[{"available":true,"c_guid":"7fedb664-205c-4a45-af4f-4e72ee207750","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összesen nagyjából 9 milliárd forintért újul meg a Nyugati pályaudvar tetőszerkezete.","shortLead":"Összesen nagyjából 9 milliárd forintért újul meg a Nyugati pályaudvar tetőszerkezete.","id":"20200505_nyugati_palyaudvar_felujitas_rekonstrukcio_tetoszerkezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fedb664-205c-4a45-af4f-4e72ee207750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f6cb13-1260-4e89-8354-05c90f906150","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_nyugati_palyaudvar_felujitas_rekonstrukcio_tetoszerkezet","timestamp":"2020. május. 05. 11:45","title":"Kezdődik a felújítás, hét hónapra lezárják a Nyugati egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c14480d-6a4b-4251-8bb3-5f247557bd20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az érettségik első két napján alkalmazott szigorú biztonsági intézkedések mellett folytatódnak ma reggel 9 órától a vizsgák, a diákok közép- és emelt szinten történelemből írásbeliznek országszerte.","shortLead":"Az érettségik első két napján alkalmazott szigorú biztonsági intézkedések mellett folytatódnak ma reggel 9 órától...","id":"20200506_tortenelem_erettsegi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c14480d-6a4b-4251-8bb3-5f247557bd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a089d2c-c98b-448f-a6ed-215726d5fbe2","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tortenelem_erettsegi","timestamp":"2020. május. 06. 05:15","title":"Történelemből vizsgáznak a középiskolások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa035d94-025c-4ec0-8191-56527048b257","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szúnyogok bélrendszerében élő mikroba a jelek szerint teljes mértékben megvédi az állatokat a betegségtől. Ha sikerülne a szúnyogok közt elterjeszteni, a maláriát is vissza lehetne szorítani.","shortLead":"A szúnyogok bélrendszerében élő mikroba a jelek szerint teljes mértékben megvédi az állatokat a betegségtől. Ha...","id":"20200504_malaria_mikroba_virus_malariaszunyog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa035d94-025c-4ec0-8191-56527048b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d0d551-c96c-42bd-a315-f8a9a4e182b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_malaria_mikroba_virus_malariaszunyog","timestamp":"2020. május. 04. 21:03","title":"Megtalálták a mikrobát, ami 100 százalékos védelmet nyújt a malária ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6d2f71-013e-4146-a662-d70c08c9c2f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus odacsapott az éppen éledező vállalkozásnak.","shortLead":"A koronavírus odacsapott az éppen éledező vállalkozásnak.","id":"202018_webszarvasi_online_kavefozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e6d2f71-013e-4146-a662-d70c08c9c2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc84707-8d0d-40ae-8175-0e32b7ce7c96","keywords":null,"link":"/360/202018_webszarvasi_online_kavefozo","timestamp":"2020. május. 04. 12:30","title":"Online is árul a szarvasi kávéfőzőgyár, de a feketeleves még hátra van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azzal indokolta a döntést, hogy Varga Ivett nem tudta hatékonyan ellátni feladatait a járványveszély alatt. ","shortLead":"A főpolgármester azzal indokolta a döntést, hogy Varga Ivett nem tudta hatékonyan ellátni feladatait a járványveszély...","id":"20200505_Kirugta_a_BKK_vezerigazgatojat_Karacsony_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623ddc24-6ab0-4976-91e1-66946a021710","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Kirugta_a_BKK_vezerigazgatojat_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. május. 05. 13:35","title":"Karácsony Gergely leváltotta a BKK vezérigazgatóját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint eljöhet az az idő, amikor a magánszemélyek számára is olcsó, biztonságos és általános lesz a pénzhez való hozzáférés.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint eljöhet az az idő, amikor a magánszemélyek számára is olcsó, biztonságos és általános lesz...","id":"20200504_matolcsy_gyorgy_olajdollar_vilagpenz_hal_halo_penzteremtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d13d18-1b22-4a51-ba53-9b18bed9e9dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_matolcsy_gyorgy_olajdollar_vilagpenz_hal_halo_penzteremtes","timestamp":"2020. május. 04. 13:54","title":"Matolcsy: Nem halat, hanem hálót ajánlanak majd az államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban igyekszik megbújni. Hogy aztán vigye az adatokat.","shortLead":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban...","id":"20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c569ab-635f-4f63-8427-eea2e4b89de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","timestamp":"2020. május. 05. 17:03","title":"Veszélyes új vírus terjed az Androidon, elég alattomosan támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napi rutin megváltozása zenehallgatási szokásainkon is módosított, legalábbis ez derült ki a legnagyobb zenei szolgáltató, a Spotify negyedéves jelentéséből. ","shortLead":"A napi rutin megváltozása zenehallgatási szokásainkon is módosított, legalábbis ez derült ki a legnagyobb zenei...","id":"20200505_spotify_statisztika_zene_podcast_hallgatasi_szokasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a090f189-9068-4295-ab3b-62b34bf499c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_spotify_statisztika_zene_podcast_hallgatasi_szokasok","timestamp":"2020. május. 05. 13:03","title":"\"Most minden nap olyan, mint a hétvége\" – mondja a zenehallgatási szokásainkat látva a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]