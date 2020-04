Van egy funkció, amivel nagyon régóta adós közösségének a Facebook. Ez nem más, mint a sötét mód, amit több alkalmazásban, illetve webes szolgáltatásban már élesítettek az üzemeltetők. A sötét móddal (angolul: dark mode) az applikáció háttérszíne és teljes felülete feketévé (vagy sötét szürkévé) változtatható, hogy este valamivel kellemesebb legyen használni.

A Facebook szolgáltatásai közül csak az Instagramon, a Messenger üzenetküldőben és az akkumulátorral spóroló Facebook-alkalmazásban aktiválható ez a megjelenés, a "nagy" Facebookon még nem. Illetve: akiknél már elérhető az új kinézet, azok erre is átválthatnak; a frissített dizájn ugyanis ezzel a megoldással is rendelkezik. (Itt tudja ellenőrizni, hogy önhöz megérkezett-e már.)

Hogy a fő alkalmazásban miért telik hosszabb időbe a bevezetése, nem ismert, de a munka biztosan nem állt le. Ezt a most kiszivárgott képek is igazolják, amelyeket a 9To5Mac mutatott be olvasóinak. Az oldalon az iPhone-okra írt Facebook-app sötét módját lehet szemügyre venni, de a fejlesztés természetesen az androidos táborhoz is megérkezik majd.

© 9to5Mac

A képek azért is érdekesek, mert most először láthatjuk azt is, milyen megoldással építi be a rendszerbe az üzemeltető a sötét módot:

ha minden igaz, a beállítás egy külön menüpontot kap, hogy biztosan megtalálja a felhasználó.

Újdonság az is, hogy az iPhone-osoknak nem is kell majd belépniük az alkalmazásba, hogy átváltsanak erre a kinézetre, egy beállítás ugyanis lehetővé teszi, hogy a rendszer egészét feketévé alakító gombbal a Facebook (mobilos) felülete is ilyen, a szemnek kíméletesebb színűvé váljon. Ha már színek: úgy tűnik, hogy az iOS-verziónál nem teljesen feketében, inkább sötét szürkés megoldásban gondolkodik a Facebook.

© 9to5Mac

Azt továbbra sem tudni, pontosan mikor válik elérhetővé ez az újdonság, de a képek alapján valószínű, hogy olyan nagyon sokat azért már nem kell rá várni.

