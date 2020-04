Nemrég jelentette be az Apple az iPhone SE utódját, melynél az eredeti modellnél alkalmazott receptet alkalmazta a gyártó: a készülék egy évekkel korábbi modell alapjaira épül, azonban néhány korszerű összetevővel bővítették. Miután az ára is megfizethető (az egyéb iPhone-okhoz hasonlítva), úgy gondolnánk, ráharapnak majd a felhasználók. Azonban a kínai Weibo oldalon indított felmérés, amelyről a Reuters is beszámolt, mást mutat. A mintegy 350 ezer válaszból az derült ki, hogy a felhasználók több mint 60 százalékát nem érdekli az új iPhone SE.

© Apple

Bár az okokat konkrétan nem kérdezték, ezek között szerepelhet, hogy az újdonság egy 2017-ben kiadott modellre (iPhone 8) épül, így a megjelenése nem a legkorszerűbb, és igazi újdonságok sincsenek benne. Ujjlenyomat-olvasó van benne, amit az Apple később elhagyott a Face ID miatt, és a hátoldali kamera is csak egyérzékelős. Igaz viszont, hogy mivel az új iPhone SE-be a legújabb iPhone-okban is használt A13 Bionic chip került, némi szoftveres rásegítéssel még ezzel a kamerával is jó minőségű fotók készíthetők, legalábbis az Apple szerint.

Itt van azután az ár. A 399 dollár elfogadhatónak tűnik a „nagy” iPhone-okhoz képest, viszont más a helyzet, ha körülnézünk az androidos piacon, ahol ilyen árért – legalábbis papíron – prémium szolgáltatásokkal bővített felső-középkategóriás telefonokat lehet kapni. És persze itt a jelen kor hívószava, az 5G is. Ez a jellemző is kimaradt az iPhone SE-ből (talán az idei „igazi” iPhone-okban jelenik majd meg), holott a kínai ügyfelek elsősorban 5G-s telefonokat keresnek. Azonban az is kiderült, hogy amennyiben az Apple engedne az árból, akkor már többeket érdekelne a készülék.

A készüléket megjelenése után rögtön mi is kézbe vettük, tesztünkben elolvashatja tapasztalatainkat és véleményünket.

