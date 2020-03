Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 80 éves férfi a betegség újabb áldozata.","shortLead":"Egy 80 éves férfi a betegség újabb áldozata.","id":"20200323_Ujabb_idos_ferfi_hunyt_el_mar_8_halalos_aldozata_van_a_koronavirusnak_Magyarorszagon","index":0,"item":"69349a52-c8cf-4017-a553-38d0454f9b7e","link":"/itthon/20200323_Ujabb_idos_ferfi_hunyt_el_mar_8_halalos_aldozata_van_a_koronavirusnak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 23. 19:21","title":"Újabb idős férfi hunyt el, már 8 halálos áldozata van a koronavírusnak Magyarországon"},{"available":true,"c_guid":"2a76a5a9-9022-43f7-933a-eb446c67be42","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: összeomlás, visszavonulás, home office, teszt, tűzoltás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200322_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","index":0,"item":"bb6be448-1c64-451c-a095-0a1c122f7eed","link":"/360/20200322_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. március. 22. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János megrendült, de nem akar úgy élni, mintha itt lenne a vég "},{"available":true,"c_guid":"90e3ca85-75f2-43c2-9771-67a5d76bca3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent visznek, amihez nem kell engedély, nyilatkozta a hírügynökségnek egy budapesti fegyverbolt tulajdonosa.","shortLead":"Mindent visznek, amihez nem kell engedély, nyilatkozta a hírügynökségnek egy budapesti fegyverbolt tulajdonosa.","id":"20200323_fegyverek_kereslet_sorban_allas_magyarrorszag_koronavirus","index":0,"item":"eae8b34a-9724-4777-a48c-504b4443b14e","link":"/itthon/20200323_fegyverek_kereslet_sorban_allas_magyarrorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 17:24","title":"Reuters: Fegyverekért állnak sorban az emberek Magyarországon"},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatra emelkedett a koronavírussal-fertőzött elhunytak száma és 16 főre a gyógyultak száma.","shortLead":"Hatra emelkedett a koronavírussal-fertőzött elhunytak száma és 16 főre a gyógyultak száma.","id":"20200322_Ket_ujabb_magyar_beteg_halt_meg_koronavirusban","index":0,"item":"53123079-3990-49cc-a40e-b082a893d5bd","link":"/itthon/20200322_Ket_ujabb_magyar_beteg_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. március. 22. 10:35","title":"Két újabb magyar koronavírusos beteg halt meg"},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár orvosa viszont biztosan elkapta a betegséget.","shortLead":"A német kancellár orvosa viszont biztosan elkapta a betegséget.","id":"20200323_angela_merkel_koronavirus_teszt","index":0,"item":"93725d0e-4845-41ab-8c65-f8d65017f897","link":"/vilag/20200323_angela_merkel_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 23. 18:09","title":"Negatív lett Angela Merkel első koronavírustesztje"},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikai és brit orvosok közül is egyre többen azt állítják, hogy a koronavírus-fertőzés egyik első tünete lehet a szaglás és az ízérzékelés elvesztése. ","shortLead":"Amerikai és brit orvosok közül is egyre többen azt állítják, hogy a koronavírus-fertőzés egyik első tünete lehet...","id":"20200323_Ha_ujabban_nem_erez_szagokat_lehet_jobb_ha_karantenban_marad_koronavirus","index":0,"item":"652f1c5a-30eb-4a81-854b-0a88556d991e","link":"/elet/20200323_Ha_ujabban_nem_erez_szagokat_lehet_jobb_ha_karantenban_marad_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 17:09","title":"Ha újabban nem érez szagokat, lehet, hogy jobb, ha karanténban marad"},{"available":true,"c_guid":"ffaacf6a-2be8-4f61-9465-6f2507b27567","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin azt írta, nem gondoltam, hogy még valaha visszatérek az egészségügybe, de az elmúlt napokban azonban nagyot változott a helyzet.","shortLead":"Cseh Katalin azt írta, nem gondoltam, hogy még valaha visszatérek az egészségügybe, de az elmúlt napokban azonban...","id":"20200322_Onkentes_orvosnak_jelentkezett_a_Momentum_EPkepviseloje","index":0,"item":"a30c3602-6c27-44bb-9db7-b25659f04514","link":"/itthon/20200322_Onkentes_orvosnak_jelentkezett_a_Momentum_EPkepviseloje","timestamp":"2020. március. 22. 13:38","title":"Önkéntes orvosnak jelentkezett a Momentum EP-képviselője"},{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen 50-nél is több szervezet indította el a Maradj otthon! Fesztivált.","shortLead":"Összesen 50-nél is több szervezet indította el a Maradj otthon! Fesztivált.","id":"20200321_A_fesztivalszervezok_otthonmaradasra_buzditanak","index":0,"item":"1bb1aba5-83f7-470f-8913-2cfc7f9119a9","link":"/kultura/20200321_A_fesztivalszervezok_otthonmaradasra_buzditanak","timestamp":"2020. március. 21. 21:18","title":"A fesztiválszervezők otthonmaradásra buzdítanak"}

","shortLead":"Hatra emelkedett a koronavírussal-fertőzött elhunytak száma és 16 főre a gyógyultak száma.\r

","id":"20200322_Ket_ujabb_magyar_beteg_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53123079-3990-49cc-a40e-b082a893d5bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Ket_ujabb_magyar_beteg_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. március. 22. 10:35","title":"Két újabb magyar koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár orvosa viszont biztosan elkapta a betegséget.","shortLead":"A német kancellár orvosa viszont biztosan elkapta a betegséget.","id":"20200323_angela_merkel_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93725d0e-4845-41ab-8c65-f8d65017f897","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_angela_merkel_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 23. 18:09","title":"Negatív lett Angela Merkel első koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikai és brit orvosok közül is egyre többen azt állítják, hogy a koronavírus-fertőzés egyik első tünete lehet a szaglás és az ízérzékelés elvesztése. ","shortLead":"Amerikai és brit orvosok közül is egyre többen azt állítják, hogy a koronavírus-fertőzés egyik első tünete lehet...","id":"20200323_Ha_ujabban_nem_erez_szagokat_lehet_jobb_ha_karantenban_marad_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652f1c5a-30eb-4a81-854b-0a88556d991e","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Ha_ujabban_nem_erez_szagokat_lehet_jobb_ha_karantenban_marad_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 17:09","title":"Ha újabban nem érez szagokat, lehet, hogy jobb, ha karanténban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaacf6a-2be8-4f61-9465-6f2507b27567","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin azt írta, nem gondoltam, hogy még valaha visszatérek az egészségügybe, de az elmúlt napokban azonban nagyot változott a helyzet.","shortLead":"Cseh Katalin azt írta, nem gondoltam, hogy még valaha visszatérek az egészségügybe, de az elmúlt napokban azonban...","id":"20200322_Onkentes_orvosnak_jelentkezett_a_Momentum_EPkepviseloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffaacf6a-2be8-4f61-9465-6f2507b27567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30c3602-6c27-44bb-9db7-b25659f04514","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Onkentes_orvosnak_jelentkezett_a_Momentum_EPkepviseloje","timestamp":"2020. március. 22. 13:38","title":"Önkéntes orvosnak jelentkezett a Momentum EP-képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen 50-nél is több szervezet indította el a Maradj otthon! Fesztivált.","shortLead":"Összesen 50-nél is több szervezet indította el a Maradj otthon! Fesztivált.","id":"20200321_A_fesztivalszervezok_otthonmaradasra_buzditanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb1aba5-83f7-470f-8913-2cfc7f9119a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_A_fesztivalszervezok_otthonmaradasra_buzditanak","timestamp":"2020. március. 21. 21:18","title":"A fesztiválszervezők otthonmaradásra buzdítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]