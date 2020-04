New Jersey kormányzója jelentette be, hogy szükség lenne olyan szakemberekre, akik képesek COBOL-ban programozni, a járvány miatt ugyanis túlterheltek lettek az amerikai kormányzati és kereskedelmi rendszerek.

A koronavírus-járvány elleni küzdelemben számos olyan dologra szükség van, amiből jelenleg csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre – vagy épp hiány van. Ide sorolhatjuk a lélegeztetőgépeket, az FFP3-as maszkokat és az orvosokat/ápolókat is, mint hiányzó munkaerőt. Az Egyesült Államokban most egy újabb tétellel bővült a lista:

komoly hiány van COBOL-hoz értő programozókból.

New Jersey kormányzója, Phil Murphy szerint nagy szükség lenne olyan kóderekre, akik értik és képesek dolgozni a több évtizeddel ezelőtti programozási nyelvben. (A COBOL első verzióját 1959-ben adták ki, az utolsót pedig 2014-ben.)

A probléma abból adódik, hogy az elmúlt két hétben mintegy 362 ezren vesztették el állásukat New Jerseyben, akik most regisztrált álláskeresővé váltak. Emellett – az átlagoshoz képest – nagyjából 1600 százalékkal emelkedett azok száma, akik munkanélküli segélyért folyamodtak az államban. Emiatt a rendszer túlterheltté vált, és nagyon lassú a regisztrációs folyamat. És ebből már ki is található:

a rendszert COBOL-ban fejlesztették le.

Phil Murphy nemrég egy nyilvános sajtótájékoztatón kért segítséget azoktól, akik képesek COBOL-ban programozni.

Joseph Steinberg szerint a probléma valóban komoly lehet, a programozási nyelv ugyanis mára már több mint 60 éves, az 1980-as évekre pedig már elavulttá vált, így az egyetemek már nem is tartottak képzést belőle. Vagyis valószínűleg nem hemzsegnek a hozzáértő szakemberek.

Ennek ellenére egy 2017-es jelentés szerint nagyjából 220 milliárd sornyi COBOL kód dolgozik még a mai napig is, ami igen tekintélyes mennyiség ahhoz képest, hogy egy több évtizeddel ezelőtti technológiáról van szó – írja a Mashable.

A tanulmány szerint az Egyesült Államok pénzkiadó automatáinak 95 százalékán COBOL-program fut, a banki rendszereknek pedig nagyjából 43 százaléka épül erre. Mindez azt jelenti, hogy napi szinten körülbelül 3 ezermilliárd dollárt kezelnek ezek a kódsorok.

A COBOL kapcsán egyébként korábban felmerült már egy komoly probléma. Az ezredfordulón kisebb pánikot okozó Y2K probléma okán a kódolók sokat dolgoztak azon, hogy elkerüljék a dátumváltásból fakadó esetleges problémát. (Az Y2K kapcsán a legnagyobb félelem az volt, hogy a 12.31.99.-es dátum után a 01.01.00-ásat nem fogják tudni kezelni a számítógépek.) Akkor még sikerült olyan kódereket találni, akik értették a rendszert, a kérdés viszont az, hogy most, 20 évvel később vajon van-e még valaki, aki segíthet megoldani a helyzetet?

