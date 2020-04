Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban kérészéletű lehet, mert a legtöbb esetben a kormányok belebuknak a gazdasági válságba.","shortLead":"Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban...","id":"20200422_A_virus_Orbant_es_tarsait_erositi_de_a_valsag_mindent_borithat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c04824-c494-4f92-883c-44ded4931acf","keywords":null,"link":"/360/20200422_A_virus_Orbant_es_tarsait_erositi_de_a_valsag_mindent_borithat","timestamp":"2020. április. 22. 06:30","title":"A vírus Orbánt és társait erősíti, de a válság mindent boríthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","shortLead":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","id":"20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8f1e36-591b-42a0-bcc2-99581b2f1b01","keywords":null,"link":"/sport/20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","timestamp":"2020. április. 21. 21:50","title":"Szeptemberig biztos, hogy nem lesz profi futball Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország kiemelten jól kezeli a kezeli a koronavírus-járványt.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország kiemelten jól kezeli a kezeli a koronavírus-járványt.","id":"20200420_Kasler_Magyar_Orvosi_Kamara_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9b9982-e6a5-46e2-b7f4-7c1f33cffe0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Kasler_Magyar_Orvosi_Kamara_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 11:59","title":"Kásler visszaszólt a Magyar Orvosi Kamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Összesen 243 tesztet végeztek el, és mind negatív eredményt hozott. Jövő hétfőtől már edzenének a sportolók.","shortLead":"Összesen 243 tesztet végeztek el, és mind negatív eredményt hozott. Jövő hétfőtől már edzenének a sportolók.","id":"20200420_koronavirus_uszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316e598c-c089-44c1-9205-1de510d56bc1","keywords":null,"link":"/sport/20200420_koronavirus_uszas","timestamp":"2020. április. 20. 18:21","title":"Minden teszt negatív lett a korábban megfertőződött magyar úszóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ivata Kentaro, a fertőző betegségek professzora nagyon pesszimista, ha a jövő nyári olimpia megrendezéséről van szó.\r

","shortLead":"Ivata Kentaro, a fertőző betegségek professzora nagyon pesszimista, ha a jövő nyári olimpia megrendezéséről van szó.\r

","id":"20200420_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92ec972-2579-4498-9c62-99487b2766e4","keywords":null,"link":"/sport/20200420_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","timestamp":"2020. április. 20. 22:18","title":"Mind többen mondják: nem lesz ebből tokiói olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A két nőt azzal csalták Győrbe, hogy háztartást kell vezetniük.","shortLead":"A két nőt azzal csalták Győrbe, hogy háztartást kell vezetniük.","id":"20200420_prostitualt_prostitucio_gyor_emberkereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b8b75e-f6a9-454f-8d2e-05fdf5508f97","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_prostitualt_prostitucio_gyor_emberkereskedelem","timestamp":"2020. április. 20. 09:31","title":"400 ezer forintért adtak el prostituáltnak két nőt Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be971cf3-ba63-4e0d-8aa5-c41d4fc4b335","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neve elhallgatását kérő, de az Apple ügyeire állítólag jól rálátó forrás kiterítette a cég összes kártyáját, vagyis elárulta, mi mindennel készülnek az év hátralévő részére. Eközben egy megbízható szivárogtató az iPhone 12 kinézetéről posztolt egy érdekes képet.","shortLead":"Egy neve elhallgatását kérő, de az Apple ügyeire állítólag jól rálátó forrás kiterítette a cég összes kártyáját, vagyis...","id":"20200420_apple_iPad_homepod_iphone_12_airtag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be971cf3-ba63-4e0d-8aa5-c41d4fc4b335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23318125-164f-4725-83b7-6cdfff63c41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_apple_iPad_homepod_iphone_12_airtag","timestamp":"2020. április. 20. 15:17","title":"Szakíthatott a trendekkel az Apple, amikor az iPhone 12-t tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról játszható online kalandjátékot indítanak, nem csak gyerekeknek. A szombati versenyre nincs létszámlimit, több ezer érdeklődőt várnak.","shortLead":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról...","id":"20200422_medve_matek_logirintus_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c67f91f-4b51-442c-92a0-7cfefa398f5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_medve_matek_logirintus_jatek","timestamp":"2020. április. 22. 07:03","title":"Több ezer embert várnak szombaton a Medve Matek ingyenes, logikai kalandjátékába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]