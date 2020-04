A torrent szóról elsőre valószínűleg mindenkinek a letöltés jut az eszébe, ám a helyzet az, hogy ennél azért jóval többről van szó. A fájlok megosztása mögött egy komplett, folyamatosan változó ökoszisztémát találunk, amelyben olyan népszerű oldalak is képesek megszűnni, mint például a KickassTorrents, a Torrentz.eu vagy az ExtraTorrent.

Ahogy a mobilgyártóknál is meghatározhatjuk, hogy ki mekkora részt hasít ki a piaci tortából, ugyanezt megtehetjük a letöltést lehetővé tévő kliensek esetében is. A TorrentFreak és az iknowwhatyoudownload most egy olyan felmérést készített, amellyel azt vizsgálták, melyik mennyire népszerű a piacon.

Március végén egyetlen nap alatt 25 millió BitTorrent kapcsolatot vizsgáltak meg, hogy megnézzék, melyik felhasználó melyik program segítségével tölti le a fájlokat. Kiderült, hogy a letöltések 68,6 százalékát az uTorrent asztali számítógépekre készített verziójával végzik.

A legtöbb felhasználó a program legújabb, 3.5.5-ös verzióját használja, de több tucat régebbi kiadás is fut még a gépeken. Sőt, több százan vannak olyanok is, akik a uTorrent for Mac-et használják, annak ellenére, hogy az már egy ideje nem kap semmilyen új (biztonsági) frissítést. A Macen egyébként a legnépszerűbb app a Transmission.

Az uTorrent piaci részesedése azért is megdöbbentő, mert az utána következő második helyezett mindösszesen a kapcsolatok 6,6 százalékát tudhatja magáénak. De, hogy csavarjunk még egyet a történeten: a BitTorrentet is ugyanaz a cég készítette, mint a uTorrentet, sőt, lényegében a funkciók és a forráskód is megegyezik, így ha azt vesszük,

a vállalat a piac több mint 70 százalékát uralja.

A 10-es toplista az alábbiak szerint alakul:

© TorrentFreak

A listára – némiképp meglepő módon – a Zona és a MediaGet is felkerült. Ezek a letöltési lehetőség mellett streamingszolgáltatást is kínálnak, és bár angol nyelvűek, a legtöbb felhasználójuk orosz.

