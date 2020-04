Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával látogatta meg a Felixet húsvét hétfőn. A tárca szerint csak az elviteles ételükért jöttek.","shortLead":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával...","id":"20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b572a2cc-2aa6-4a52-8c0e-7d5a58d294c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 20:49","title":"Érdekes szereplőkkel tért be egy étterembe Gulyás Gergely a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De kedden is rendőrkézre kerültek páran, ugyanezért. A rongálók szerint a koronavírus-járványt ezek a bázisállomások aktiválták, ez azonban nem igaz.","shortLead":"De kedden is rendőrkézre kerültek páran, ugyanezért. A rongálók szerint a koronavírus-járványt ezek a bázisállomások...","id":"20200415_5g_torony_bazisallomas_rongalas_gyujtogatas_husvet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33742e8-1aaa-4b78-8ebc-53bd499adcc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_5g_torony_bazisallomas_rongalas_gyujtogatas_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 10:33","title":"Három országban húsz 5G-tornyot rongáltak meg a húsvét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdbddbb-74ad-4ee5-9068-587c35502acc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az általában közlekedési dugókkal terhelt utakon most kivételesen csak egy román oldtimer árválkodott.","shortLead":"Az általában közlekedési dugókkal terhelt utakon most kivételesen csak egy román oldtimer árválkodott.","id":"20200415_egy_regi_dacia_1300_pozolt_a_koronavirus_miatt_kiurult_new_yorki_utcakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bdbddbb-74ad-4ee5-9068-587c35502acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38aabc3-b572-4c9e-93cb-92b1f51e6a3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_egy_regi_dacia_1300_pozolt_a_koronavirus_miatt_kiurult_new_yorki_utcakon","timestamp":"2020. április. 15. 06:41","title":"Egy régi Dacia pózolt a koronavírus miatt kiürült New York-i utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár egyre több növényvédőszer használatát korlátozzák és tiltják be az Amerikai Egyesült Államokban, egy nonprofit-szervezet szerint még mindig nagyon sokat tartalmaznak a gyümölcsök és zöldségek. ","shortLead":"Bár egyre több növényvédőszer használatát korlátozzák és tiltják be az Amerikai Egyesült Államokban...","id":"20200414_eper_spenot_kelkaposzta_novenyvedoszer_USA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7d4983-a535-48de-b406-a8ad626fba2a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_eper_spenot_kelkaposzta_novenyvedoszer_USA","timestamp":"2020. április. 14. 15:20","title":"Az eperben, a spenótban és a kelkáposztában lehet a legtöbb növényvédőszer-maradvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5d6e7f-c098-4687-882f-83b1ca1bd9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szépen gyarapszik a Föld népessége, a statisztikák szerint már 7,7 milliárdan lakjuk a bolygót.","shortLead":"Szépen gyarapszik a Föld népessége, a statisztikák szerint már 7,7 milliárdan lakjuk a bolygót.","id":"20200414_ujszulott_szuletes_gyermek_baba_csecsemo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a5d6e7f-c098-4687-882f-83b1ca1bd9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f4380f-a88a-4220-bbe4-75e1c676820b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_ujszulott_szuletes_gyermek_baba_csecsemo","timestamp":"2020. április. 14. 21:32","title":"Épp most történt: 7 777 777 777 ember él a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a rabszolgaságot fel tudták számolni, akkor a vuhanihoz hasonló \"középkori\" piacokat is fel tudják – vallja az egykori Beatles-tag. Igaz, egyelőre nem sikerült bebizonyítani, hogy a hírhedté vált piacról indult volna a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Ha a rabszolgaságot fel tudták számolni, akkor a vuhanihoz hasonló \"középkori\" piacokat is fel tudják – vallja...","id":"20200415_Paul_McCartney_betiltatna_a_vuhanihoz_hasonlo_piacokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c028b938-92f3-457b-8349-b9e349b16efc","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Paul_McCartney_betiltatna_a_vuhanihoz_hasonlo_piacokat","timestamp":"2020. április. 15. 10:53","title":"Paul McCartney betiltatná a vuhanihoz hasonló piacokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6677fdfe-667e-46d8-a26e-4a5df667d478","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Owain Wyn Evans meglepő dobszólóval szórakoztatta Twitteren a követőit. ","shortLead":"Owain Wyn Evans meglepő dobszólóval szórakoztatta Twitteren a követőit. ","id":"20200415_A_karanten_elocsalogatta_a_rocksztart_a_BBC_idojosabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6677fdfe-667e-46d8-a26e-4a5df667d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6857955b-8d96-4d7e-8d74-7f53ba7cb5fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_karanten_elocsalogatta_a_rocksztart_a_BBC_idojosabol","timestamp":"2020. április. 15. 17:19","title":"A karantén előcsalogatta a rocksztárt a BBC időjósából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményvezető megerősítette a hírt. Az otthon egyik olyan lakója fertőződött meg, aki előtte kórházi kezelésen járt.","shortLead":"Az intézményvezető megerősítette a hírt. Az otthon egyik olyan lakója fertőződött meg, aki előtte kórházi kezelésen...","id":"20200415_Egy_dabasi_idosotthonba_is_eljutott_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cb3769-2b74-47ed-ba16-d1aef0ec4324","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Egy_dabasi_idosotthonba_is_eljutott_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 15:16","title":"Egy dabasi idősotthonba is eljutott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]