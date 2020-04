Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"description":"Az Ékszer TV általában karkötőket és nyakláncokat mutogat, most kézfertőtlenítőt tettek megvásárolhatóvá.","shortLead":"Az Ékszer TV általában karkötőket és nyakláncokat mutogat, most kézfertőtlenítőt tettek megvásárolhatóvá.","id":"20200330_kezfertotlenito_atv_ekszer_tv" "timestamp":"2020. március. 30. 16:06","title":"12 ezer forintért árultak kézfertőtlenítőt egy tévés reklámban" "description":"Egyre több tesztet végeznek majd el, ha nem lesz elég mentő, a rendőrök veszik át a feladatot. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, veszélyhelyzet alatt is ülésezhet az Országgyűlés.","shortLead":"Egyre több tesztet végeznek majd el, ha nem lesz elég mentő, a rendőrök veszik át a feladatot. Gulyás Gergely miniszter...","id":"20200330_Gulyas_rendor_koronavirus_teszt" "timestamp":"2020. március. 30. 15:25","title":"Gulyás: Idővel a rendőrök járnak majd ki elvégezni a koronavírustesztet" "description":"Történetének legsúlyosabb válságát éli a koronavírus-járvány miatt a polgári légi közlekedés. Cégek sora vár állami mentőövre, és biztosan lesz olyan, amelyik elvérzik.","shortLead":"Történetének legsúlyosabb válságát éli a koronavírus-járvány miatt a polgári légi közlekedés. Cégek sora vár állami...","id":"202013__legitarsasagok__tartos_kereslethiany__allami_segitseg__a_let_atet" "timestamp":"2020. március. 30. 15:00","title":"A lét a tét a légitársaságok számára" "description":"Romániában egy nap alatt több mint másfélszeresére nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma a statisztikában, kedden vesztegzár alá vonták a kór gócpontjának számító bukovinai Suceavát, az országban pedig további 36 kórházat szabadítanak fel a koronavírusos betegeknek.","shortLead":"Romániában egy nap alatt több mint másfélszeresére nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma...","id":"20200331_romania_koronavirus" "timestamp":"2020. március. 31. 13:54","title":"Romániában most derült ki, hogy már 69-en haltak meg a járványban" "description":"9,2 százalékkal nőttek az év elején a bérek, de a fizetésemelés jókora részét elvitte az infláció.","shortLead":"9,2 százalékkal nőttek az év elején a bérek, de a fizetésemelés jókora részét elvitte az infláció.","id":"20200331_KSH_atlagfizetes_keresetek" "timestamp":"2020. március. 31. 09:25","title":"KSH: 375 ezer forint az átlagfizetés" "description":"Az amerikai hírcsatorna a hataloméhes politikusokról írt cikkében emlékezett meg Orbán Viktorról.","shortLead":"Az amerikai hírcsatorna a hataloméhes politikusokról írt cikkében emlékezett meg Orbán Viktorról.","id":"20200401_Hatalomehes_vezetokrol_ir_a_CNN_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_utan" "timestamp":"2020. április. 01. 14:15","title":"A CNN a Fülöp-szigetek diktátorához hasonlítja Orbán Viktort a felhatalmazási törvény miatt" "description":"A járvány miatti kényszerű otthonlét a párkapcsolatok próbája is. Szakértők szerint fontos készülni a konfliktusokra, és hasznosítani belőlük az esetenkénti keserű tapasztalatokat.","shortLead":"A járvány miatti kényszerű otthonlét a párkapcsolatok próbája is. Szakértők szerint fontos készülni a konfliktusokra...","id":"202013__osszezart_parok__tulelogyakorlatok__elmarado_joejtpuszi__idegekre_mennek" "timestamp":"2020. március. 31. 13:00","title":"Hogy élje túl a nagy összezártságot a párkapcsolatunk? Terapeuták válaszolnak" "description":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak. Ezúttal a biológia a tantárgy, a humorista otthonról foglalja össze röviden, mit kell tudni a növényekről. Mármint úgy általánosságban.","shortLead":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak...","id":"20200330_Duma_Aktual_online_oktatas_Hadhaz_Laszlo_a_novenyekrol" "timestamp":"2020. március. 30. 19:30","title":"Hadházi László biológiaóráján a növények talajjal táplalkoznak, és van, amelyik télen csúnya"