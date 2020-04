Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcbae0d0-9790-444f-aee4-2f5a6ffd28dd","c_author":"","category":"kultura","description":"Iain Lindsay Radnóti Miklós Két karodban című versét mondta el a költészet napja alkalmából.","shortLead":"Iain Lindsay Radnóti Miklós Két karodban című versét mondta el a költészet napja alkalmából.","id":"20200411_Magyarul_szavalt_a_budapesti_brit_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcbae0d0-9790-444f-aee4-2f5a6ffd28dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772f9751-577d-40f2-a549-72e881d18a3e","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Magyarul_szavalt_a_budapesti_brit_nagykovet","timestamp":"2020. április. 11. 19:40","title":"Magyarul szavalt a budapesti brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től - derül ki helyi sajtójelentésekből.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú...","id":"20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e389b2ad-381b-4d61-8049-56d9fcdb24fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","timestamp":"2020. április. 12. 10:45","title":"Az egész Nyugat-Balkánon nő az esetszám, az IMF is besegít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","id":"20200411_Fagy_es_25_fok_is_lehet_husvetkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba62145-6871-4fe3-9382-8f0945b7be8d","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Fagy_es_25_fok_is_lehet_husvetkor","timestamp":"2020. április. 11. 17:56","title":"Fagy és 25 fok is lehet húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor politikai nézetekről van szó, a párthatás erősebbnek bizonyul a javaslat valódi tartalmánál - mutat rá egy érdekes kísérletre hivatkozva Jonah Berger, a Wharton Üzleti Iskola marketingprofesszora.","shortLead":"Amikor politikai nézetekről van szó, a párthatás erősebbnek bizonyul a javaslat valódi tartalmánál - mutat rá...","id":"20200412_Igy_befolyasolja_donteseinket_az_hogy_melyik_politikai_parttal_szimpatizalunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5536aa1-e0fc-403d-aa6c-1cce7fd63fb5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200412_Igy_befolyasolja_donteseinket_az_hogy_melyik_politikai_parttal_szimpatizalunk","timestamp":"2020. április. 12. 19:15","title":"Így befolyásolja döntéseinket az, hogy melyik politikai párttal szimpatizálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71124a6b-b543-4e9f-b63d-b8a4a34cc012","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen, ősi hüllőfajt azonosítottak egy brazíliai kövület alapján, a faj a rejtélyes, kihalt tengeri hüllőcsalád, a tanystropheidae közeli rokona lehet.","shortLead":"Eddig ismeretlen, ősi hüllőfajt azonosítottak egy brazíliai kövület alapján, a faj a rejtélyes, kihalt tengeri...","id":"20200411_ismeretlen_hullofaj_brazilia_elessaurus_gondwanoccidens_tanystropheidae_rokona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71124a6b-b543-4e9f-b63d-b8a4a34cc012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3b8b1e-3ac6-48d6-9104-bb677f7d8459","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_ismeretlen_hullofaj_brazilia_elessaurus_gondwanoccidens_tanystropheidae_rokona","timestamp":"2020. április. 11. 16:03","title":"Rejtélyes hüllő rokonának maradványaira bukkanhattak, a Gyűrűk Urából adtak neki nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország esetében a múltbéli kritikus tapasztalatok alapján különösen odafigyelünk - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy vasárnapi német lapinterjúban.","shortLead":"Magyarország esetében a múltbéli kritikus tapasztalatok alapján különösen odafigyelünk - mondta Ursula von der Leyen...","id":"20200412_Von_der_Leyen_Magyarorszagra_kulonosen_odafigyelunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6757692c-f59f-496f-bf1f-0be203b6ca73","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Von_der_Leyen_Magyarorszagra_kulonosen_odafigyelunk","timestamp":"2020. április. 12. 12:46","title":"Von der Leyen: Magyarországra különösen odafigyelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök valamennyi tagállamot azzá nyilvánította. Ilyen még sosem fordult elő. ","shortLead":"Az elnök valamennyi tagállamot azzá nyilvánította. Ilyen még sosem fordult elő. ","id":"20200413_koronavirus_egyesult_allamok_katasztrofa_sujtotta_terulet_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e131b19-1fb6-4b4d-ba43-f1637d2a5590","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_egyesult_allamok_katasztrofa_sujtotta_terulet_donald_trump","timestamp":"2020. április. 13. 08:05","title":"Katasztrófa sújtotta terület lett az egész Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e","c_author":"Gomperz Tamás","category":"360","description":"A Kormányzó nem utat mutat, hanem Stohl Buciként vezeti a valóságsót.","shortLead":"A Kormányzó nem utat mutat, hanem Stohl Buciként vezeti a valóságsót.","id":"20200411_Gomperz_Onok_kertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629c7619-e8b1-470d-8c04-7881e9374931","keywords":null,"link":"/360/20200411_Gomperz_Onok_kertek","timestamp":"2020. április. 11. 14:30","title":"Gomperz: Önök kérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]