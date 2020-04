Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól a felhatalmazási törvényt, és a járvány gazdasági hatásai is tönkretehetik. Nem lehet véletlen az sem, hogy pont a veszélyhelyzet alatt vásárolta be magát egy fideszes médiaember az index.hu egyik háttércégébe. ","shortLead":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól...","id":"202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbea6f9-e97b-4e27-b319-adc59768fd3c","keywords":null,"link":"/360/202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","timestamp":"2020. április. 12. 14:30","title":"A sajtópiacon is válság van, és ott lebeg fölötte a kormány pallosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","shortLead":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","id":"20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a65189-b626-45f5-bd82-843a497d28d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","timestamp":"2020. április. 12. 12:33","title":"34,5 fokra mérték Orbán testhőmérsékletét a szekszárdi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely a papírokat.","shortLead":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely...","id":"20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4b223-e930-4fa2-9cac-8935fd71e329","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:18","title":"Újabb dokumentumokat mutatott be Karácsony: a kormányzati ellenőrzések mindent rendben találtak az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0257889d-4c74-4ad9-96cd-853f80504be7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200412_koronavirus_terkep_verplazmakezeles_sony_dualsense_hack_the_crisis_telekom_5g","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0257889d-4c74-4ad9-96cd-853f80504be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f59ee0-2388-4971-80f3-6c7071629e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_koronavirus_terkep_verplazmakezeles_sony_dualsense_hack_the_crisis_telekom_5g","timestamp":"2020. április. 12. 12:03","title":"Ez történt: elkészült Magyarország valószerűbb koronavírus-térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos ellátásra. ","shortLead":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos...","id":"20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea502208-d319-4c93-b8fb-017c694b0e45","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","timestamp":"2020. április. 13. 18:03","title":"Megvan az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet új főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6e3cd2-6fae-49d5-a75b-43f8a92ccfe5","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A világjárvány új lendületet adott a sok százezer számítógép fölös kapacitását kihasználó tudományos projekteknek.","shortLead":"A világjárvány új lendületet adott a sok százezer számítógép fölös kapacitását kihasználó tudományos projekteknek.","id":"202015__civil_kutatok__elosztott_szamitasok__szuperebb_szamitogepek__sok_kicsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c6e3cd2-6fae-49d5-a75b-43f8a92ccfe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b24994e-1d2d-4edb-958c-8c9da5e57860","keywords":null,"link":"/360/202015__civil_kutatok__elosztott_szamitasok__szuperebb_szamitogepek__sok_kicsi","timestamp":"2020. április. 12. 08:40","title":"Egyetlen letöltés, mellyel ön is beszállhat a koronavírus elleni kutatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac34cf3-6b01-4fdf-b72b-72c0924b7eac","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Járvány vagy bármilyen más krízis esetén a hívőknek a hitük jelenti a legfontosabb kapaszkodót. Az új koronavírus pont azt akadályozta meg, hogy ezt a hitet intézményesített formában megéljék. A templomok sok más közösségi térhez hasonlóan kiürültek, a társas távolságtartás nem engedi meg a misézést sem. Legalábbis abban a formában, ahogy eddig ismertük. Az idei húsvéti ünnepen eljött a virtuális istentiszteletek kora, és Isten feltehetően értékeli majd a hívei találékonyságát. ","shortLead":"Járvány vagy bármilyen más krízis esetén a hívőknek a hitük jelenti a legfontosabb kapaszkodót. Az új koronavírus pont...","id":"20200412_Koronavirus_templom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ac34cf3-6b01-4fdf-b72b-72c0924b7eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af518b56-bf71-466c-bd28-cc7c55897816","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200412_Koronavirus_templom","timestamp":"2020. április. 12. 14:00","title":"Miatyánk live: a koronavírus miatt már a húsvéti mise sem lesz ugyanolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec527aa-d6a4-4bf4-965f-16ffe373639b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte nem igaz, hogy nem reagált idejében a járványhelyzetre. ","shortLead":"Szerinte nem igaz, hogy nem reagált idejében a járványhelyzetre. ","id":"20200413_Donald_Trump_megint_osszecsapott_Anthony_Fauci_immunologussal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec527aa-d6a4-4bf4-965f-16ffe373639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23360562-bdc4-48b7-a5df-70b7e557c9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Donald_Trump_megint_osszecsapott_Anthony_Fauci_immunologussal","timestamp":"2020. április. 13. 17:36","title":"Donald Trump megint összecsapott Anthony Fauci immunológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]