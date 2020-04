Hosszú évek óta folynak kutatások az autizmus spektrumzavarral kapcsolatban, amelynek köszönhetően egyre többet tudhatunk meg annak kialakulásáról. Az eddigi legnagyobb ilyen kutatásban összesen 102 génről derült ki, hogy felelős lehet az autizmusért, de a kialakulását összefüggésbe hozták már az anya terhesség alatti vírusfertőzésével is.

A kutatók emellett azon is sokat dolgoznak, hogy rájöjjenek, hogyan lehet a rendellenességet a lehető leghamarabb diagnosztizálni. Ezen a téren történt most némi előrelépés a Washingtoni Egyetem és a Stanford Egyetem tudósainak köszönhetően. A Proceedings of the National Academy of Science című tudományos lapban megjelent publikációjukban arról írnak, hogy olyan biomarkereket találtak az újszülötteknél, amely előre vetítheti a későbbi diagnózist.

© Fülöp Máté

A kutatásba 913, lázas újszülöttet vontak be, akiknek agy-gerincvelői folyadékát agyhártyagyulladás jelei után kutatva vizsgálták, de végül negatívnak bizonyultak. A megmaradt gerincvelői folyadékot megőrizték. A tudósok kilenc, autizmussal diagnosztizált gyerek agyi-gerincvelői folyadékát is megvizsgálták. Ezt a kilenc mintát összehasonlították 17, korban és nemben azonos gyerek mintájával, akiket később sohasem diagnosztizáltak autizmus spektrumzavarral.

A kilenc, a későbbi években diagnosztizált gyerekek esetében lényegesen alacsonyabb volt az arginin-vazopresszin (antidiuretikus hormon) vagy neuropeptid szintje, mint azoknál a csecsemőknél, akiknél nem diagnosztizálták a későbbiekben a rendellenességet.

A neuropeptidek apró, proteinszerű molekulák (peptidek), amelyeket a neuronok az egymás közötti kommunikációra használnak. Idegi jelátviteli molekulák, melyek befolyásolják az agy és a test aktivitását.

A tudósok meghatározása szerint azokat a babákat, akiknek mintájában nagyon alacsony volt a neuropeptidek szintje, nagy valószínűséggel diagnosztizálták autizmussal gyerekkoruk későbbi éveiben.

A kutatás során azonosított neuropeptidek bizonyos típusairól – arginin-vazopresszinről – már eddig is sejtették, hogy alacsony szintje összefüggésben van a gyerekeknél jelentkező autizmussal.

Most egy kiterjedtebb kutatást terveznek, hogy újszülöttek agyi-gerincvelői folyadékának gyűjtésével és a neuropeptidek szintjének mérésével megállapítsák, megismételhetőek-e a kis elemszámú kutatás eredményei.

