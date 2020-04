Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Norvégiában a koronavírus sem akadályozhatja meg a szalagátvágásokat
Például online is lehet csinálni.

Biztossá vált az orosz-egyiptomi vasúti üzlet, de úgy tűnik, kimarad belőle a Dunakeszi Járműjavító
Hiába, hogy éppen az 1300 vasúti kocsira szóló tender miatt próbálja orosz kézbe adni a kormány a járműjavítót, a Transzmaszholding közleménye már nem említi azt. Pedig Magyarország még hitelt is ad az üzlethez.

Pierce Brosnan egyszer megmentette a fuldokló Halle Berry életét
Alkalmazta a Heimlich-fogást.

„Most ugrunk a sötétbe" – elemi erejű a felháborodás a kulturális szféra dolgozói körében
A munkavállalók szoronganak, az állam viszont fellélegzett, hogy az ősztől nem lesznek közalkalmazottak a kulturális szféra dolgozói.

A Médiatanácsnál is feljelentették az Ékszer Tv kézfertőtlenítős műsorát
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint a vizsgált adások nem ütköztek a médiaigazgatási szabályokba, de felmerült, hogy sérthették a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt.

Lezuhant egy siklóernyős az óbudai Tescónál
Bevásárlóközpont parkolójába zuhant egy siklóernyős. Többen karanténba kerültek. Kiderült, betegek is megfertőződtek, de az ő számukat nem közölték. A szerkesztőségünket megkereső Zsolt attól tart, a dialízisre szoruló 86 éves édesanyja is elkapta a vírust, akit pénteken szállítottak be a kórházba. ","shortLead":"Újabb egészségügyi dolgozó koronavírustesztje lett pozitív a tatabányai kórházban, így már összesen 17 fertőzöttről...","id":"20200423_A_miniszteriumtol_ker_segitseget_a_korhaz_mert_egyszerre_41_dolgozojuk_esett_ki_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815662cf-a107-416c-8913-399f6ed704ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_A_miniszteriumtol_ker_segitseget_a_korhaz_mert_egyszerre_41_dolgozojuk_esett_ki_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 23. 19:00","title":"A minisztériumtól kér segítséget a kórház, mert több tucat dolgozójuk esett ki egyszerre a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ef595-b01a-49c8-8d67-58e98e7ca1f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. 1400 lóerős elektromos gyorsulási autó lett a Ford Mustangból
Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. Csak egy szinte teljesen hangtalan villanymotor.