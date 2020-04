Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0047d7cb-3b78-4319-a5c7-422fd3cfc54a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ötletet egy világjárvány adta, de nem a mostani.","shortLead":"Az ötletet egy világjárvány adta, de nem a mostani.","id":"202015_szintet_leptek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0047d7cb-3b78-4319-a5c7-422fd3cfc54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d824fd6-abbe-4901-ad47-2563d1dd0a89","keywords":null,"link":"/360/202015_szintet_leptek","timestamp":"2020. április. 11. 08:30","title":"A járványban a maszk mellett egy mozgólépcső-alkatrészért is kapkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e44c58-fb75-4b80-95b1-a89f5f2d038e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A valaha vizsgált legrégebbi emberi genetikai anyagot vonták ki kutatók egy ősi fogzománcból, ami segíthet tisztázni a spanyol barlangokban talált fosszíliák alapján megismert Homo antecessor nevű kihalt faj emberi evolúcióban elfoglalt helyét.","shortLead":"A valaha vizsgált legrégebbi emberi genetikai anyagot vonták ki kutatók egy ősi fogzománcból, ami segíthet tisztázni...","id":"202004010_legregebbi_emberi_genetikai_anyag_fosszilizalodott_fog_zomanca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40e44c58-fb75-4b80-95b1-a89f5f2d038e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c587c18f-929c-4802-90f6-c23282e20540","keywords":null,"link":"/tudomany/202004010_legregebbi_emberi_genetikai_anyag_fosszilizalodott_fog_zomanca","timestamp":"2020. április. 10. 12:03","title":"Találtak egy 800 000 éves emberi fogat, sikerült genetikai mintát venni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e4d059-69ce-4bcf-bdbf-1be7aea66e9c","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több mint százan megfertőződtek és öten meghaltak a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában – jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs ülése után. Az otthon több lakójánál múlt héten mutatták ki a koronavírust.","shortLead":"Több mint százan megfertőződtek és öten meghaltak a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában – jelentette be...","id":"20200409_Busszal_es_mentovel_vittek_el_a_koronavirusos_betegeket_a_Pesti_uti_otthonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4d059-69ce-4bcf-bdbf-1be7aea66e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6efe58d-3831-48ce-a0de-c1b13d54c459","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Busszal_es_mentovel_vittek_el_a_koronavirusos_betegeket_a_Pesti_uti_otthonbol","timestamp":"2020. április. 09. 19:04","title":"Busszal és mentővel vitték el a koronavírusos betegeket a Pesti úti otthonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen lehetőségnek itthon is sokan örülnének.","shortLead":"Egy ilyen lehetőségnek itthon is sokan örülnének.","id":"20200409_Hasznalt_elektromos_autok_vasarlasaba_is_beszall_az_allam_Hollandiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3875a4a-4c54-402d-9e67-667e2b9a40da","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_Hasznalt_elektromos_autok_vasarlasaba_is_beszall_az_allam_Hollandiaban","timestamp":"2020. április. 09. 13:54","title":"Használt elektromos autók vásárlásába is beszáll az állam Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek a sötét felhők a koronavírus miatt óriási népszerűségre szert tett videokonferencia alkalmazás, a Zoom felett, egyre több neves cég dönt úgy, letiltja az app használatát.","shortLead":"Gyűlnek a sötét felhők a koronavírus miatt óriási népszerűségre szert tett videokonferencia alkalmazás, a Zoom felett...","id":"20200409_google_zoom_hasznalata_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe84c74-c0f1-423d-955a-89c56f8a0dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_google_zoom_hasznalata_tiltas","timestamp":"2020. április. 09. 15:03","title":"A Google megtiltotta a Zoom használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a0dde9-5abf-4f9c-b2e7-aa9becbbb44b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A parkot és a hozzá tartozó mélygarázst ősszel adhatják át.","shortLead":"A parkot és a hozzá tartozó mélygarázst ősszel adhatják át.","id":"202015_millenaris_szellkapu_beolvadas_vagyonmustraval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a0dde9-5abf-4f9c-b2e7-aa9becbbb44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762bcccd-eea0-4007-aa42-358fc07ad77c","keywords":null,"link":"/360/202015_millenaris_szellkapu_beolvadas_vagyonmustraval","timestamp":"2020. április. 10. 12:00","title":"Beolvadással és vagyonmustrával ér véget az utolsó Millenáris-beruházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff635164-0fb2-4178-861a-6b5a4c6a2f5b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Kicsiny Pest megyei faluból, Püspökhatvanból indult az a civil kezdeményezés, amelynek köszönhetően a koronavírus elleni védekezéshez arcpajzsot kapott, több mint 10 ezer egészségügyi dolgozó. ","shortLead":"Kicsiny Pest megyei faluból, Püspökhatvanból indult az a civil kezdeményezés, amelynek köszönhetően a koronavírus...","id":"20200410_Azoknak_akartam_segiteni_akik_eletemet_megmentettek__Nincs_arcpajzs_Ok_nyomtatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff635164-0fb2-4178-861a-6b5a4c6a2f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a50fc8-a38a-419e-9aeb-97f2e798d005","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Azoknak_akartam_segiteni_akik_eletemet_megmentettek__Nincs_arcpajzs_Ok_nyomtatnak","timestamp":"2020. április. 10. 17:45","title":"\"Azoknak akartam segíteni, akik életemet megmentették\" - Nincs arcpajzs? Ők nyomtatnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864033ab-830c-4b7a-8a86-465e2d100993","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 500 milliárd euró már rendelkezésre állhat, ám a legfontosabb kérdésben még mindig vita van az unió déli és északi országai között.","shortLead":"Több mint 500 milliárd euró már rendelkezésre állhat, ám a legfontosabb kérdésben még mindig vita van az unió déli és...","id":"20200410_Elfogadtak_a_koronavirusvalsag_enyhitesere_szolgalo_unios_mentocsomagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864033ab-830c-4b7a-8a86-465e2d100993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dad5d4-2e90-4572-9230-f9d277391942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200410_Elfogadtak_a_koronavirusvalsag_enyhitesere_szolgalo_unios_mentocsomagot","timestamp":"2020. április. 10. 06:30","title":"Elfogadták a koronavírus-válság enyhítésére szolgáló uniós mentőcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]