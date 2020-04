Mostanában a Starlink nevű projekt köti le Elon Musk, a SpaceX és a Tesla cégek első emberének minden szabadidejét, hiszen igen fontos ügyről van szó: Musk ez ide kapcsolódó eszközökkel (pontosabban műholdakkal) szeretne internetet biztosítani ott, ahol ez máshogy nem lehetséges.

A Starlink műholdakból több ezer egységet állítanak alacsony Föld körüli pályára; jó pár darab viszont már most is megtalálható odafönt, és néha Magyarországról is látni őket. Így történt ez a mostani hétvégén is, amikor az ország számos pontjáról érkeztek jelzések az égbolton cikázó, furcsa eszközökről. Nekik írjuk elsősorban, hogy a jelenséget a Starlink-projekt okozta – nincs tehát miért aggódni.

A műholdak ezúttal Salgótarján felett is látszódtak, az MTI fotósa pedig több fényképet is készített a műszerekről. Íme:

© MTI/Komka Péter

A Starlink-projekt bár igen grandiózus célt szolgál, az ötlet nem mindenkinek tetszik. A csillagászok és az égboltot figyelő tudósok például kifejezetten problémásnak találják, amiért Musk műholdjai mostanában elég gyakran bezavarnak a megfigyelésekbe.

Az esti égbolton áthaladó műholdakat korábban egy magyar csillagász is megörökítette.

