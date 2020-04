Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"864290f5-ff48-45f0-b07e-9cd66074411d","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: maszkkorszak, vérplazma, berezelés, felelősségcsata, einstand.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200426_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=864290f5-ff48-45f0-b07e-9cd66074411d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357806ce-7521-4b99-b25f-8ef80a9c0e23","keywords":null,"link":"/360/20200426_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. április. 26. 19:30","title":"Az én hetem: Lackfi János klasszikusokat mártogatott a vírusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685b1921-0f2a-4aca-94f8-f4fc765b656a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzésveszély csökkentése érdekében.","shortLead":"A fertőzésveszély csökkentése érdekében.","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_magyar_posta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=685b1921-0f2a-4aca-94f8-f4fc765b656a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16db3faa-8043-4205-907d-922589ece9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_magyar_posta","timestamp":"2020. április. 27. 08:42","title":"A posta is kéri: használjunk maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van hova fordulni azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt átmenetileg nem tudnak gondoskodni kutyájukról","shortLead":"Van hova fordulni azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt átmenetileg nem tudnak gondoskodni kutyájukról","id":"20200426_Idos_vagy_korhazban_karantenban_levo_emberek_kutyain_segitenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2a22de-edb7-4cc6-8b0d-4484bd81c4e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Idos_vagy_korhazban_karantenban_levo_emberek_kutyain_segitenek","timestamp":"2020. április. 26. 15:15","title":"Idős, vagy kórházban, karanténban lévő emberek kutyáin segítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a399fe75-77e8-4020-a7a8-296131c41cf5","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Giorgio Moroder a jövő zenéjét akarta megalkotni – és sikerült is neki. Nélküle másképp hangozna az elektronikus tánczene.","shortLead":"Giorgio Moroder a jövő zenéjét akarta megalkotni – és sikerült is neki. Nélküle másképp hangozna az elektronikus...","id":"20200426_Ma_80_eves_a_jovot_almodo_diszkopapa_Giorgio_Moroder","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a399fe75-77e8-4020-a7a8-296131c41cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfc8d3b-b2de-43d5-a5ed-265f0aa1ddf1","keywords":null,"link":"/kultura/20200426_Ma_80_eves_a_jovot_almodo_diszkopapa_Giorgio_Moroder","timestamp":"2020. április. 26. 20:15","title":"Ma 80 éves a jövőt álmodó diszkópápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint az űr lesz a következő évtizedek legfontosabb harctere, így aztán megfelelő eszközökkel kell ellátni a részleget, amely kimondottan ilyen bonyodalmakkal foglalkozik majd.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint az űr lesz a következő évtizedek legfontosabb harctere, így aztán megfelelő...","id":"20200427_amerikai_urhadero_space_force_muholdblokkolo_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63374d87-8ac1-46ea-8d11-97fc2975fbc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_amerikai_urhadero_space_force_muholdblokkolo_muhold","timestamp":"2020. április. 27. 12:03","title":"Bemutatták Trump űrhadseregének első támadófegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"kultura","description":"Az utolsó pillanatban is le lehet fújni a vészérettségi vizsgákat, de jobb lenne azonnal.



","shortLead":"Az utolsó pillanatban is le lehet fújni a vészérettségi vizsgákat, de jobb lenne azonnal.



","id":"20200427_Gyarmaty_Eva_Meg_nem_keso__legyen_megajanlott_jegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6ecc10-4bd4-43f0-a23e-e7ec1cfba0f3","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Gyarmaty_Eva_Meg_nem_keso__legyen_megajanlott_jegy","timestamp":"2020. április. 27. 08:27","title":"Gyarmathy Éva: Még nem késő – legyen megajánlott jegy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki sem tudja még, mekkora visszaesést okozhat a koronavírus-járvány, ám több ország már az intézkedések lazítását vagy legalábbis ennek szándékát jelenti be. Magyarországon is több fegyverrel harcol a kormány, amihez az EU is próbál segítséget adni, ám ennek módja még nem világos. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Senki sem tudja még, mekkora visszaesést okozhat a koronavírus-járvány, ám több ország már az intézkedések lazítását...","id":"20200426_Es_akkor_a_kormany_nekiallt_a_maga_modjan_rendberakni_a_gazdasagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be72a7f3-cf37-41df-850e-7d0b19b268c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Es_akkor_a_kormany_nekiallt_a_maga_modjan_rendberakni_a_gazdasagot","timestamp":"2020. április. 26. 07:00","title":"És akkor kormány máris rájött: nem működik a munkahelymentő terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bizakodóak a Mercedes anyavállalatánál a kínai eladások miatt.","shortLead":"Bizakodóak a Mercedes anyavállalatánál a kínai eladások miatt.","id":"20200426_Magyarorszagnak_is_jo_hir_a_Daimler_szerint_feltamadt_a_kinai_autoimport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d88031-75b1-4caa-9ae9-fc2e1eb1d67e","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Magyarorszagnak_is_jo_hir_a_Daimler_szerint_feltamadt_a_kinai_autoimport","timestamp":"2020. április. 26. 13:15","title":"Magyarországnak is jó hír: a Daimler szerint feltámadt a kínai autóimport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]