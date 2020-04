Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A külpolitikai tudósítóból és szakértőből regényíróvá lett 87 éves Kulcsár István legújabb könyvének főszereplője egy fiatal újságíró, aki már a negyvenes években a Szabad Néphez szeretett volna kerülni, és a történelem az ő újságolvasmány-élményeiből álló naplóján keresztül elevenedik meg.

Kulcsár István: Nem ezt ígértétek! Regénynek álcázott korrajz

80 százalékkal kevesebben utaznak a vasúton
A nemzetközi járatokon az utasok 97 százaléka eltűnt.

A vártnál tovább kapható marad a régi elektromos Golf
A hetedik generációs Golf belső égésű motor nélküli zöld rendszámos változata a jelek szerint egy ideig még velünk marad.

Szijjártó: A migráció miatt adományoz a kormany több ezer maszkot és védőruhát a környező országoknak
Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.

Alaposan megkérik a legújabb közúti McLaren árát
Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki. Több klub már most fizetéscsökkentésről számolt be, sok helyen ezekben a napokban tárgyalnak a játékosokkal. És hirtelen az is problémát okoz, hogy valamiből fenn kell tartani a drága stadionokat akkor is, ha senki nem lép pályára.

Egymilliárd dollárt ad a Twitter alapítója a járvány elleni harcra
Az eddigi legnagyobb összegű adományt küldte el Jack Dorsey. Hajduk Károly: "Abban reménykedem, hogy ez a járvány észhez térít minket"
A Vígszínház és a Katona társulatának tagjaként ott volt a színházi bántalmazási ügyek közelében, és véleményt is mond róluk az Akik maradtak című film férfi főszereplője, Hajduk Károly, aki az alakításáért a Magyar Filmdíjat is kiérdemelte. A HVG-nek adott interjújában elmeséli azt is, hogy a járvány alatt színészként mivel tölti a napjait.