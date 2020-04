Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"929b1d8f-a170-413f-aa8a-c7bd7cd09e92","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Március közepén beszakadt a legnagyobb hazai csomagautomata-cég forgalma, de aztán kilőtt, és azóta is hasít. A webshopos rendelők még mindig szívesen kérik a kihalt plázákba a csomagjaikat, amiket az emberek gyorsabban vesznek át, mint a járvány előtt.","shortLead":"Március közepén beszakadt a legnagyobb hazai csomagautomata-cég forgalma, de aztán kilőtt, és azóta is hasít...","id":"20200423_csomagkuldes_csomagautomata_online_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=929b1d8f-a170-413f-aa8a-c7bd7cd09e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034eb6fd-ae6d-474e-be48-31bf340a5220","keywords":null,"link":"/kkv/20200423_csomagkuldes_csomagautomata_online_vasarlas","timestamp":"2020. április. 23. 07:20","title":"Meglepően alakult a csomagautomaták forgalma a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint pánik miatt kerültek különösen nehéz helyzetbe, de ha meg tudnak egyezni a hitelezőikkel, talpra tudnak állni. A csődvédelem alatt a cég működik, a bónuszok lejáratát meghosszabbították, mert azok jelentős részét a járvány miatt nem lehet beváltani.","shortLead":"A cég szerint pánik miatt kerültek különösen nehéz helyzetbe, de ha meg tudnak egyezni a hitelezőikkel, talpra tudnak...","id":"20200422_A_Bonusz_Brigad_csodot_jelentett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f6ade4-409a-4e16-b8a0-4881b2aaa8d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_A_Bonusz_Brigad_csodot_jelentett","timestamp":"2020. április. 22. 13:39","title":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa75d87d-d713-4fd8-959d-0f5694595f0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha már mindenki otthonról tanul, és otthonról végzi a tesi feladatokat is, miért is ne kapcsolódnának össze a neten egy világrekordra?



","shortLead":"Ha már mindenki otthonról tanul, és otthonról végzi a tesi feladatokat is, miért is ne kapcsolódnának össze a neten...","id":"20200422_Szerda_delutan_lehet_a_vilag_legnagyobb_testnevelesoraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa75d87d-d713-4fd8-959d-0f5694595f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1208a3-9273-4c1b-a5e3-86f6102755f5","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Szerda_delutan_lehet_a_vilag_legnagyobb_testnevelesoraja","timestamp":"2020. április. 22. 14:05","title":"Szerda délután lehet a világ legnagyobb testnevelésórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az intézkedés segít majd abban, hogy elkezdhessék enyhíteni a koronavírus miatti korlátozásokat. ","shortLead":"A főpolgármester szerint az intézkedés segít majd abban, hogy elkezdhessék enyhíteni a koronavírus miatti...","id":"20200422_kereskedelem_taxi_kotelezo_maszk_Karacsony_Gergely_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ec260-889c-413b-b268-8fdb7b07d502","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_kereskedelem_taxi_kotelezo_maszk_Karacsony_Gergely_Budapest","timestamp":"2020. április. 22. 18:05","title":"Levélben kérte a boltok együttműködését a kötelező maszkviseléshez Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih 17 terméket vizsgált, és csak jelölési problémákat talált.","shortLead":"A Nébih 17 terméket vizsgált, és csak jelölési problémákat talált.","id":"20200423_nebih_margarin_jelolesi_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268bb7f0-5988-4cee-b081-7900169766c6","keywords":null,"link":"/kkv/20200423_nebih_margarin_jelolesi_hiba","timestamp":"2020. április. 23. 12:05","title":"Megnézte a Nébih, rendben vannak-e a dobozos margarinok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e82f57-988e-4b07-b616-3a5dd52653c9","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Az Altaj Köztársaság az egyetlen terület az Oroszországi Föderációban, amelynek az eddigi hivatalos közlések szerint nincs egyetlen koronavírussal fertőződött polgára sem. ","shortLead":"Az Altaj Köztársaság az egyetlen terület az Oroszországi Föderációban, amelynek az eddigi hivatalos közlések szerint...","id":"20200422_Egy_mumia_vedelmeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97e82f57-988e-4b07-b616-3a5dd52653c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b79ffb2-23f7-4951-8f0a-2a38c26c4c87","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Egy_mumia_vedelmeben","timestamp":"2020. április. 22. 14:53","title":"Ahol egy múmiának köszönik a koronavírus elleni védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint százmilliárdot mozgatott át a kormány egy határozattal. Sok pénz jut a sportra, de kap a TEK és a honvédség is.","shortLead":"Több mint százmilliárdot mozgatott át a kormány egy határozattal. Sok pénz jut a sportra, de kap a TEK és a honvédség...","id":"20200424_Sportletesitmenyek_fejlesztesere_4_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_Honvedkorhazra_2t","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1b5bf3-96ab-4d4b-bc1c-73b2fe236c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Sportletesitmenyek_fejlesztesere_4_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_Honvedkorhazra_2t","timestamp":"2020. április. 24. 08:58","title":"A Honvédkórházra 2 milliárdot, sportlétesítményekre 4 milliárdot ad pluszban a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9233dc-713b-4e95-8ec1-4f3023c39e7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még a karantén előtt stúdióba vonultak. ","shortLead":"Még a karantén előtt stúdióba vonultak. ","id":"20200423_Nyolc_ev_utan_uj_dallal_jelentkezett_a_Rolling_Stones__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9233dc-713b-4e95-8ec1-4f3023c39e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b12d39-f1b6-471a-891e-ddca2eaa3850","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Nyolc_ev_utan_uj_dallal_jelentkezett_a_Rolling_Stones__video","timestamp":"2020. április. 23. 20:01","title":"Nyolc év után új dallal jelentkezett a Rolling Stones - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]