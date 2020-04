Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","shortLead":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","id":"20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ede9a33-4cf1-4d28-83d6-2516584abdf1","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","timestamp":"2020. április. 14. 10:17","title":"Harry herceg védi a környezetet, csak épp vadászik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sztárok közreműködésével a megélhetésükért küzdő teniszezőkön szeretnének segíteni a koronavírus-járvány miatt törölt madridi torna szervezői.\r

","shortLead":"A sztárok közreműködésével a megélhetésükért küzdő teniszezőkön szeretnének segíteni a koronavírus-járvány miatt törölt...","id":"20200413_koronavirus_virtualis_tenisztorna_andy_murray_rafael_nadal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5184eb56-bb2d-4cfb-af57-69637aec8a8a","keywords":null,"link":"/sport/20200413_koronavirus_virtualis_tenisztorna_andy_murray_rafael_nadal","timestamp":"2020. április. 13. 16:27","title":"Virtuális tenisztornán indul Nadal és Murray","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása szerint, és a hivatalos vasárnapi adatok azt mutatják, hogy a fertőzésen átesett emberek köre már meghaladja a vírust még hordozó emberekét.","shortLead":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása...","id":"20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05867e69-a9bc-4749-921b-92e3a99f7a30","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","timestamp":"2020. április. 12. 12:05","title":"Németországban már több gyógyultat tartanak nyilván, mint fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","shortLead":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","id":"20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234973d6-7a6f-436f-afff-a9d443d3e4c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","timestamp":"2020. április. 13. 15:19","title":"Panamavárosban éneklő rendőrök próbálják tartani a lelket az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép új világ: a mai gyerekeknek az elkerülhetetlennek tűnő klímakatasztrófa miatt vannak rémálmaik – derítette ki egy kutatás.","shortLead":"Szép új világ: a mai gyerekeknek az elkerülhetetlennek tűnő klímakatasztrófa miatt vannak rémálmaik – derítette ki...","id":"20200413_remalmok_a_klimavaltozas_miatt_a_nagyobb_gyerekeknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c41eae6-b0b2-4c97-ad29-e8bb422bdf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_remalmok_a_klimavaltozas_miatt_a_nagyobb_gyerekeknel","timestamp":"2020. április. 13. 18:03","title":"Már nem a mumus, hanem a klímaváltozás miatt álmodnak rosszat a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor politikai nézetekről van szó, a párthatás erősebbnek bizonyul a javaslat valódi tartalmánál - mutat rá egy érdekes kísérletre hivatkozva Jonah Berger, a Wharton Üzleti Iskola marketingprofesszora.","shortLead":"Amikor politikai nézetekről van szó, a párthatás erősebbnek bizonyul a javaslat valódi tartalmánál - mutat rá...","id":"20200412_Igy_befolyasolja_donteseinket_az_hogy_melyik_politikai_parttal_szimpatizalunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5536aa1-e0fc-403d-aa6c-1cce7fd63fb5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200412_Igy_befolyasolja_donteseinket_az_hogy_melyik_politikai_parttal_szimpatizalunk","timestamp":"2020. április. 12. 19:15","title":"Így befolyásolja döntéseinket az, hogy melyik politikai párttal szimpatizálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"A válságkezelés mára Orbán Viktor egyszemélyes akciófilmje lett, ahol nincs már a színen se a parlament, se az ellenzék. Viszont ez olyan helyzet, amilyennel a NER-nek még sosem kellett megküzdenie – állítja a HVG360-nak adott interjúban Lakner Zoltán. A politológussal elemeztük a kormánynak az önkormányzatokat célzó oldalvágásait, 2008 és 2020 válságait, illetve az akkori és a mostani Orbán Viktor válaszait, a Fidesz szavazóinak lehetséges reakcióit, és a hatalmi kommunikációt, ami a jól bevált recept szerint működik, csak éppen egy vírussal szemben még nem tesztelték.","shortLead":"A válságkezelés mára Orbán Viktor egyszemélyes akciófilmje lett, ahol nincs már a színen se a parlament, se...","id":"20200414_Lakner_Orban_felhatalmazasi_torveny_jarvany_koronavirus_valsagkezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ff6814-35d2-46f6-a79b-9aff2cc6f72f","keywords":null,"link":"/360/20200414_Lakner_Orban_felhatalmazasi_torveny_jarvany_koronavirus_valsagkezeles","timestamp":"2020. április. 14. 06:30","title":"Lakner Zoltán: Most először látjuk Orbánt valódi válságkezelő üzemmódban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f034ad8-228a-4db6-8998-99d0406d6aa1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A járvány pénzben mérhető hatását azonban meg lehet próbálni úgy is értelmezni, mennyibe kerül egy emberélet megmentése. Nem lesz könnyű számítás.","shortLead":"A járvány pénzben mérhető hatását azonban meg lehet próbálni úgy is értelmezni, mennyibe kerül egy emberélet...","id":"20200413_emberelet_ara_qaly_vsl_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f034ad8-228a-4db6-8998-99d0406d6aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20ceb48-c3c5-4755-87f5-50884cbaf428","keywords":null,"link":"/360/20200413_emberelet_ara_qaly_vsl_covid","timestamp":"2020. április. 13. 08:15","title":"Senkit sem kapcsolhatnak le a lélegeztetőgépről azért, mert valakinek az életét többre taksálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]