[{"available":true,"c_guid":"048b3682-588d-4464-990e-b5af7078c16c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években többször előfordult már, hogy a Huawei egy-egy promóciós képe/videója valójában nem a gyártó telefonjával, hanem egy profi fényképezőgéppel készült.","shortLead":"Az elmúlt években többször előfordult már, hogy a Huawei egy-egy promóciós képe/videója valójában nem a gyártó...","id":"20200424_huawei_mobilfoto_verseny_dslr_kep_weibo_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048b3682-588d-4464-990e-b5af7078c16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5694a972-3672-49fd-b626-ec5643d41a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_huawei_mobilfoto_verseny_dslr_kep_weibo_video","timestamp":"2020. április. 24. 10:03","title":"Valójában DSLR fényképezőgéppel készült a Huawei reklámvideójába került fotók egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ce2c68-a43e-411b-bfae-c9f32a956bcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapjában 38 százalékkal csökkent a természetes fogyás 2019 elejéhez képest. A gyerekvállalás támogatása mellett az is szerepet játszik ebben, hogy idén télen nem volt komolyabb influenzajárvány.","shortLead":"Az év első két hónapjában 38 százalékkal csökkent a természetes fogyás 2019 elejéhez képest. A gyerekvállalás...","id":"20200424_termeszetes_fogyas_szuletes_halal_nepesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ce2c68-a43e-411b-bfae-c9f32a956bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72fc67c-5c74-4a2b-bbaa-06d1bc7fd7f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_termeszetes_fogyas_szuletes_halal_nepesseg","timestamp":"2020. április. 24. 09:29","title":"Óriásit csökkent a magyar népességfogyás a járvány előtti hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fd3e6f-97bb-43e8-8897-963056943677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elítéltek szíveket formázó lapokat készítettek, ezzel üzentek a koronavírus ellen küzdő ápolóknak, orvosoknak.","shortLead":"Az elítéltek szíveket formázó lapokat készítettek, ezzel üzentek a koronavírus ellen küzdő ápolóknak, orvosoknak.","id":"20200424_eliteltek_rabok_koronavirus_bvop_egeszsegugyi_dolgozok_apolok_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65fd3e6f-97bb-43e8-8897-963056943677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e6e328-be3d-4634-9a80-19af2824ff52","keywords":null,"link":"/elet/20200424_eliteltek_rabok_koronavirus_bvop_egeszsegugyi_dolgozok_apolok_orvosok","timestamp":"2020. április. 24. 18:47","title":"A sopronkőhidai rabok nem akárhogy köszönik meg az egészségügyi dolgozók munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6f3922-25a9-43b5-ba3f-4cc48e68a49a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakosság kétharmada nagyon tart a koronavírustól, hatoda viszont nem aggódik a következmények miatt.","shortLead":"A lakosság kétharmada nagyon tart a koronavírustól, hatoda viszont nem aggódik a következmények miatt.","id":"20200424_A_magyarok_tizede_honaprol_honapra_el_egy_kutatas_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad6f3922-25a9-43b5-ba3f-4cc48e68a49a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d49b4c2-b5d1-4d70-9ffd-75ab8d4ca62f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_A_magyarok_tizede_honaprol_honapra_el_egy_kutatas_szerint","timestamp":"2020. április. 24. 15:54","title":"A magyarok tizede hónapról hónapra él egy kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76659c59-031b-42d0-afc0-5de55d70b01c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Munkanélküli-segélyt, állami támogatást, elbocsátási tilalmat követel a párt.","shortLead":"Munkanélküli-segélyt, állami támogatást, elbocsátási tilalmat követel a párt.","id":"20200424_MSZP_naponta_ezrek_vesztik_el_munkajukat_szemfenyvesztes_az_Orbanterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76659c59-031b-42d0-afc0-5de55d70b01c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5541602-56a4-4ea7-8957-19eb4964a7eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_MSZP_naponta_ezrek_vesztik_el_munkajukat_szemfenyvesztes_az_Orbanterv","timestamp":"2020. április. 24. 14:15","title":"MSZP: Naponta ezrek vesztik el munkájukat, szemfényvesztés az Orbán-terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1673e1c2-f206-4a44-898d-d20540de906a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy vessző különbség sincs a három válasz között.","shortLead":"Egy vessző különbség sincs a három válasz között.","id":"20200424_Harom_idosotthonbol_is_ugyanazt_a_valaszt_adtak_a_fertozottek_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1673e1c2-f206-4a44-898d-d20540de906a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd7f110-b5c7-48dc-8805-f77e0ea05a20","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Harom_idosotthonbol_is_ugyanazt_a_valaszt_adtak_a_fertozottek_szamara","timestamp":"2020. április. 24. 13:27","title":"Három idősotthonból is egyenválaszokkal hajtották el a kérdező képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"Schmuck Erzsébet, Kendernay János","category":"itthon","description":"A keddi parlamenti vita során kiderült, a klímaváltozás a kormány számára csak kommunikációs trükk. Az LMP társelnökeinek írása.","shortLead":"A keddi parlamenti vita során kiderült, a klímaváltozás a kormány számára csak kommunikációs trükk. Az LMP...","id":"20200424_Mennyire_veheto_komolyan_a_miniszterelnok_zold_fordulata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320dce94-5c8d-470f-bd10-3584def5b867","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Mennyire_veheto_komolyan_a_miniszterelnok_zold_fordulata","timestamp":"2020. április. 24. 12:10","title":"Mennyire vehető komolyan a miniszterelnök zöld fordulata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dbe20c-3fb3-4f2d-bf1d-587f938c1a63","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Illetve elhalasztják, ki tudja, mikorra.","shortLead":"Illetve elhalasztják, ki tudja, mikorra.","id":"20200424_Celine_Dion_budapesti_koncertje_is_elmarad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98dbe20c-3fb3-4f2d-bf1d-587f938c1a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea8302c-f97e-4d33-b41c-1ef337df2911","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Celine_Dion_budapesti_koncertje_is_elmarad","timestamp":"2020. április. 24. 14:34","title":"Celine Dion budapesti koncertje is elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]