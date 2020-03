Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két dologra hívjuk fel olvasóink figyelmét: maradjanak otthon és fűtsenek.","shortLead":"Két dologra hívjuk fel olvasóink figyelmét: maradjanak otthon és fűtsenek.","id":"20200328_Komoly_fagyok_lesznek_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7c769e-36da-47f5-8ffb-ffbe4366f49e","keywords":null,"link":"/elet/20200328_Komoly_fagyok_lesznek_a_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 28. 14:59","title":"Komoly fagyok lesznek a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b443f89-3873-4998-bcdc-0a37a5ec61a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt az innovációs minisztérium államtitkára jelentette be az Operatív Törzs szombati tájékoztatásán. Amíg a veszélyhelyzet érvényben van, az egészségügyi dolgozóknak nem kell fizetniük a helyközi járatokon.","shortLead":"Ezt az innovációs minisztérium államtitkára jelentette be az Operatív Törzs szombati tájékoztatásán. Amíg...","id":"20200328_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szombati_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b443f89-3873-4998-bcdc-0a37a5ec61a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee2dd23-009f-47c1-8f93-c20a7a6a5b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szombati_tajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 28. 11:19","title":"Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750d8cd4-f2e1-4fcd-a612-60db4026bb78","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután Kijevben bejelentették, hogy a külföldön maradt ukrán állampolgárok előtt is lezárják az ország határait, ezrek gyűltek össze az egyik lengyel-ukrán határátkelőnél. Az emberek órákon át várakoznak egymáshoz préselődve, hogy eljussanak az útlevélkezelésig.","shortLead":"Miután Kijevben bejelentették, hogy a külföldön maradt ukrán állampolgárok előtt is lezárják az ország határait, ezrek...","id":"20200328_Ezrek_torlodtak_ossze_egymashegyen_hatan_a_lengyelukran_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750d8cd4-f2e1-4fcd-a612-60db4026bb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cb9dc3-685c-4621-8374-762dbccbc2c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Ezrek_torlodtak_ossze_egymashegyen_hatan_a_lengyelukran_hataron","timestamp":"2020. március. 28. 11:10","title":"Ezrek torlódtak össze egymás-hegyen hátán a lengyel-ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Duna House Holding Nyrt. igazgatósága eredeti terveivel ellentétben nem javasolja osztalék kifizetését a Covid-19 járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben - közölte az ingatlanközvetítő és -fejlesztő társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.","shortLead":"A Duna House Holding Nyrt. igazgatósága eredeti terveivel ellentétben nem javasolja osztalék kifizetését a Covid-19...","id":"20200329_Inkabb_nem_fizet_osztalekot_a_Duna_House_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2243e145-f92f-4b61-b3a5-f92c4d27d04c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200329_Inkabb_nem_fizet_osztalekot_a_Duna_House_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 29. 09:20","title":"Inkább nem fizet osztalékot a Duna House a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200ac54b-d427-4723-bb5c-99b458b1844c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Spanyolországban a nem létfontosságú ágazatok leállnak két hétre a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében - jelentette be a spanyol miniszterelnök.

","shortLead":"Spanyolországban a nem létfontosságú ágazatok leállnak két hétre a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése...","id":"20200328_Spanyol_kormanyfo_a_nem_letfontossagu_agazatok_leallnak_ket_hetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200ac54b-d427-4723-bb5c-99b458b1844c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e477ad11-a219-4eb7-895e-9fac84feed8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Spanyol_kormanyfo_a_nem_letfontossagu_agazatok_leallnak_ket_hetre","timestamp":"2020. március. 28. 21:55","title":"Spanyol kormányfő: a nem létfontosságú ágazatok leállnak két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0e00d1-7fa2-4b1e-a845-6f4f6e0c1fc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a plázák nyitva tarthatnak a gyógyszertárak és az élelmiszerboltok miatt, sok üzlet bezár a holnaptól életbe lépő kijárási korlátozás miatt.","shortLead":"Bár a plázák nyitva tarthatnak a gyógyszertárak és az élelmiszerboltok miatt, sok üzlet bezár a holnaptól életbe lépő...","id":"20200327_Ne_holnaptol_akarjon_ruhat_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc0e00d1-7fa2-4b1e-a845-6f4f6e0c1fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48c0e1b-04e6-4ae1-bf1c-cac58a72a982","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Ne_holnaptol_akarjon_ruhat_venni","timestamp":"2020. március. 27. 17:50","title":"Szombattól ne akarjon ruhát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy évesnél fiatalabb baba az áldozat.","shortLead":"Egy évesnél fiatalabb baba az áldozat.","id":"20200329_Meghalt_egy_koronavirusos_csecsemo_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc217a38-f5d8-4ef2-8d3f-072c914f1dab","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Meghalt_egy_koronavirusos_csecsemo_Amerikaban","timestamp":"2020. március. 29. 09:24","title":"Meghalt egy koronavírusos csecsemő Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi két hétben az intézményben 98 alkalmazottat teszteltek.","shortLead":"Az utóbbi két hétben az intézményben 98 alkalmazottat teszteltek.","id":"20200328_Ket_egeszsegugyi_dolgozo_is_koronavirusos_a_Semmelweis_Egyetem_I_szamu_gyermekklinikajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00a8dce-05c6-4d51-a706-9d73186baba8","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Ket_egeszsegugyi_dolgozo_is_koronavirusos_a_Semmelweis_Egyetem_I_szamu_gyermekklinikajan","timestamp":"2020. március. 28. 09:30","title":"Két egészségügyi dolgozó is koronavírusos a Semmelweis Egyetem I. számú gyermekklinikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]