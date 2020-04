Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccbfffc5-4d16-4bfc-a10f-0f9f7839243b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói speciális fehérjéket állítottak elő, amelyek képesek leállítani a koronavírus előidézte citokinvihart, az immunrendszer túlzott reagálását. A citokinvihar károsítja a tüdőszöveteket és a Covid-19 tüdőgyulladás halálos kimenetelét idézheti elő.","shortLead":"A Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói speciális fehérjéket állítottak elő, amelyek képesek leállítani...","id":"20200420_koronavirus_eloidezte_citokinvihar_feherjek_mit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccbfffc5-4d16-4bfc-a10f-0f9f7839243b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3d8852-3135-4e97-84fa-cbf7a2ff1e48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_eloidezte_citokinvihar_feherjek_mit","timestamp":"2020. április. 20. 06:03","title":"A koronavírus egyik durva trükkje a citokinvihar, de most kitaláltak ellene valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be a OnePlus idei csúcstelefonjait, a OnePlus 8-at és a OnePlus 8 Prót. Specifikációikat látva nem meglepő, hogy szinte pillanatok alatt elkapkodták az első, limitált szériát.","shortLead":"A napokban mutatta be a OnePlus idei csúcstelefonjait, a OnePlus 8-at és a OnePlus 8 Prót. Specifikációikat látva nem...","id":"20200418_oneplus_8_elso_keszlet_elfogyott_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabb0415-2997-4659-ad81-f251d940f378","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_oneplus_8_elso_keszlet_elfogyott_vasarlas","timestamp":"2020. április. 18. 08:03","title":"Néhány perc alatt elkapkodták a OnePlus 8-akat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd05fefa-e898-40ef-a846-97ff7008b9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták az elkövetőt.\r

","shortLead":"A rendőrök elfogták az elkövetőt.\r

","id":"20200419_Halalra_vertek_egy_ferfit_Tatabanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd05fefa-e898-40ef-a846-97ff7008b9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18eda0eb-8104-4024-afaa-1e051326b39e","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Halalra_vertek_egy_ferfit_Tatabanyan","timestamp":"2020. április. 19. 08:04","title":"Halálra vertek egy férfit Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzat a helyi idősek otthonának ellenőrzése mellett további intézkedéseket is életbe léptetett. ","shortLead":"Az önkormányzat a helyi idősek otthonának ellenőrzése mellett további intézkedéseket is életbe léptetett. ","id":"20200418_Szolnokon_megtortent_az_idosotthon_ellenorzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac030e08-6786-4d4a-a769-c45b527ce34d","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Szolnokon_megtortent_az_idosotthon_ellenorzese","timestamp":"2020. április. 18. 14:22","title":"Szolnokon megtörtént az idősotthon ellenőrzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Hosszabb maradást sem tart elképzelhetetlennek a külföldi munkából kényszerűen hazatért magyarok egy része, de előítéletek, irigység nehezíti visszailleszkedésüket. \r

","shortLead":"Hosszabb maradást sem tart elképzelhetetlennek a külföldi munkából kényszerűen hazatért magyarok egy része, de...","id":"202016__kulfoldrol_hazaterok__menni_vagy_maradni__csabitas__csoportterapia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b835c89f-180e-499e-86e7-fd8b7c747764","keywords":null,"link":"/360/202016__kulfoldrol_hazaterok__menni_vagy_maradni__csabitas__csoportterapia","timestamp":"2020. április. 18. 08:15","title":"Magyarok hazajövetele: a vírusnak egy csapásra sikerült, ami a kormánynak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap 433-mal emelkedett a koronavírusban meghalt betegek száma Olaszországban, ami a legalacsonyabb a héten.","shortLead":"Vasárnap 433-mal emelkedett a koronavírusban meghalt betegek száma Olaszországban, ami a legalacsonyabb a héten.","id":"20200419_Egy_hete_nem_volt_ilyen_alacsony_az_olaszorszagi_halalozasi_szam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62454f80-ecba-4379-9e9d-0f30208328b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Egy_hete_nem_volt_ilyen_alacsony_az_olaszorszagi_halalozasi_szam","timestamp":"2020. április. 19. 18:45","title":"Egy hete nem volt ilyen alacsony az olaszországi halálozási szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cac706e-75ff-428c-94de-d8f0f2426c58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kárpátalján a hatodik beteg vesztette életét. ","shortLead":"Kárpátalján a hatodik beteg vesztette életét. ","id":"20200418_Eddig_hat_koronavirusos_aldozat_Karpataljan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cac706e-75ff-428c-94de-d8f0f2426c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfb9a5f-1b39-4c0d-9ab0-5770b941febe","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Eddig_hat_koronavirusos_aldozat_Karpataljan","timestamp":"2020. április. 18. 16:45","title":"Eddig hat koronavírusos áldozat Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó színvallásra akarja rábírni a kórházszövetséget, mert elismerő szavakkal álltak ki a menesztett kórházigazgató mellett.","shortLead":"Horváth Ildikó színvallásra akarja rábírni a kórházszövetséget, mert elismerő szavakkal álltak ki a menesztett...","id":"20200418_Nepszava_Az_euallamtitkar_kerdore_vonta_a_korhazszovetseget_mert_kialltak_Cserhati_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d672eb-01d0-4419-a284-e15f93bc5162","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Nepszava_Az_euallamtitkar_kerdore_vonta_a_korhazszovetseget_mert_kialltak_Cserhati_mellett","timestamp":"2020. április. 18. 10:41","title":"Népszava: Az eü-államtitkár kérdőre vonta a kórházszövetséget, mert kiálltak Cserháti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]