Az Apple telefonjaihoz és táblagépeihez is új rendszerverzió érkezett az elmúlt órákban, és ahogy az lenni szokott, most is van pár újdonság, melyek miatt érdemes lefrissíteni a készülékeket. Az iOS és az iPadOS esetében is a 13.4-es kiadás a legfrissebb változat.

A legnagyobb újdonságot az iPad tulajdonosok kapják: a táblagépek a szoftver telepítése után kompatibilissé válnak a különféle touchpadokkal, illetve egerekkel, így még kényelmesebb lesz velük a munka. Miközben egyre kevésbé tűnnek majd egy sima tabletnek.

A touchpades okosság kapcsán érdemes kiemelni, hogy a cég egészen újnak tűnő gesztusokat talált ki. Nem arról van tehát szó, hogy a Maceknél jól ismert mozdulatokat átemelték volna az iPadbe. A frissítés egyébként nem kizárólag az applikációra terjed ki, az iPadek minden része vezérelhetővé válik vele.

Régen várt és szintén mostani újítás az iCloud könyvtárak megosztásának lehetősége, valamint a már korábban bejelentett, összevont vásárlások élesedése. Ez utóbbit főleg azok fogják értékelni, akik több Apple-eszközzel is rendelkeznek, a már kifizetett szoftvereket pedig nemcsak telefonjukon, hanem számítógépükön is használnák. (Ehhez persze nem kell frissíteni a rendszert, anélkül is elérhető.)

Az iPhone-oknál a beépített levelező esett át némi ráncfelvarráson, köszönhetően egy állandóan elérhető eszköztárnak. Az Apple szerint ezáltal az üzenetek törlése, megjelölése is jóval könnyebb lesz, mint korábban. A menüsor a gyors válasz lehetőségét is megkapta. A telefonokra új Memoji-matricák is érkeztek (szám szerint kilenc), melyek között egy home office-t (azaz távmunkát) kifejező változat is található.

A friss rendszerverziók már elérhetők.

