[{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emelkedő betegszám több tesztet indokolna, de nálunk nem ez történik. A cseheknél négyszer annyi teszt volt, mint Magyarországon.","shortLead":"Az emelkedő betegszám több tesztet indokolna, de nálunk nem ez történik. A cseheknél négyszer annyi teszt volt, mint...","id":"20200408_koronavirus_teszt_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5fe494-ccde-48f8-a0fe-445d0993a2da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_teszt_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 08. 08:49","title":"A jóval kisebb népességű Szlovéniában is több koronavírus-tesztet végeztek, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban a kijárási korlátozások idején. Az akadémikus a keleti nyitást politikai flörtnek, a CEU elüldözését és a NAT „nemzetiesítését” aggasztónak tartja. Portré.","shortLead":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban...","id":"202014_pleh_csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dea7a9-de29-49da-9d68-6664306443a1","keywords":null,"link":"/360/202014_pleh_csaba","timestamp":"2020. április. 08. 19:30","title":"Pléh Csaba: A tudomány feladata az, hogy a Nyugat felé húzzuk ezt a kompot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyár teljes kapacitással működik, de a pánikvásárlással nehéz küzdeni.","shortLead":"A gyár teljes kapacitással működik, de a pánikvásárlással nehéz küzdeni.","id":"20200408_Uzent_a_budafoki_elesztogyar_mindenki_nyugodjon_meg_lesz_eleszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea75d08d-2f91-424b-b445-7dda77cf30e8","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Uzent_a_budafoki_elesztogyar_mindenki_nyugodjon_meg_lesz_eleszto","timestamp":"2020. április. 08. 08:50","title":"Üzent a budafoki élesztőgyár: mindenki nyugodjon meg, lesz élesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"Földes Petra-Peer Krisztina","category":"elet","description":"HIÁNYOZTOK – jelenik meg az üzenet üresen kongó iskolák ablakában, miközben a valóságban egyenesen a családok nappalijába költöztünk. Hogyan lesz a virtuális jelenlét, a virtuális kapcsolattartás élhető és megerősítő minden érintett számára? Röviden úgy, ha megtanulunk egy kicsit gondolkodni egymás fejével, érezni egymás szívével. Pont, mint a valós kontaktuson alapuló kapcsolatban. Vélemény.\r

\r

","shortLead":"HIÁNYOZTOK – jelenik meg az üzenet üresen kongó iskolák ablakában, miközben a valóságban egyenesen a családok...","id":"20200408_Digitalis_oktatas_A_csaladi_otthonok_gyarmatositasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1b1cc1-0890-4030-891b-6307706ac079","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Digitalis_oktatas_A_csaladi_otthonok_gyarmatositasa","timestamp":"2020. április. 08. 09:35","title":"Digitális oktatás: a családi otthonok gyarmatosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc06974a-189b-470b-91c9-a95eaa00cbd9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tojásokat karcokkal díszítették, de festettek is rájuk. ","shortLead":"A tojásokat karcokkal díszítették, de festettek is rájuk. ","id":"20200409_strucc_strucctojas_luxuscikk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc06974a-189b-470b-91c9-a95eaa00cbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0a4a42-0fb1-4457-b45a-8095de51f6e1","keywords":null,"link":"/elet/20200409_strucc_strucctojas_luxuscikk","timestamp":"2020. április. 09. 07:52","title":"Ötezer éve még a díszített strucctojás számított luxuscikknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás hatásainak megfékezése érdekében fontos, hogy áttérjünk a megújuló energiára, ez azonban sok faj fennmaradását veszélyezteti. A megújulóenergia-létesítmények többségét ugyanis Nyugat-Európában és fejlődő országokban is természetvédelmi területeken építették. ","shortLead":"A klímaváltozás hatásainak megfékezése érdekében fontos, hogy áttérjünk a megújuló energiára, ez azonban sok faj...","id":"20200407_Veszelyeztetik_a_biodiverzitast_a_megujulo_energiaberuhazasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da0f6c4-a6c0-4a42-8459-68d74a6f7bc2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200407_Veszelyeztetik_a_biodiverzitast_a_megujulo_energiaberuhazasok","timestamp":"2020. április. 07. 13:42","title":"A megújulóenergia-beruházások is veszélyeztethetik a biodiverzitást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Jászai Gellért a 4iG informatikai nagyvállalat első embere, Mészáros üzlettársa. Egyes pletykák szerint a nagyvállalkozók viszonya megromlott, aminek szerepe lehetett a T-Systems felvásárlásának meghiúsulásában is. Jászai szerint ez nem igaz, a jó viszony töretlen, a cég pedig a folyamatosan érkező milliárdos közbeszerzésekkel együtt is piaci alapon működik. Sőt hosszabb távon nekik még a járvány is jót tesz.","shortLead":"Jászai Gellért a 4iG informatikai nagyvállalat első embere, Mészáros üzlettársa. Egyes pletykák szerint...","id":"202014_allam_kincstar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ab9a23-e261-4fe3-bcf3-334372461240","keywords":null,"link":"/360/202014_allam_kincstar","timestamp":"2020. április. 07. 16:30","title":"Jászai Gellért: Mészáros Lőrinccel barátok és partnerek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány után a főváros is hozhat korlátozó intézkedéseket csütörtökön, felvetődött a Margitsziget lezárása is – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Reméli, hogy a fővárosból nem lesz gócpont. ","shortLead":"A kormány után a főváros is hozhat korlátozó intézkedéseket csütörtökön, felvetődött a Margitsziget lezárása is –...","id":"20200408_karacsony_gergely_fopolgarmester_koronavirus_lezaras_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa80a96-2d91-4787-b2e3-d3196b0072ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_karacsony_gergely_fopolgarmester_koronavirus_lezaras_budapest","timestamp":"2020. április. 08. 17:18","title":"Karácsony: Húsvétra erősebb korlátozó intézkedések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]