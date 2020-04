Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzat a helyi idősek otthonának ellenőrzése mellett további intézkedéseket is életbe léptetett. ","shortLead":"Az önkormányzat a helyi idősek otthonának ellenőrzése mellett további intézkedéseket is életbe léptetett. ","id":"20200418_Szolnokon_megtortent_az_idosotthon_ellenorzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac030e08-6786-4d4a-a769-c45b527ce34d","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Szolnokon_megtortent_az_idosotthon_ellenorzese","timestamp":"2020. április. 18. 14:22","title":"Szolnokon megtörtént az idősotthon ellenőrzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5e01d7-b58b-4201-a8e1-9eeedaf25630","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyors ütemben emelkedett a folyótorkolatok vízének hőmérséklete a délkelet-ausztráliai Új-Dél-Wales állam partvonala mentén – derült ki a Sydney-i Egyetem kutatóinak tanulmányából.","shortLead":"Gyors ütemben emelkedett a folyótorkolatok vízének hőmérséklete a délkelet-ausztráliai Új-Dél-Wales állam partvonala...","id":"20200418_ausztral_folyotorkolatok_vizenek_homerseklete_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e01d7-b58b-4201-a8e1-9eeedaf25630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffd20af-bb64-4f32-ae96-6a4ea04f584a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_ausztral_folyotorkolatok_vizenek_homerseklete_klimavaltozas","timestamp":"2020. április. 18. 12:03","title":"Klímaváltozás élőben: 12 év alatt +2,16 Celsius-fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár évekre is elveszítheti teljes állami támogatását a DK. Erről tájékoztatta őket a Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Akár évekre is elveszítheti teljes állami támogatását a DK. Erről tájékoztatta őket a Számvevőszék elnöke.","id":"20200419_Evekre_elvennek_a_DK_allami_tamogatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8fee21-ade9-4965-a189-3a1d715c3ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Evekre_elvennek_a_DK_allami_tamogatasat","timestamp":"2020. április. 19. 20:53","title":"Évekre elvennék a DK állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Talán egy kivétellel mindannyian szolidárisak voltak a klubelnök és fideszes pártigazgató szerint, aki szerint a vízilabdázók és kézilabdázók is követik majd a labdarúgók példáját.","shortLead":"Talán egy kivétellel mindannyian szolidárisak voltak a klubelnök és fideszes pártigazgató szerint, aki szerint...","id":"20200420_fradi_fizetes_koronavirus_kubatov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865dff98-1cbd-4baf-ad97-765eebf4cbc7","keywords":null,"link":"/sport/20200420_fradi_fizetes_koronavirus_kubatov","timestamp":"2020. április. 20. 09:53","title":"Önként lemondtak fizetésük ötödéről a Fradi focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36543da0-1ffb-4e67-ab30-a162979ff404","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán határozott választ fog adni arra, ha az Egyesült Államok hibát követ el a Perzsa(Arab)-öbölben és nem tartja magát a hajózás nemzetközi szabályaihoz - közölte hírportálján az Iráni Forradalmi Gárda.","shortLead":"Irán határozott választ fog adni arra, ha az Egyesült Államok hibát követ el a Perzsa(Arab)-öbölben és nem tartja magát...","id":"20200419_Ujra_elezodik_a_feszultseg_a_Perzsaobolben_Iran_a_hajozas_szabalyaira_figyelmeztette_az_USAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36543da0-1ffb-4e67-ab30-a162979ff404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55578ce-b727-406b-9acd-f08af220ebac","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Ujra_elezodik_a_feszultseg_a_Perzsaobolben_Iran_a_hajozas_szabalyaira_figyelmeztette_az_USAt","timestamp":"2020. április. 19. 17:30","title":"Újra éleződik a feszültség a Perzsa-öbölben, Irán a hajózás szabályaira figyelmeztette az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon az anya felépült, és két hét után most találkozhatott először újszülött csecsemőjével. ","shortLead":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon...","id":"20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c59abf-3476-4c78-a7d4-cab863308230","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","timestamp":"2020. április. 18. 16:15","title":"Két hét mesterséges kóma után először láthatta újszülött babáját egy megfertőződött kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos áldozatok száma kettővel nőtt vasárnapra.\r

","shortLead":"Halálos áldozatok száma kettővel nőtt vasárnapra.\r

","id":"20200419_Mindossze_nyolc_uj_fertozottet_regisztraltak_DelKoreaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dabd3ec-56fd-4af6-808f-fd75284201b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Mindossze_nyolc_uj_fertozottet_regisztraltak_DelKoreaban","timestamp":"2020. április. 19. 10:16","title":"Mindössze nyolc új fertőzöttet regisztráltak Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem marad el, már lehet jelentkezni.



","shortLead":"Nem marad el, már lehet jelentkezni.



","id":"20200419_Rogan_Cecilia_szepsegversenye_dacol_a_jarvannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81a38cf-0439-451c-87f8-07e362878f48","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Rogan_Cecilia_szepsegversenye_dacol_a_jarvannyal","timestamp":"2020. április. 19. 09:15","title":"Rogán Cecília szépségversenye dacol a járvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]