A Google egy új funkció bevezetésével szeretné elérni, hogy a felhasználók csak azokhoz az üzletekhez induljanak el vásárolni, melyek biztosan nyitva vannak. Ehhez persze kell a vállalkozások segítsége is.

Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Hogy melyik ország miként próbál védekezni a koronavírus-járvány ellen, az eltérő, egy dolgot azonban nagyjából mindenhol megléptek eddig: az üzletek nyitva tartását részlegesen vagy teljesen korlátozták. Erre válaszul Sundar Pichai, a Google vezére megígérte, lehetőséget adnak a vállalkozásoknak, hogy a Google Térképen "átmenetileg zárva" állapotra állítsák át a nyitvatartási idejüket.

A módosítás azért is fontos, mert így az embereknek a járvány ideje alatt nem kell – nyitva tartó üzlet reményében – egyik bolttól a másikhoz járkálniuk a városban, a térképről pontosan tudni fogják, hogy mely üzletek vannak nyitva. A fejlesztők most elkészültek a funkcióval, így azt már használni is lehet.

Ehhez egy üzlet tulajdonosának nem kell más tenni, mint

bejelentkezni a számítógépen a Google Cégem szolgáltatásba,

a bal oldali menüben az Információ pontra kattintani,

a jobb oldalon válasszuk ki az „A vállalkozás bezárása a Google rendszerében” részt, majd

kattintsunk a Megjelölés ideiglenesen bezártként jelölésre.

Ezzel nemcsak a térképen, de a keresőjében is látni fogják majd a felhasználók a változást.

A Google-nek nem ez volt az egyetlen lépése, amivel megpróbál segíteni a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. Az Egyesült Államokban már egy különleges figyelmeztetést is bevezettek a Térképben, hogy felhívják az emberek figyelmét a fertőzésveszélyre.

