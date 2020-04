Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Megbízhatatlan, követhetetlen és feleslegesen köt le nagy számú egészségügyi dolgozót, mi az? A koronavírus-járvány legújabb találós kérdésére valószínűleg sok háziorvos és kutató tudja a választ: ez az ujjbegyvérből vett mintán alapuló gyorsteszt. A népegészségügyi központ ennek ellenére továbbra is ezzel küldi tesztelni a mentősöket. A háziorvosok szerint a járvány berobbanása előtt ideje át-, illetve visszaállni a komolyan vehető módszerre. ","shortLead":"Megbízhatatlan, követhetetlen és feleslegesen köt le nagy számú egészségügyi dolgozót, mi az? A koronavírus-járvány...","id":"20200427_A_gyorsteszteles_beszunteteset_kovetelik_a_haziorvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac24139-1da5-427e-8570-5d10ced7cb84","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_A_gyorsteszteles_beszunteteset_kovetelik_a_haziorvosok","timestamp":"2020. április. 27. 20:00","title":"A háziorvosok a megbízhatatlan gyorstesztelés beszüntetését követelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89e9a1c-c57f-41a2-8ef2-eb5b8cc421bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel 3600 éves koporsóba egy 16 éves lányt temettek. A kutatók szerint – a mellé helyezett tárgyak alapján – vélhetően nagyon szeretett sportolni.","shortLead":"A közel 3600 éves koporsóba egy 16 éves lányt temettek. A kutatók szerint – a mellé helyezett tárgyak alapján –...","id":"20200427_mumia_egyiptom_luxor_asatas_borlabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e89e9a1c-c57f-41a2-8ef2-eb5b8cc421bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa9b1e-88cb-4afe-9cbc-51c8844b522d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_mumia_egyiptom_luxor_asatas_borlabda","timestamp":"2020. április. 27. 17:03","title":"Különleges, még érintetlen szarkofágot találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360...","id":"20200428_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fff7e4-eb06-4ebb-b5da-88cd2f5a0856","keywords":null,"link":"/360/20200428_Radar360","timestamp":"2020. április. 28. 08:00","title":"Radar360: Titkolózó operatív törzs, tiltakozó háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2a74c-2656-42be-98ca-6eee166c9777","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Ahogy az már hétfő este sejthető volt, túlmutat az országhatárokon a hiba, amely miatt hétfő estétől akadozott a Vodafone otthoni internetszolgáltatása. Sőt, a gond nem is a Vodafone-nál volt.","shortLead":"Ahogy az már hétfő este sejthető volt, túlmutat az országhatárokon a hiba, amely miatt hétfő estétől akadozott...","id":"20200428_upc_internet_leallas_akadozas_hiba_oka_liberty_global","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2a74c-2656-42be-98ca-6eee166c9777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8744d1a-4652-4ad0-884e-7989262cfc8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_upc_internet_leallas_akadozas_hiba_oka_liberty_global","timestamp":"2020. április. 28. 11:18","title":"Kiderült, miért volt gond a Vodafone UPC-s hálózatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169a5ce0-0887-4c2d-b388-427718d49f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnépszerűbb üzenetküldő szolgáltatásának valóban megbízható a titkosítása. Egy hiba azonban lehetővé teszi, hogy a hackerek teljes hozzáférést szerezzenek bárki fiókjához.","shortLead":"A világ legnépszerűbb üzenetküldő szolgáltatásának valóban megbízható a titkosítása. Egy hiba azonban lehetővé teszi...","id":"20200427_whatsapp_fiok_tukrozese_mas_eszkozre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=169a5ce0-0887-4c2d-b388-427718d49f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e180e5-dac7-45d4-bdc1-c637860e7525","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_whatsapp_fiok_tukrozese_mas_eszkozre","timestamp":"2020. április. 27. 10:03","title":"Vigyázzon, ilyen egyszerűen érhetik el a hackerek a WhatsApp-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma pedig az év végéig hárommillióra emelkedhet a márciusban regisztrált 2,335 millióról Németországban.","shortLead":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma...","id":"20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6154b332-b15a-4fd6-8b77-9cfe6dba9f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 12:36","title":"A II. világháború óta nem látott gazdasági visszaesésre készül Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információk szerint nem arról van szó, hogy a Facebook letett volna hirdetések WhatsApp alkalmazásba költöztetéséről, egyszerűen csak a megvalósítás hosszabb időt vesz igénybe, mint azt korábban gondolták.","shortLead":"Újabb információk szerint nem arról van szó, hogy a Facebook letett volna hirdetések WhatsApp alkalmazásba...","id":"20200428_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes_allapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f22ba9-e354-4558-ba8f-e250c43497dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes_allapot","timestamp":"2020. április. 28. 11:03","title":"Korai lenne az öröm, a Facebook nem tett le róla, hogy reklámokkal tömje ki a WhatsAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6eaf9e-04bd-4c1d-bda8-b9f234b519ae","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Járványosnak éppen nem mondható, de szükségállapotot demokráciákban is bevezettek a múlt század második felében.","shortLead":"Járványosnak éppen nem mondható, de szükségállapotot demokráciákban is bevezettek a múlt század második felében.","id":"202017__szuksegallapotok__jaruzelski_de_gaulle__puccsistak__stabilitasi_faktum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f6eaf9e-04bd-4c1d-bda8-b9f234b519ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a1d365-5890-48a0-9720-325203ee5e04","keywords":null,"link":"/360/202017__szuksegallapotok__jaruzelski_de_gaulle__puccsistak__stabilitasi_faktum","timestamp":"2020. április. 27. 16:30","title":"Különleges és még különlegesebb jogrend: nem csak diktatúrákban fordul elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]