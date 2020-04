A Vodafone tavaly októberben kapcsolta be el Magyarország első 5G-hálózatát; a szolgáltatás csak Budapesten egyes részein – a belső kerületekben és a Duna mentén – érhető el. Hasonlóan szűk körű nyitány mellett döntött a Telekom is, a különbség csak annyi, hogy náluk a főváros egyes részei mellett Zalaegerszeg bizonyos helyszínein is elérhető a szolgáltatás. (Utóbbi településen 2017 óta tesztelik az 5G hálózat technológiáját, annak lehetőségeit.) Az ügyfelek egészen pontosan Budapesten az V., VI. és VII. kerület egyes részein, a Telekom Könyves Kálmán körúti székházában és az azzal szomszédos Groupama Arénában, a Puskás Ferenc stadionban, Zalaegerszeg belvárosában, valamint a zalaegerszegi ZalaZone járműipari tesztpályán csatlakozhatnak a hálózatra.

© Magyar Telekom

A Telekom úgy tájékoztatott, az 5G hálózatot a következő hat hónapban – tehát szeptember végéig – minden olyan előfizető további díj fizetése nélkül igénybe veheti, aki korlátlan mobilinternetet tartalmazó díjcsomaggal rendelkezik. Az is elérheti az 5G-t, aki a szolgáltató vásárol egy 5G-képes telefont, ebben az esetben legalább havi 10 gigányi netet tartalmazó adatcsomagra szükséges előfizetni, melyhez 3 hónapon át jár az 5G. Az érintett ügyfeleknél az 5G-elérését folyamatosan kapcsolja be a Telekom.

Az 5G-hálózat használatához arra képes eszközre is szükség van. A Telekom portfoliójában jelenleg két 5G-képes készülék található: az LG V50 és a Huawei Mate 20X 5G. A szolgáltató tájékoztatása szerint – egy hamarosan érkező szoftverfrissítés után – a kínálatukban lévő, 5G-re hardveresen alkalmas Samsung telefonokkal is használható lesz a szolgáltatás. Ahogy természetesen bármely máshol vásárolt 5G-s mobillal is.

Huawei Mate 20X 5G © Huawei

Az eddigieknél jóval gyorsabb le- és feltöltési sebességet, alacsony késleltetést, és rengeteg hálózati eszköz egyidejű csatlakozását lehetővé tevő 5G technológia az iparági elemzők várakozásai szerint számos új lehetőséget nyit majd az ipari és lakossági felhasználásban. Az 5G szolgáltatással rugalmas, magas rendelkezésre állású vezeték nélküli kapcsolatra terelhetők korábban vezetékes kapcsolatot használó kiemelt fontosságú rendszerek, de teljesen új felhasználási lehetőségek is nyílnak, egyszerűbbé és hatékonyabbá téve például a gyártást, a logisztikát, a közlekedést vagy az okos városok működtetését.

[Epekedni fog az 5G-s internet után, ha megmutatjuk, hogy mire jó]

Az összeesküvés-elméletekkel ellentétben az 5G nem szór koronavírust. Sőt, egy hét éven át folytatott, múlt hónapban lezárt vizsgálat nem talált semmilyen bizonyítékot arra, hogy az 5G-s mobilhálózatok bármilyen veszélyt jelentenének az egészségünkre.

A Telekom kereskedelmi 5G szolgáltatása a 3,6 GHz-es frekvenciasávban működik. A 2G, 3G, 4G technológiákhoz hasonlóan a bázisállomások kiépítésében az Ericsson Magyarország volt a Magyar Telekom partnere.

A Telekom azt egyelőre nem közölte, hogy mikor és milyen helyszínek bevonásával tervezi bővíteni 5G-hálózatának lefedettségét.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.