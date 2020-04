Nem kétséges, hogy a koronavírus rendkívül gyorsan terjed, és talán a legijesztőbb, hogy akár a teljesen tünetmentes emberek is fertőzhetnek, illetve azok is, akik később ugyan betegek lesznek, de még nem mutatnak tüneteket. Ami ennél még rosszabb: egy új kutatás szerint a koronavírus akkor terjed a „leghatékonyabban”, amikor a már megbetegített ember még nem mutatja a fertőzés jeleit.

Azzal persze már korábban is tisztában voltak az egészségügyi szakemberek, hogy a koronavírus már az úgynevezett inkubációs időszak (1-14 nap, amikor a gazdaszervezet még nem mutat tüneteket) alatt is fertőzhet. Egy új tanulmány azonban ennél közelebbi képet is ad: kiderült, hogy a torokból vett mintában található vírusok száma a tünet megjelenésének idején volt a legnagyobb, majd fokozatosan csökkent. Kínai kutatók a Kantoni (Guangzhou-i) Orvostudományi Egyetemmel és a WHO fertőző betegségekkel foglalkozó részlegével együttműködve arra jutottak, hogy a koronavírus fertőzőképességének csúcspontja a tünetek megjelenésekor vagy még azelőtt van – írja a ZME Science. Más szavakkal: sokkal több vírus jut a levegőbe és így más emberekre azokról, akik nem látszanak betegeknek (bár már fertőzöttek), mint akiken már látszik a betegség.

Így csökken a koronavírus fertőzőképessége az idő múlásával © Nature Medicine

Mindezen tények birtokában fontolóra kellene venni a kontaktkutatás kritériumait, azaz azokat is fel kellene térképezni, akikkel a beteg a tünetek megjelenése előtti napokban (és nem csak azután) találkozott – írják a kutatók a Nature Medicine folyóiratban.

Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy a szakembereknek a betegek szubjektív memóriájára kellett támaszkodniuk a kutatás során annak felderítésében, hogy mikor jelentek meg először a tünetek. Mindemellett az eredmények összhangban vannak más tanulmányokkal, amelyek azt mutatják, hogy a koronavírus már azelőtt is terjedhet, mielőtt valaki észlelhetően megbetegedne. Ide kapcsolódik az is, hogy bár kifejezetten tünetmenteseket tesztel egy budapesti magánkórház, még így is sok koronavírusost talált.

Mindez megerősíti a társadalmi távolságtartás fontosságát, a fokozott higiénia szükségességét, illetve azt, hogy még az is viseljen maszkot, aki egyébként egészségesnek tartja magát.

