[{"available":true,"c_guid":"c578edc2-f06a-4764-8993-51dd9dcf36c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gattyán György cége lett a Kodolányi János Egyetem fenntartója.","shortLead":"Gattyán György cége lett a Kodolányi János Egyetem fenntartója.","id":"20200326_gattyan_gyorgy_kodolanyi_janos_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c578edc2-f06a-4764-8993-51dd9dcf36c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad041eb-16c1-4f6f-ac9d-6f379b03efe1","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_gattyan_gyorgy_kodolanyi_janos_egyetem","timestamp":"2020. március. 26. 13:04","title":"Gattyán Györgynek már egyeteme is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af722f2d-b75b-423b-a20b-6545b85867c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sky News úgy tudja, az új fertőzésen kívül semmilyen más betegségben nem szenvedett az elhunyt.","shortLead":"A Sky News úgy tudja, az új fertőzésen kívül semmilyen más betegségben nem szenvedett az elhunyt.","id":"20200325_Koronavirus_meghalt_egy_21_eves_lany_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af722f2d-b75b-423b-a20b-6545b85867c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa986556-6178-4b99-af68-2506a5aca9ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Koronavirus_meghalt_egy_21_eves_lany_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. március. 25. 18:56","title":"Koronavírus: meghalt egy 21 éves lány az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kerényi György utódját még ma bejelentik a Media1.hu információi szerint.","shortLead":"Kerényi György utódját még ma bejelentik a Media1.hu információi szerint.","id":"20200325_pesti_hirlap_kerenyi_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e32494-4d8e-4b01-8950-5c72b31afa8f","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_pesti_hirlap_kerenyi_gyorgy","timestamp":"2020. március. 25. 15:26","title":"A Pesti Hírlap főszerkesztője azonnali hatállyal otthagyta a lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 41 490 új igazolt fertőzést jelentettek világszerte.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 41 490 új igazolt fertőzést jelentettek világszerte.","id":"20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_betegek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b716fde-77c4-48f6-a7de-1964f2a76b6f","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 25. 08:44","title":"Már 420 ezer fölött a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab01d42a-3626-4231-82db-a0c8bb77e138","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Politikai tehetség kell ahhoz, hogy valaki minden helyzetben a jól bejáratott bűnbakokra tudja hárítani a felelősséget. Orbán Viktor megtalálta a módját, hogyan menedzselje sikeresen a saját válságát. Kérdés, hogy az országgal mire megy.","shortLead":"Politikai tehetség kell ahhoz, hogy valaki minden helyzetben a jól bejáratott bűnbakokra tudja hárítani a felelősséget...","id":"202013__orban_uj_szerepben__pinter_anelkulozhetetlen__mindenre_van_kifogas__eronek_erejevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab01d42a-3626-4231-82db-a0c8bb77e138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2af0a3-5419-4c44-af0c-7893f228000b","keywords":null,"link":"/360/202013__orban_uj_szerepben__pinter_anelkulozhetetlen__mindenre_van_kifogas__eronek_erejevel","timestamp":"2020. március. 26. 11:00","title":"Orbán hallani sem akart arról, hogy az ellenzéknek gesztust tegyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus nehezen érthető interjút adott Skype-on keresztül az ATV-nek. Azt mondta: minden, ami most történik, 2022-ről szól.","shortLead":"A politológus nehezen érthető interjút adott Skype-on keresztül az ATV-nek. Azt mondta: minden, ami most történik...","id":"20200326_torok_gabor_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7124a9-647b-4af6-8362-80e6c2da3bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_torok_gabor_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 09:01","title":"Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f0ad83-029b-4cc0-9960-e21892000cc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyes kutatások szerint a tartós elszigeteltség – ami főleg az idős embereket érinti – 29 százalékkal növeli az elhalálozás veszélyét. A magyarországi idősek szociális kapcsolataik alapján különösen magányosnak számítanak Európában.\r

\r

","shortLead":"Egyes kutatások szerint a tartós elszigeteltség – ami főleg az idős embereket érinti – 29 százalékkal növeli...","id":"20200325_A_hosszu_elszigeteltseg_szamos_egeszsegugyi_problema_kockazatat_novelheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45f0ad83-029b-4cc0-9960-e21892000cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c306190d-94cc-4a68-bb7e-5a19bf086710","keywords":null,"link":"/elet/20200325_A_hosszu_elszigeteltseg_szamos_egeszsegugyi_problema_kockazatat_novelheti","timestamp":"2020. március. 25. 14:25","title":"A hosszú elszigeteltségtől betegebbek lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5ec0f-a178-4dd1-9563-d55ac63dae51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royole nevét akkor ismerhette meg a világ, amikor a cég 2018 novemberében az összes nagy gyártót – így a Huaweit és a Samsungot is – megelőzve bemutatta a világ első összehajtható okostelefonját. Most előálltak ennek második generációs kiadásával.","shortLead":"A Royole nevét akkor ismerhette meg a világ, amikor a cég 2018 novemberében az összes nagy gyártót – így a Huaweit és...","id":"20200325_royole_flexpai_2_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5ec0f-a178-4dd1-9563-d55ac63dae51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b97f24a-f70f-4150-8637-148ae2a7a24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_royole_flexpai_2_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2020. március. 25. 13:13","title":"Itt az új összecsukható kínai mobil, a Royole FlexPai 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]