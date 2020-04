Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf","c_author":"Ballai Vince","category":"vilag","description":"Németországban sem jut minden orvosnak maszk, és volt olyan kórház, ahol hirtelen megcsappantak a készletek. Bár magukhoz képest kissé kaotikusan, de azért elég alaposan felkészültek, és az sem okozott pánikot, hogy úgy láttak el egy rosszul lett beteget, hogy nem tudták róla: már az új vírussal fertőzött. A németországi koronavírus-fronton a helyzet.","shortLead":"Németországban sem jut minden orvosnak maszk, és volt olyan kórház, ahol hirtelen megcsappantak a készletek. Bár...","id":"20200331_Poroszos_mercevel_merve_a_nemet_helyzet_is_kaotikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9267ce1-9507-4fb1-8a29-8189e563a6a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Poroszos_mercevel_merve_a_nemet_helyzet_is_kaotikus","timestamp":"2020. március. 31. 19:25","title":"Poroszos mércével mérve a németek is kaotikusan készültek a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb halálesetről számoltak be a kormányzati tájékoztatási oldalon.","shortLead":"Újabb halálesetről számoltak be a kormányzati tájékoztatási oldalon.","id":"20200402_koronavirus_Magyarorszag_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0848e1c-62c3-488a-b81e-12e01df48595","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_Magyarorszag_aldozatok","timestamp":"2020. április. 02. 07:19","title":"21-re nőtt az elhunytak, 585-re a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","shortLead":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac1e68e-269f-4224-b4b6-57d318ec6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 02. 09:28","title":"Meghalt egy koronavírusos csecsemő Connecticutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A malária ellen is használt hidroxiklorokin hatóanyaggal többek szerint a koronavírusos betegek is kezelhetők, de erre egyelőre kevés bizonyíték van. Amerikában mégis beadták 1100 embernek.","shortLead":"A malária ellen is használt hidroxiklorokin hatóanyaggal többek szerint a koronavírusos betegek is kezelhetők, de erre...","id":"20200331_koronavirus_malaria_gyogyszer_amerika_fda_antibiotikum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad718318-b2df-46d9-a57b-c2e93ef1a6cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_koronavirus_malaria_gyogyszer_amerika_fda_antibiotikum","timestamp":"2020. március. 31. 12:03","title":"Koronavírus: Amerikában már 1100 embert kezelnek a szerrel, amiről még nem tudni, mire jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt tudjuk, hogy a fizetések között nagyok a megyénkénti különbségek, a Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból az is kiderül, hogy mennyire.","shortLead":"Azt tudjuk, hogy a fizetések között nagyok a megyénkénti különbségek, a Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból...","id":"20200331_ksh_atlagfizetes_fizetes_megyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919cd58e-0289-431e-82b2-8d0a32c1eee8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_ksh_atlagfizetes_fizetes_megyek","timestamp":"2020. március. 31. 13:18","title":"Tizennyolc megyében alacsonyabb az átlagfizetés, mint az országos átlag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

\r

","shortLead":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

\r

","id":"20200402_J_K_Rowling_ingyen_elerhetove_tette_az_elso_Harry_Pottert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c4b8e3-8b65-453b-8865-d8f5da7b8d11","keywords":null,"link":"/elet/20200402_J_K_Rowling_ingyen_elerhetove_tette_az_elso_Harry_Pottert","timestamp":"2020. április. 02. 08:42","title":"Ingyen elérhetővé tette az első Harry Pottert J. K. Rowling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jó hír, hogy a mutációk nem veszélyesebbek az eredeti vírusnál.","shortLead":"A jó hír, hogy a mutációk nem veszélyesebbek az eredeti vírusnál.","id":"20200331_Mar_nyolc_mutacioja_van_a_koronavirusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b285ce21-ba9e-4a5d-b1ea-c3841e745e74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_Mar_nyolc_mutacioja_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. március. 31. 12:12","title":"Már nyolc mutációja van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy nappal azután hunyt el, hogy kórházba került Londonban.\r

","shortLead":"Négy nappal azután hunyt el, hogy kórházba került Londonban.\r

","id":"20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dd7386-d063-4bd3-8fff-5f39f251740c","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 01. 05:27","title":"Tizenhárom éves a járvány legfiatalabb áldozata Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]