A suttogással kirepülő, de szabad szemmel nem látható nyálcseppek csekély súlyuk miatt hosszabb ideig is a levegőben maradhatnak – állítják amerikai tudósok. Szerintük egy arra járó ember így könnyedén beszippanthatja azokat, a vírussal együtt.

Egy meglepő és igen aggasztó kutatás eredményeiről adott hírt a Statnews az amerikai National Institutes of Health (NIH) tudósainak beszámolója alapján. A szakemberek azt vizsgálták, lehet-e normál hangerejű beszéddel, pontosabban az úgy távozó nyálcseppekkel terjeszteni a koronavírust. A válasz a kérdésre az, hogy igen, mi több: a kutatók szerint még suttogással is kirepülhetnek az ember szájából olyan aprócska cseppek, melyekben a vírus is benne van.

A kutatás során egy lézer segítségével követték a beszélő szájából távozó mikrocseppeket. Az önkénteseknek ehhez az angol “stay healthy” (magyarul “maradj egészséges”) mondatot kellett ismételniük úgy, ahogy egyébként is csevegnek másokkal. A tudósok több érdekességet is regisztráltak így. Az első az volt, hogy a nyugodtan beszélő emberből távozó nyálcseppek a csekélyke súlyuk miatt akár hosszabb ideig is a levegőben maradhatnak.

Ez azért problémás, mert egy arra járó másik ember könnyedén felszippanthatja azokat, azzal pedig a nyálban lévő kórokozót is.

A kutatók összehasonlításukban a tüsszentés és köhögés útján kirepülő cseppeket vették figyelembe, melyek általában (a gravitáció hatására) elég gyorsan leülepednek. A nyugodt beszéddel távozó részecskék viszont akár órákig lebeghetnek, egy erőteljesebb légáram pedig bármikor tovább sodorhatja ezeket. Egy erőteljesebb légáram lehet a kutatók szerint az is, amit egyszerű sétálással kelt egy ember.

[Nincs ennél látványosabb bizonyíték, miért kell nagyobb távolságot tartani a másiktól járvány idején – videó]

A kutatók szerint a tüsszentéssel, köhögéssel kirepülő cseppek elsősorban a felületeken tapadnak meg, de ezek csak akkor jelentenek bajt, ha egy ember ehhez a felülethez hozzáér, majd megpiszkálja az arcát. Ilyenkor a vírus rendszerint a felső légútra kerül, de ha szerencsénk van, a tüdőig nem jut el, mert például kifújjuk. A beszéddel távozó mikroköpetek (a belélegzésükkel) viszont közvetlenül a tüdő felé indulhatnak – így pedig súlyosabb következményei alakulhatnak ki a fertőzésnek.

A vizsgálat másik érdekességét a kísérletként használt példamondat szolgáltatta. A “stay healthy” kiejtésekor a “th” hang során sokkal több csepp keletkezett. De a kutatók szerint a beszéd hangereje is számít, ha ugyanis valaki hangosabban mond valamit, máris több permetet fröcsköl szét.

A tudósok azt a következtetést vonták le az eredmények láttán, hogy igenis érdemes maszkot viselni (ezt a fertőzötteknek is ajánlották), illetve fontos szerintük, hogy a zárt helyiségekben folyamatosan és alaposan szellőztessenek.

A kutatás eredményeit a New England Journal of Medicine orvosi szakfolyóiratban publikálták. A leírtakat a Harvard Egyetem biológusa, Matthew Meselson is kommentálta.

