[{"available":true,"c_guid":"10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami jóval azon küszöbérték alatt van, amely kutatók szerint a rovarok vándorlásának összeomlásához vezethet.","shortLead":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami...","id":"20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be618d7e-3354-40cc-8c84-abf568abce04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","timestamp":"2020. március. 26. 14:03","title":"Drámaian megfogyatkoztak a pompás királylepkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egész világot megáldja ma Urbi et Orbi áldásával Ferenc pápa.","shortLead":"Az egész világot megáldja ma Urbi et Orbi áldásával Ferenc pápa.","id":"20200327_ferenc_papa_aldas_urbi_et_orbi_vilagjarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32173-8282-4b50-adb1-89282151fb3e","keywords":null,"link":"/elet/20200327_ferenc_papa_aldas_urbi_et_orbi_vilagjarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 08:20","title":"Rendkívüli szertartásra készül Ferenc pápa a világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97af9d4-0c21-4fab-97b8-1d3160ae7ea8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A légbuborékban tárolt bajor youngtimer remek V8-as motorja révén vélhetően komoly élvezetet okoz majd új tulajdonosának.","shortLead":"A légbuborékban tárolt bajor youngtimer remek V8-as motorja révén vélhetően komoly élvezetet okoz majd új...","id":"20200326_nem_eliras_tenyleg_csak_255_kilometer_van_ebben_a_23_eves_elado_bmwben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e97af9d4-0c21-4fab-97b8-1d3160ae7ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a15349b-2559-4ae4-b0d6-292a8e7de9a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_nem_eliras_tenyleg_csak_255_kilometer_van_ebben_a_23_eves_elado_bmwben","timestamp":"2020. március. 26. 06:41","title":"Nem elírás, tényleg csak 255 kilométer van ebben a 23 éves eladó BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b053236c-85b4-4d92-89b9-25c33413e4e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb céget alapított a volt rendészeti államtitkár, aki a rendszerváltás előtti titkosszolgálatoknál is belügyi vezető volt, és a mai napig Pintér Sándor belügyminiszter bizalmasa. ","shortLead":"Újabb céget alapított a volt rendészeti államtitkár, aki a rendszerváltás előtti titkosszolgálatoknál is belügyi vezető...","id":"202013_ecs_consulting_services_tasnadi_megallithatatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b053236c-85b4-4d92-89b9-25c33413e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65236e00-7599-4771-a1fa-f2380010d345","keywords":null,"link":"/360/202013_ecs_consulting_services_tasnadi_megallithatatlan","timestamp":"2020. március. 26. 15:45","title":"Tasnádi megállíthatatlan: még egy cége lett Pintér volt államtitkárának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab01d42a-3626-4231-82db-a0c8bb77e138","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Politikai tehetség kell ahhoz, hogy valaki minden helyzetben a jól bejáratott bűnbakokra tudja hárítani a felelősséget. Orbán Viktor megtalálta a módját, hogyan menedzselje sikeresen a saját válságát. Kérdés, hogy az országgal mire megy.","shortLead":"Politikai tehetség kell ahhoz, hogy valaki minden helyzetben a jól bejáratott bűnbakokra tudja hárítani a felelősséget...","id":"202013__orban_uj_szerepben__pinter_anelkulozhetetlen__mindenre_van_kifogas__eronek_erejevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab01d42a-3626-4231-82db-a0c8bb77e138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2af0a3-5419-4c44-af0c-7893f228000b","keywords":null,"link":"/360/202013__orban_uj_szerepben__pinter_anelkulozhetetlen__mindenre_van_kifogas__eronek_erejevel","timestamp":"2020. március. 26. 11:00","title":"Orbán hallani sem akart arról, hogy az ellenzéknek gesztust tegyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df556f6-adbe-45eb-b8b0-8b02a2b4d0b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ugyan egyáltalán nincsen kizárva, hogy lesz összehajtható iPhone, azonban egy szabadalom arról árulkodik, az Apple azért tovább megy ennél, és egy feltekerhető telefon ötletét dédelgeti.","shortLead":"Az ugyan egyáltalán nincsen kizárva, hogy lesz összehajtható iPhone, azonban egy szabadalom arról árulkodik, az Apple...","id":"20200326_apple_szabadalom_feltekerheto_telefon_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6df556f6-adbe-45eb-b8b0-8b02a2b4d0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d478e5-0dd8-4ceb-b12c-dd87a36b073a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_apple_szabadalom_feltekerheto_telefon_iphone","timestamp":"2020. március. 26. 13:03","title":"Összehajtható iPhone? Az Apple már feltekerhető telefonon gondolkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei kitartóan keresi a megoldást, hogy újabb telefonjain is ott lehessenek a népszerű androidos alkalmazások. Az AppSearch kényelmes opció lehet, de teljesen biztonságosnak ez sem nevezhető.","shortLead":"A Huawei kitartóan keresi a megoldást, hogy újabb telefonjain is ott lehessenek a népszerű androidos alkalmazások...","id":"20200327_huawei_androidos_alkalmazasok_telepitese_appsearch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3919b51f-e20e-4a8e-a5c9-e7520534197b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_huawei_androidos_alkalmazasok_telepitese_appsearch","timestamp":"2020. március. 27. 16:03","title":"Trükkös új appot gründol a Huawei, hogy mindenféle appot telepíteni lehessen telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Előzetes becslést készített az OTP a hitelmoratórium hatásairól.","shortLead":"Előzetes becslést készített az OTP a hitelmoratórium hatásairól.","id":"20200326_OTP_torlesztesi_moratorium_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2c0eb8-b894-4479-b6f1-7703a8fe4d13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_OTP_torlesztesi_moratorium_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 22:02","title":"OTP: 26 milliárd forint egyszeri veszteséget okozhat a törlesztési moratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]