[{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Holttesteket és segítség nélkül hagyott időseket találtak a spanyol katonák, amikor idősotthonokat ellenőriztek.","shortLead":"Holttesteket és segítség nélkül hagyott időseket találtak a spanyol katonák, amikor idősotthonokat ellenőriztek.","id":"20200324_spanyolorszag_idosek_otthona_nyugdijas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e7e3dc-ae8b-4ad2-bc1e-94f8c4b5f9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_spanyolorszag_idosek_otthona_nyugdijas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 10:57","title":"Magukra hagyták Spanyolországban az idősotthonokban élőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db178340-5654-43cf-b423-4b1e67ac8c52","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kilencedik elhunyt egy fiatalabb nő. Az operatív törzs keddi tájékoztatóján az is elhangzott, hogy kedden hajnali 4 órára minden intenzív osztályon dolgozó megkapta a szükséges védőfelszerelést.","shortLead":"A kilencedik elhunyt egy fiatalabb nő. Az operatív törzs keddi tájékoztatóján az is elhangzott, hogy kedden hajnali 4...","id":"20200324_Hajnal_4re_minden_intenziv_osztalyon_dolgozo_megkapta_a_szukseges_vedofelszereleseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db178340-5654-43cf-b423-4b1e67ac8c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b233ea-b94f-490a-bc57-c0145076c6b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Hajnal_4re_minden_intenziv_osztalyon_dolgozo_megkapta_a_szukseges_vedofelszereleseket","timestamp":"2020. március. 24. 11:11","title":"Kilencre nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9541e366-9d08-4138-9042-7c97505a7caa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, a Windows 95-ös érában gyakran használt alkalmazást öltöztetne modern köntösbe a Microsoft, hogy ez az app is bekerüljön a hasznos eszközöket kínáló PowerToys frissített változatába.","shortLead":"Újabb, a Windows 95-ös érában gyakran használt alkalmazást öltöztetne modern köntösbe a Microsoft, hogy ez az app is...","id":"20200324_image_resizer_windows_10_modern_powertoys_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9541e366-9d08-4138-9042-7c97505a7caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0994b7d-2083-47f1-97b5-8ff81e58c705","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_image_resizer_windows_10_modern_powertoys_letoltes","timestamp":"2020. március. 24. 10:03","title":"Visszatér egy klasszikus és praktikus program a Windowsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5ec0f-a178-4dd1-9563-d55ac63dae51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royole nevét akkor ismerhette meg a világ, amikor a cég 2018 novemberében az összes nagy gyártót – így a Huaweit és a Samsungot is – megelőzve bemutatta a világ első összehajtható okostelefonját. Most előálltak ennek második generációs kiadásával.","shortLead":"A Royole nevét akkor ismerhette meg a világ, amikor a cég 2018 novemberében az összes nagy gyártót – így a Huaweit és...","id":"20200325_royole_flexpai_2_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5ec0f-a178-4dd1-9563-d55ac63dae51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b97f24a-f70f-4150-8637-148ae2a7a24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_royole_flexpai_2_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2020. március. 25. 13:13","title":"Itt az új összecsukható kínai mobil, a Royole FlexPai 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a pekingi kormányzat nem ellenőrzi és cenzúrázza a kínai médiumokat, az ország lakossága sokkal hamarabb értesülhetett volna a koronavírus okozta veszélyekről. Ezzel több ezer életet lehetett volna megmenteni és talán el lehetett volna kerülni a világjárványt is – állítja az Újságírók Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet, amely számokkal és tényekkel is alátámasztja érveit.","shortLead":"Ha a pekingi kormányzat nem ellenőrzi és cenzúrázza a kínai médiumokat, az ország lakossága sokkal hamarabb...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_kina_riporterek_hatarok_nelkul_sajtoszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3b3e69-20b2-4bc5-ab9c-2473b4bfb7eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_kina_riporterek_hatarok_nelkul_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. március. 24. 18:50","title":"Ha Kínában szabad lenne a sajtó, talán nem alakult volna ki a világjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","shortLead":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","id":"20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96d3e24-200f-4d8e-84e6-5cd20d187520","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:25","title":"Mihez kezdjen az a vállalkozó, akin nem segítenek a kormány új rendeletei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b77fab-91cf-444e-86d9-e093b3599aef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vén kecske is megnyalja a sót – tartja a mondás. Egy másik így is hangozhatna: a szerelem nem ismer (kor)határokat (sem). A korkülönbségre sok mindent rá lehet fogni a párkapcsolatban, de vigyázzunk, nehogy a rokonok, a barátok biztatására, vagy a szörnyülködésük miatt tegyük ezt.","shortLead":"Vén kecske is megnyalja a sót – tartja a mondás. Egy másik így is hangozhatna: a szerelem nem ismer (kor)határokat...","id":"20200324_Nagy_korkulonbseg_a_parkapcsolatban_avagy_mennyit_szamit_a_homogamia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80b77fab-91cf-444e-86d9-e093b3599aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9b808c-437e-451a-947a-399cc921c0c0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200324_Nagy_korkulonbseg_a_parkapcsolatban_avagy_mennyit_szamit_a_homogamia","timestamp":"2020. március. 24. 12:15","title":"Nagy korkülönbség a párkapcsolatban, avagy mennyit számít a homogámia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827d2dcb-90ef-47a9-99ce-1a65f18b0ac7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha teljesen elolvadna, világszerte 1,5 méterrel emelné a tengerszintet. ","shortLead":"Ha teljesen elolvadna, világszerte 1,5 méterrel emelné a tengerszintet. ","id":"20200324_Mintegy_ot_kilometert_huzodott_vissza_a_Denmangleccser_a_globalis_felmelegedes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827d2dcb-90ef-47a9-99ce-1a65f18b0ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d554753-5d5b-4849-9b42-ef5f2641d373","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_Mintegy_ot_kilometert_huzodott_vissza_a_Denmangleccser_a_globalis_felmelegedes_miatt","timestamp":"2020. március. 24. 21:55","title":"Mintegy öt kilométert húzódott vissza a Denman-gleccser a globális felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]