Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f3959a7-d104-4c02-b5ad-ed8b3bf8ecc3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) játékosai péntektől újra látogathatják csapataik edzőtermeit abban az esetben, ha nincs erre vonatkozó szigorú önkormányzati tiltás.","shortLead":"Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) játékosai péntektől újra látogathatják csapataik edzőtermeit abban az esetben...","id":"20200426_Lassan_beindul_az_elet_az_NBAben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f3959a7-d104-4c02-b5ad-ed8b3bf8ecc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fbca7c-238c-47a7-9c96-d61217f38a55","keywords":null,"link":"/sport/20200426_Lassan_beindul_az_elet_az_NBAben","timestamp":"2020. április. 26. 11:34","title":"Lassan beindul az élet az NBA-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek szabad mozgását olyan gyorsan helyre kell állítani, amilyen gyorsan csak lehet, de maximális óvatosság mellett. Ugyanis egyetlen járványgóccá váló turisztikai helyszínről rengeteg országba szétterjedhet a vírus.","shortLead":"Az emberek szabad mozgását olyan gyorsan helyre kell állítani, amilyen gyorsan csak lehet, de maximális óvatosság...","id":"20200426_Nemet_kulugyminiszter_Elfogadhatatlan_kockazat_lenne_a_turisztikai_verseny_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a21bc8b-55f0-4ad6-80f5-e7074ef96e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Nemet_kulugyminiszter_Elfogadhatatlan_kockazat_lenne_a_turisztikai_verseny_Europaban","timestamp":"2020. április. 26. 10:55","title":"Német külügyminiszter: Elfogadhatatlan kockázat lenne a turistákért folytatott verseny Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a12ffaa-14ee-4c47-8b51-ad585293b711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte már a 3 milliót közelíti a fertőzöttek száma. ","shortLead":"Világszerte már a 3 milliót közelíti a fertőzöttek száma. ","id":"20200426_200_ezer_felett_a_halottak_szama__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a12ffaa-14ee-4c47-8b51-ad585293b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6f3af7-1b0e-4b44-8afd-2dac0f16930f","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_200_ezer_felett_a_halottak_szama__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 26. 08:56","title":"200 ezer felett a halottak száma - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem jön létre az amerikai Boeing és a brazil Embraer kereskedelmi repülőgépek gyártására szakosodott részlegéből a korábban bejelentett vegyesvállalat, mert az amerikai fél egyoldalúan felmondta az előszerződést. A brazilok szerint a Boeing soha nem is akarta igazán az üzletet megkötni.","shortLead":"Nem jön létre az amerikai Boeing és a brazil Embraer kereskedelmi repülőgépek gyártására szakosodott részlegéből...","id":"20200425_Nem_tarsul_az_amerikai_Boing_es_a_brazil_Embraer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1edc0d6-d402-4a74-91dc-6e336e28d2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200425_Nem_tarsul_az_amerikai_Boing_es_a_brazil_Embraer","timestamp":"2020. április. 25. 21:15","title":"Nem társul az amerikai Boeing és a brazil Embraer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a jelenlegi helyzeten már nem változtat, épp a jövőbeli intézkedések miatt keresik sokan a magyarázatot Amerikában is arra, honnan terjedhetett szét a pusztító koronavírus-járvány. Van, aki szerint akár a nagy januári technológiai show, a világ minden pontjáról rengeteg látogatót vonzó CES is melegágya lehetett a fertőzésnek.

","shortLead":"Bár a jelenlegi helyzeten már nem változtat, épp a jövőbeli intézkedések miatt keresik sokan a magyarázatot Amerikában...","id":"20200427_koronavirus_jarvany_ces_2020_usa_nulladik_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef91c48-45c1-4e4e-9ddc-2df171f0cd20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_jarvany_ces_2020_usa_nulladik_beteg","timestamp":"2020. április. 27. 00:03","title":"Van, aki állítja, van, aki vitatja: koronavírus-szuperterjesztő volt a CES?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200426_orvan_viktor_mobilja_telefonja_koronavirus_szovodmeny_windows10_kereso_apple_iphone_12","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d03e77-aa7f-448a-b94d-2d86991b5048","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_orvan_viktor_mobilja_telefonja_koronavirus_szovodmeny_windows10_kereso_apple_iphone_12","timestamp":"2020. április. 26. 12:03","title":"Ez történt: egy egyszerű Nokiát villantott Orbán Viktor, jó okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Teljes a leállás az utazási irodáknál, a gyengébb cégek egy-két hónapig bírják, az erősebbek pedig szeptemberig képesek kitartani. Az irodák igyekeznek megtartani az alkalmazottakat, ám ez csak a munkaidő- és a bérek csökkentésével sikerülhet, közben pedig kezelni kell a pénzüket azonnal visszakövetelő ügyfeleket és a nehezen fizető légitársaságokat – mondta a HVG-nek Horváth Balázs, az egyik legnagyobb üzleti utaztatással foglalkozó utazási iroda, a Weco-Travel ügyvezetője. Szerinte a válság utáni talpra állás lassú és részleges lesz.","shortLead":"Teljes a leállás az utazási irodáknál, a gyengébb cégek egy-két hónapig bírják, az erősebbek pedig szeptemberig képesek...","id":"20200425_Igy_probaljak_meg_tulelni_a_koronavirusjarvanyt_az_utazasi_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d80ed4-5211-40ed-a960-46fa81353dbb","keywords":null,"link":"/kkv/20200425_Igy_probaljak_meg_tulelni_a_koronavirusjarvanyt_az_utazasi_cegek","timestamp":"2020. április. 25. 14:00","title":"Így próbálják meg túlélni a koronavírus-járványt az utazási cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassult a koronavírus-járvány terjedése Romániában: szombaton az utóbbi hét átlagánál 35 százalékkal kevesebb új fertőzést vettek nyilvántartásba.","shortLead":"Lassult a koronavírus-járvány terjedése Romániában: szombaton az utóbbi hét átlagánál 35 százalékkal kevesebb új...","id":"20200425_Lassult_a_jarvany_terjedese_Romaniaban_de_23an_meghaltak_az_elmult_24_oraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63df9a-28bd-41e0-a1db-d67268a50c9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Lassult_a_jarvany_terjedese_Romaniaban_de_23an_meghaltak_az_elmult_24_oraban","timestamp":"2020. április. 25. 14:06","title":"Lassult a járvány terjedése Romániában, de 23-an meghaltak az elmúlt 24 órában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]