korlátozzák a határforgalmat.","shortLead":"Több országban bezárnak az iskolák, és jelentősen korlátozzák a határforgalmat.","id":"20200317_Uj_korlatozo_intezkedeseket_vezettek_be_egy_azsiai_orszagokban_es_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee55438-d4f2-4d1b-ac48-430b301cca00","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Uj_korlatozo_intezkedeseket_vezettek_be_egy_azsiai_orszagokban_es_Ausztraliaban","timestamp":"2020. március. 17. 20:38","title":"Új korlátozó intézkedéseket vezettek be egyes ázsiai országokban és Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett tettest őrizetbe vették.","shortLead":"A feltételezett tettest őrizetbe vették.","id":"20200316_halalt_okozo_testi_sertes_lajosmizse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9704267b-39f7-454b-b138-108afb1fabec","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_halalt_okozo_testi_sertes_lajosmizse","timestamp":"2020. március. 16. 10:40","title":"Halálra verte élettársát egy lajosmizsei férfi a gyanú szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank arra kérte a kormányt, hogy rendeljen el a vállalati körben törlesztési moratóriumot, ha a bankok nem hajlandók erre. Közben zuhan a forint, ám ebben az esetben sokkal inkább meg van kötve a kormány keze.","shortLead":"A jegybank arra kérte a kormányt, hogy rendeljen el a vállalati körben törlesztési moratóriumot, ha a bankok nem...","id":"20200316_euro_forint_arfolyam_341","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167f8262-54d0-4c43-9049-2b757376c539","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_euro_forint_arfolyam_341","timestamp":"2020. március. 16. 12:38","title":"Szabadesésben a forint, hitelmoratóriumot hirdetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]