Az elmúlt években hozzászokhattunk már ahhoz, hogy ha tavasz, akkor új P-sorozatú telefonokat, ha pedig ősz, akkor új Mate készülékeket jelent be a Huawei. Ennek jegyében alakul az idei esztendő is, amit március elején a széles tömegeknek szánt olcsó P40 Lite-tal indított be igazán a kínai gyártó, ma pedig lehullott a lepel a P40-es széria úgymond teljes értékű nagyágyúiról is.

A P-széria 2020-as csúcsmodelljeit az eredeti tervek szerint egy nagyszabású párizsi rendezvény keretein belül leplezték volna le, ez azonban a koronavírus-járvány miatt elmaradt. A végül egy online közvetítésen bemutatott készülékeket mi a hivatalos bejelentés előtt két héttel a cég budapesti központjában tudtuk megnézni testközelből, titoktartási kötelezettség vállalása mellett.

P40 és P40 Pro

A Huawei úgy döntött, hogy a legtöbb riválisától eltérően nem növeli tovább felsőkategóriás készülékei méretét. Ennek jegyében a P40 ugyanúgy 6,1 colos vonultat fel, mint a tavalyi P30, a P40 Pro viszont az elődmodell P30 Pro kijelzőjénél kicsit nagyobb, 6,58 colos panelt kapott. A rendkívül kontrasztos, nagy betekintési szögű OLED technológia mellett is kitartott a gyártó, ellenben a fényerőn tekertek egy picit felfelé, illetve a kávák kicsit még vékonyabbak lettek.

Újdonság, hogy a P40 Prón a normál 60 Hz-es mellett 90 Hz-es képfrissítés is választható. Utóbbi esetben finomabb a görgetés, jobb a felhasználói élmény, bár a fogyasztás is megnő. Utóbbi miatt a Huawei úgy döntött, hogy megelégszik a 90 Hz-cel, és nem megy utána a Samsung-féle 120 Hz-nek, ami már látványosan csökkenti az üzemidőt.

Az IP53, illetve IP68-as szabványnak megfelelő por- és vízállóságú telefonok közös vonása, hogy kihangosításkor csak egyetlen lefelé szóló hangszórót biztosítanak rendelkezésünkre, vagyis a sztereó hangzásról le kell mondanunk. A rövid első találkozás kapcsán viszont megállapítottuk, hogy a hangminőség és a hangerő is nagyon rendben van.

Huawei P40 Pro © Huawei

A motorháztető alatt a tavaly ősszel érkezett Mate 30 sorozatban debütált Huawei-fejlesztésű Kirin 990 chipset rejtőzik, pontosabban annak is az 5G változata. Mint megtudtuk, a P40-esek mindegyike 5G-s, nincs már 4G alapmodell, ami azért is jó hír, mert az említett chipset 5G változata némileg magasabb órajelű processzormagokat vonultat fel, mint az 5G nélküli. Gyorsabb lett továbbá a wifi és a GPS-en is tuningoltak egy keveset.

Tapasztalataink szerint a sebességgel nincsenek problémák, a rövid első találkozás során egyetlen döccenést sem tapasztaltunk a felhasználói felületen. A RAM 8 GB-os, a belsőmemória kiviteltől függően 128/256 MB-os és Nano Memory kártyával bővíthető. Az operációs rendszer feladatait az Android 10 látja el, amire egy a korábbiakhoz képest minimálisan módosított, 10.1-es verziójú saját felhasználói felületet húzott rá a gyártó.

A P40 3800 mAh-s akkumulátora kapacitás tekintetében 4 százalék előrelépést jelent a P30-hoz képes, a P40 Pro pedig ugyanolyan 4200-as telepet kapott, mint a P30 Pro. A legnagyobb vezetékes töltési teljesítmény maradt 22,5, illetve 40 W. Wireless töltés továbbra is csak a Pro modellben van, melynek teljesítményét 15-ről 27 W-ra emelték úgy, hogy az új vezeték nélküli töltőbe nem kellett extra léghűtést szerelni. A hőmenedzsmentet minden esetben a készülék maga végzi el.

Huawei P40 © Huawei

Kamera

Az összes ma debütált P40-esben ugyanaz az f1,9-es fényerejű és 27 milliméteres gyújtótávolságú, optikai képstabilizátoros hátoldali főkamera található. Ennek "lelke" egy a piacon jelenleg elérhető legnagyobb szenzornál mintegy 10 százalékkal nagyobb képérzékelő, ami 50 millió képpontot sorakoztat fel egymás mellett. Magyarul a Huawei nem ment bele a megapixel-háborúba, és a riválisokkal ellentétben nem merészkedett 100 megapixel fölé, hanem inkább a lehető legnagyobb pixelméretre fókuszált.

© László Ferenc

Az első körös ismerkedés során kipróbált telefonok szoftvere még messze nem volt végleges, így például 50 megapixeles képeket nem tudtunk készíteni. Így maradt az egyébként alapértelmezett 10 megapixeles üzemmód, mely a pixelek négyes csoportokba történő összevonásával ígér kiváló, képzajmentes felvételeket. Rossz fényviszonyok mellett tizenhatos pixelösszevonásra is lehetőség van, ilyenkor persze már jelentősen csökken a felbontás.

Az éjszakai üzemmód továbbra is verhetetlennek tűnik a Huaweinél, az 5-6 másodperces képkészítés simán kitartható kézből, és továbbra is az az érzésünk, hogy a Huawei Leica által optimalizált kamerái sötétben sokkal jobban látnak az emberi szemnél.

Huawei P40 Pro © Huawei

A PDAF autofókusz gyorsan és pontosan teszi a dolgát, a mesterséges intelligencia pedig a korábbiaknál nagyobb segítséget nyújt a jó képek készítéséhez. Az AI az arcokon 100, az emberi testen 30 pontot képes felismerni, segít a legjobb pillanatban készített felvétel kiválasztásában, mérsékli a nem kívánt árnyékokat és tükröződéseket, és akár a hátterébe besétálókat is képes eltüntetni a felvételekről. Említést érdemel továbbá a 60 fps sebességű 4K videófelvevő, a három sztereó mikrofonra épülő audiózoom funkció, a maximum ISO51200-as fényérzékenység, illetve a 720p HD felbontás melletti 7680 fps-es szuperlassítás. 8K videó nincs, ezt a korlátozottan hasznos funkciós a Huawei meghagyta a Samsungnak.

A P40 háromszoros optikai zoomot kapott, a 12 megapixeles periszkópos telefotó egységes P40 Pro pedig ötszörös optikai, tízszeres hibrid- és ötvenszeres digitális nagyításra képes, valamint kiegészítésképpen egy mélységérzékelő szenzort is felvonultat. A P40-nel 16 megapixeles, a P40 Próval pedig 40 megapixeles nagylátószögű fotók készíthetők, autofókusz használata mellett, de továbbra sem túl széles látószöggel és stabilizátor nélkül.

A szelfikamera már nem cseppalakú, hanem ovális sziget kialakítású. A mélységérzékelővel támogatott frontkamera 32 megapixeles felbontású, és pixelösszevonással 8 megapixeles fotókat rögzít.

Huawei P40 Pro © Huawei

One more thing

Akinek esetleg még a P40 Pro sem lenne elég ütős, választhatja a P40 Pro Plust, mely a Huawei legnagyobb tudású csúcsmobilja. A 6,7 colos kijelzős zászlóshajót az előzetes budapesti bemutatón nem láttuk, még dummy formájában sem, így egyelőre a 10x-es optikai zoomos periszkópos kameráját sem tudtuk próbára tenni.

A nagyobb készülékházba – vélhetően a komolyabb kamera miatt – nem fért a P40 Próénál nagyobb akkumulátor. A 4200 mAh kapacitású telep vezetékes módon ugyanúgy 40 W-tal tölthető, mint a P40 Pro, wireless módon viszont picit még gyorsabban, 27 helyett akár 30 W-tal is táplálható.

Achilles-sarok

Ahogy a Mate 30-as, úgy a P40-es sorozat tagjai is Google szolgáltatások nélkül állnak hadrendbe. Így például nincs a készülékeken Play Áruház, ami helyett a gyártó saját tartalomboltja, az App Gallery áll rendelkezésünkre, jelentősen szerényebb, bár folyamatosan bővülő kínálattal. Csak hogy egyetlen példát említsünk, cikkünk írásakor még a Facebook alkalmazás sem érhető el natív módon a Huawei készülékein, hanem csak úgy, hogy egy weboldalról letöltjük a Facebook telepítőállományát, és telepítjük azt.

Lehetőség van a korábbi mobilunkról egyes alkalmazások átmásolására, illetve a világhálóról le lehet vadászni egyes apk telepítőcsomagokat, ez azonban nagyon messze van a kényelmes megoldástól. Arról nem is beszélve, hogy a laikus felhasználóknak hamar beletörhet a bicskájuk még az alapalkalmazások beszerzésébe és telepítésébe is. Nincs Google Maps, YouTube és Gmail sem, utóbbit a Huawei saját levelezőkliensével lehet helyettesíteni. Fájó pont továbbá, hogy a Play Könyvekben és Play Filmekben korábban megvásárolt tartalmainkat kényszerűen elbukjuk, ha új Huawei telefonra váltunk.

Hangsúlyozzuk, hogy ez nem a Huawei sara, hanem az amerikai-kínai kereskedelmi háború következménye. A Huawei a lehetőségekhez képest gyorsan és ügyesen próbálja oltani a tüzet, de ettől sajnos még javában ég a ház. Legalábbis egy teljesen átlagos felhasználó szemszögéből nézve.

A Play áruház helyett csak App Galery van © László Ferenc

Árak, elérhetőség

A hazánkban 288 ezer forintos alapárú P40 (8 GB RAM, 128 GB tárhely) és a 395 ezer forinttól induló P40 Pro (8 GB RAM, 256 GB tárhely) április 6-tól lesz kapható. Ez a két modell mától már előrendelhető.

A 490 ezer forintba kerülő P40 Pro Plus pedig előreláthatólag június végén érkezik a magyar polcokra.

