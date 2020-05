Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b67d78a-18de-47db-86bf-58c211cb7f7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megengedett legnagyobb sebesség a 4-es főútnak ezen a szakaszán 90 km/óra.","shortLead":"A megengedett legnagyobb sebesség a 4-es főútnak ezen a szakaszán 90 km/óra.","id":"20200430_209cel_mertek_be_egy_Nissan_GTRt_Teglasnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b67d78a-18de-47db-86bf-58c211cb7f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fb3501-507c-4c47-92dd-c3e2d15615f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_209cel_mertek_be_egy_Nissan_GTRt_Teglasnal","timestamp":"2020. április. 30. 14:08","title":"209-cel mértek be egy Nissan GT-R-t Téglásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307742ca-bc47-4fa9-9a02-97759330ffef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családanya azt tervezi, hogy máris visszamegy dolgozni, mert szükség van rá a vírus elleni védekezésben.","shortLead":"A családanya azt tervezi, hogy máris visszamegy dolgozni, mert szükség van rá a vírus elleni védekezésben.","id":"20200501_monori_tuz_segedapolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=307742ca-bc47-4fa9-9a02-97759330ffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c989b53-f8b6-4177-a0d6-2be32171d0de","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_monori_tuz_segedapolo","timestamp":"2020. május. 01. 20:03","title":"Ismeretlenek is segítenek a monori segédápolón, akinek leégett a háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új megoldás célja az érintések és találkozások elkerülése a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Az új megoldás célja az érintések és találkozások elkerülése a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200430_dron_gyogyszer_hazhozszallitas_irorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f122ce3d-14f3-496d-a711-81bc898d2e2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_dron_gyogyszer_hazhozszallitas_irorszag","timestamp":"2020. április. 30. 19:22","title":"\"Nem hittem volna, hogy megélek ilyet\" – Drónnal vinné ki házhoz a gyógyszereket Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több láz- és fájdalomcsillapítónál is ez a szabály.","shortLead":"Több láz- és fájdalomcsillapítónál is ez a szabály.","id":"20200501_Majustol_csak_receptre_kaphato_az_egyik_nepszeru_fejfajascsillapito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75069ce-d454-476a-afc5-7d1c38552e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Majustol_csak_receptre_kaphato_az_egyik_nepszeru_fejfajascsillapito","timestamp":"2020. május. 01. 15:03","title":"Májustól csak receptre kapható az egyik népszerű fejfájáscsillapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt több mint hatszázzal csökkent.\r

