[{"available":true,"c_guid":"69199149-70d9-4239-ae60-d1cf3cc5c6c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak és a kórházak fontosságához hasonlítható az amerikai kormány szerint a fegyverboltok jelentősége, még a járvány miatti korlátozások alatt is nyitva maradhatnak, ahol a helyi vezetés úgy dönt.","shortLead":"Az élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak és a kórházak fontosságához hasonlítható az amerikai kormány szerint...","id":"20200331_usa_fegyverbolt_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69199149-70d9-4239-ae60-d1cf3cc5c6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b45e73-367b-4ae1-af04-cbd3cbbd723a","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_usa_fegyverbolt_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 06:03","title":"Az amerikai kormány szerint alapvető fontosságú, hogy a fegyverboltok nyitva maradhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781976d9-d206-4ecb-89b6-52e25de6912c","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Furcsa ellentétek és drámai váltások kísérik a koronavírus-járványt Szerbiában. Egy vezető tüdőgyógyász az államfő jelenlétében – képletesen – a bitófa alá küldte az ország lakóit – még csak le sem szidták. Azóta viszont bekeményítettek. Helyszíni körkép Kókai Pétertől.","shortLead":"Furcsa ellentétek és drámai váltások kísérik a koronavírus-járványt Szerbiában. Egy vezető tüdőgyógyász az államfő...","id":"20200331_Elmaradt_a_milanoi_shopping","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=781976d9-d206-4ecb-89b6-52e25de6912c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82997404-12c1-44ca-8df6-0d6a92ff39b5","keywords":null,"link":"/360/20200331_Elmaradt_a_milanoi_shopping","timestamp":"2020. március. 31. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Nemrég Milánóba küldték a népet, most kijárási tilalommal védik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A járvány miatt még nem lehet tudni, hogy melyik korosztálynál lesz dolga a magyar edzőnek, de a visszatérését már bejelentették.","shortLead":"A járvány miatt még nem lehet tudni, hogy melyik korosztálynál lesz dolga a magyar edzőnek, de a visszatérését már...","id":"20200331_Dardai_Pal_Hertha_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf79194a-d1a9-44a2-b636-e5a026d90d89","keywords":null,"link":"/sport/20200331_Dardai_Pal_Hertha_foci","timestamp":"2020. március. 31. 09:09","title":"Dárdai Pál utánpótlásedzőként visszatér a Herthához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vermonti szenátor a Twitteren kritizálta a magyar kormányfőt és a felhatalmazási törvényt.","shortLead":"A vermonti szenátor a Twitteren kritizálta a magyar kormányfőt és a felhatalmazási törvényt.","id":"20200331_elnokjelolt_bernie_sanders_felhatalmazasi_torveny_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79f6b42-5fc7-4601-86f5-f1722a6f3773","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_elnokjelolt_bernie_sanders_felhatalmazasi_torveny_orban_viktor","timestamp":"2020. március. 31. 07:30","title":"Az elnökjelölt Bernie Sanders elítélte Orbán felhatalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kapás Boglárka és Kozma Dominik második tesztje pozitív lett, de sajtóértesülések más fertőzöttekről is szóltak. Este a szövetség közölte: az eddigi adatok szerint kilenc érintett van. \r

","shortLead":"Kapás Boglárka és Kozma Dominik második tesztje pozitív lett, de sajtóértesülések más fertőzöttekről is szóltak. Este...","id":"20200331_koronavirus_fertozes_uszo_uszas_kozma_dominik_kapas_boglarka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9866d78-1419-4e45-a240-19f4112fe035","keywords":null,"link":"/sport/20200331_koronavirus_fertozes_uszo_uszas_kozma_dominik_kapas_boglarka","timestamp":"2020. március. 31. 17:58","title":"Kilenc koronavírusos tagja van a magyar úszóválogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az sincs rendben a kamara szerint, hogy az orvosok, ápolók maguknak vesznek védőruhát, amit aztán otthonaikban mosnak ki.","shortLead":"Az sincs rendben a kamara szerint, hogy az orvosok, ápolók maguknak vesznek védőruhát, amit aztán otthonaikban mosnak...","id":"20200330_meszk_vedoruha_operatv_torzs_kasler_miklos_pinter_sandor_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8947c03-658b-4857-b537-59fd1da44418","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_meszk_vedoruha_operatv_torzs_kasler_miklos_pinter_sandor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 17:34","title":"Nincs elég védőruha, az egészségügyi szakdolgozók nyílt levélben kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneszerző 10. szimfóniájának végét egy számítógépes algoritmus alkotta meg. A mű áprilisi ősbemutatóját a járvány miatt kell elhalasztani.","shortLead":"A zeneszerző 10. szimfóniájának végét egy számítógépes algoritmus alkotta meg. A mű áprilisi ősbemutatóját a járvány...","id":"20200330_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc62ac-1f77-4811-a479-9aff425b2a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 19:03","title":"A koronavírus miatt csak novemberben derül ki, milyen lett a robot-Beethoven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szabályozás már éjfélkor hatályba is léphet.","shortLead":"A szabályozás már éjfélkor hatályba is léphet.","id":"20200330_A_Fideszketharmad_elfogadta_a_felhatalmazasi_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87423e79-fb1c-482a-8aab-f64286cb62db","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_A_Fideszketharmad_elfogadta_a_felhatalmazasi_torvenyt","timestamp":"2020. március. 30. 15:06","title":"A Fidesz-kétharmad elfogadta a felhatalmazási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]