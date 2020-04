Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 9-en haltak meg Magyarországon a koronavírus-járványban, a kormányzati tájékoztató oldal szerint már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus.\r

","shortLead":"Egy nap alatt 9-en haltak meg Magyarországon a koronavírus-járványban, a kormányzati tájékoztató oldal szerint már...","id":"20200407_koronavirus_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764dc354-5556-466d-9709-3e56f44eecfe","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_koronavirus_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 07. 07:24","title":"Már 817 fertőzött van Magyarországon, Nagy-Britanniában a repülőkből lehetnek intenzív osztályok - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook videóüzenetben számolt be róla, hogy a járvány miatt olyan új termékek gyártására állnak át, amikkel az egészségügyi dolgozókat védhetik.","shortLead":"Tim Cook videóüzenetben számolt be róla, hogy a járvány miatt olyan új termékek gyártására állnak át, amikkel...","id":"20200406_apple_arcmaszk_arcpajzs_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36572b30-289a-44c4-a1ad-a4682577a7b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_apple_arcmaszk_arcpajzs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 08:33","title":"Bejelentette az Apple az új termékét, jön az \"iPajzs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 350 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.","shortLead":"Az országban már több mint 350 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.","id":"20200406_Egyesult_Allamok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdc746d-3654-42e8-9906-d67b2cc7dde1","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Egyesult_Allamok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 20:28","title":"Az Egyesült Államokban már több mint 10 ezren meghaltak a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A COVID-19 betegség Angliában szedi a legtöbb áldozatot.","shortLead":"A COVID-19 betegség Angliában szedi a legtöbb áldozatot.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_halaos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91292732-ce2d-4d22-afaf-47e92f830d10","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_halaos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 06. 20:05","title":"5400-hoz közelít az elhunytak száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc képviselő gyalázkodása kártékony. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc képviselő gyalázkodása kártékony. ","id":"20200406_TGM_Gyurcsany_rosszul_teszi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746bff28-3928-4e76-80a7-9b4a725e308b","keywords":null,"link":"/360/20200406_TGM_Gyurcsany_rosszul_teszi","timestamp":"2020. április. 06. 15:01","title":"TGM: Gyurcsány rosszul teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az alapanyagok jó része Kínából vagy más ázsiai országokból érkezik, ez most visszaüthet.","shortLead":"Az alapanyagok jó része Kínából vagy más ázsiai országokból érkezik, ez most visszaüthet.","id":"20200406_Gyogyszerhianytol_tartanak_az_azsiai_karantenok_miatt_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5160b6a8-b265-49a3-9b29-699e02c99972","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_Gyogyszerhianytol_tartanak_az_azsiai_karantenok_miatt_Europaban","timestamp":"2020. április. 06. 16:26","title":"Gyógyszerhiánytól tartanak az ázsiai karanténok miatt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0e9cc6-f1fe-4c7c-a6fa-10e3dcdb9456","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az unió közben orvoscsoportot küldött Olaszországba, de más módon is segítik őket.","shortLead":"Az unió közben orvoscsoportot küldött Olaszországba, de más módon is segítik őket.","id":"20200407_olaszorszag_jarvany_koronavirus_orvos_apolo_nover","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d0e9cc6-f1fe-4c7c-a6fa-10e3dcdb9456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7beaa6-3b07-47ee-9ae6-dbd2103be5fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_olaszorszag_jarvany_koronavirus_orvos_apolo_nover","timestamp":"2020. április. 07. 16:45","title":"Olaszországban már 94 orvos és 26 nővér halt meg a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b87333-b970-439c-9ee4-89a6ffc6fcb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200407_Meghatoan_bucsuznak_a_tavaszi_szunet_elott_a_diakoktol_egy_hajduszoboszloi_iskola_tanarai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59b87333-b970-439c-9ee4-89a6ffc6fcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13132ab0-e6c6-40e5-98fb-db3f50d2fc86","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Meghatoan_bucsuznak_a_tavaszi_szunet_elott_a_diakoktol_egy_hajduszoboszloi_iskola_tanarai","timestamp":"2020. április. 07. 11:26","title":"Meghatóan búcsúznak a tavaszi szünet előtt a diákoktól egy hajdúszoboszlói iskola tanárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]