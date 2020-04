Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvárja az operatív törzs aznapi ülését, majd járványügyi szakemberekkel is egyeztet.","shortLead":"Megvárja az operatív törzs aznapi ülését, majd járványügyi szakemberekkel is egyeztet.","id":"20200408_Csutortokon_jelenti_be_Orban_mi_lesz_a_kijarasi_korlatozassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7eb64c-fcc3-4ca1-91fd-362b0f5e6d39","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Csutortokon_jelenti_be_Orban_mi_lesz_a_kijarasi_korlatozassal","timestamp":"2020. április. 08. 16:01","title":"Csütörtökön jelenti be Orbán, mi lesz a kijárási korlátozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szegényebb országokban a legrosszabb a helyzet, ám még Németországban sincs minden rendben.","shortLead":"A szegényebb országokban a legrosszabb a helyzet, ám még Németországban sincs minden rendben.","id":"20200409_Csaknem_hatmillio_apolo_hianyzik_a_vilag_korhazaibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6ecdb5-932e-4746-baa6-abf471cd55a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Csaknem_hatmillio_apolo_hianyzik_a_vilag_korhazaibol","timestamp":"2020. április. 09. 16:24","title":"Csaknem hatmillió ápoló hiányzik a világ kórházaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246f9e31-3eb9-4007-8e43-56fddc36e40a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Három év után közölte a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a vizsgálat eredményeit. A tagállamokon, az ENSZ-főtitkáron és a nemzetközi közösségen múlik, hogy a Moszkva támogatását élvező rezsimre mi vár most.","shortLead":"Három év után közölte a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a vizsgálat eredményeit. A tagállamokon, az ENSZ-főtitkáron és...","id":"20200408_vegyifegyver_sziria_aszadrezsim_opcw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=246f9e31-3eb9-4007-8e43-56fddc36e40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8481483a-45f8-4e7b-a549-770f172b3459","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_vegyifegyver_sziria_aszadrezsim_opcw","timestamp":"2020. április. 08. 18:58","title":"OPCW: Az Aszad-rezsim áll a 2017-es gáztámadás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","shortLead":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","id":"20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e073d05-cd21-40b5-b365-705a02e1f86d","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"A járvány miatt jövő januárig csúszik Presser Gábor koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59761be8-ec26-4890-a37f-983a01216bf4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyarországi rendeleti kormányzás kétségtelenül az európai szélsőjobboldali mozgalmak legnagyobb teljesítménye Franco spanyolországi diktatúrája óta – mondta a HVG-nek Anton Sekovcov, a Bécsi Egyetem oktatója. A csütörtökön megjelenő hetilap Fókusz rovatában Orbán Viktor vírusellenes védekezésének politikai vetületéről lesz szó.","shortLead":"A magyarországi rendeleti kormányzás kétségtelenül az európai szélsőjobboldali mozgalmak legnagyobb teljesítménye...","id":"20200408_Diadalmenetre_keszult_Orban_de_a_koronavirus_a_rajtvonalra_kuldte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59761be8-ec26-4890-a37f-983a01216bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4eba8c3-6479-4f8f-862c-15d1973db2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Diadalmenetre_keszult_Orban_de_a_koronavirus_a_rajtvonalra_kuldte","timestamp":"2020. április. 08. 16:35","title":"Diadalmenetre készült Orbán, de a koronavírus a rajtvonalra küldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét ember tartózkodott a Nagysándor József úti üzemben, mindannyian épségben kijutottak.","shortLead":"Hét ember tartózkodott a Nagysándor József úti üzemben, mindannyian épségben kijutottak.","id":"20200409_Kigyulladt_egy_galvanizalo_uzem_Szolnokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e030d3-448b-4d98-b168-998cbf847417","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Kigyulladt_egy_galvanizalo_uzem_Szolnokon","timestamp":"2020. április. 09. 12:42","title":"Kigyulladt egy galvanizáló üzem Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas fekete füstöt lehetett látni a Fiastyúk utcából felszállni.","shortLead":"Hatalmas fekete füstöt lehetett látni a Fiastyúk utcából felszállni.","id":"20200409_Eg_egy_epulo_irodahaz_a_XIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd28a9a-9268-47eb-aadf-4eaf70fa97b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Eg_egy_epulo_irodahaz_a_XIII_keruletben","timestamp":"2020. április. 09. 19:56","title":"Ég egy épülő irodaház a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsvét végéig autóval is csak a helyiek hajthatnak be.","shortLead":"Húsvét végéig autóval is csak a helyiek hajthatnak be.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_szentendre_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5746a160-51fc-4ae2-a6eb-33be138854f6","keywords":null,"link":"/elet/20200408_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_szentendre_lezaras","timestamp":"2020. április. 08. 15:34","title":"Annyian kirándulnak Szentendrére, hogy le kell zárni a belvárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]