[{"available":true,"c_guid":"b2a992f5-544e-4f94-8978-48f8a5049335","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden nap csak egy plusz – vallja gyerekkora óta a pszichoterapeuta. Feldmár András Kanadából adott interjút, de hangsúlyozta, ő nem tartozik egy \"elitbe, aki tudja a tutit\". Szerinte Magyarország jelenlegi \"apukájának\" gőze sincs, hogy mi van, de az emberek ezt elfogadják. Pedig lehetőségük lenne felébredni, és azt mondani, hogy nem – mondja Feldmár. ","shortLead":"Minden nap csak egy plusz – vallja gyerekkora óta a pszichoterapeuta. Feldmár András Kanadából adott interjút, de...","id":"20200506_Feldmar_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a992f5-544e-4f94-8978-48f8a5049335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0704a2b-66c9-47a1-8b3d-1438f563493b","keywords":null,"link":"/360/20200506_Feldmar_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 06. 18:30","title":"Feldmár András a Home office-ban: \"Régóta úgy élek, mintha meghaltam volna\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány több ezer beteg mintáit elemezve megállapította, hogy tavaly december óta közel kétszáz genetikai mutációja lett a SARS-CoV-2 vírusnak.\r

","shortLead":"Egy új tanulmány több ezer beteg mintáit elemezve megállapította, hogy tavaly december óta közel kétszáz genetikai...","id":"20200506_2019_terjedes_vilag_az_uj_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b81d59-9aa5-4d31-b982-6d12daa86ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_2019_terjedes_vilag_az_uj_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 18:10","title":"Már 2019 végén szétterjedt a világon az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki azonnal telefonos betegfelvételre, a személyes találkozókat pedig ütemezzék be 15 percenként. Az orvosok nehezen értik a döntést. Rájuk újabb adminisztrációs teher hárul, miközben jelentősen csökkenhet a rendelés alatt ellátott betegek száma, és akkor még ott a kérdés: ki fizeti a fertőzéseket kizáró tesztek árát?","shortLead":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki...","id":"20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83484eea-d69a-4cfe-8d39-adb967771332","keywords":null,"link":"/360/20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","timestamp":"2020. május. 07. 10:30","title":"Ha betegnek érzi magát, nyomja meg a 2-es gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig legalábbis úgy tűnik, hogy a Paloznaki Jazzpikniket megtartják.","shortLead":"Eddig legalábbis úgy tűnik, hogy a Paloznaki Jazzpikniket megtartják.","id":"20200506_paloznaki_jazzpiknik_augusztus_balaton_felvidek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e0ee56-faa0-4c7c-ba08-90cb931c44f9","keywords":null,"link":"/elet/20200506_paloznaki_jazzpiknik_augusztus_balaton_felvidek","timestamp":"2020. május. 06. 21:01","title":"Egy fesztivál már biztosan lesz a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán több fejlesztő is arra panaszkodott, hogy összeomlik az alkalmazásuk. Kiderült, hogy a Facebooknál csúszott be egy aprócska hiba.","shortLead":"Szerdán több fejlesztő is arra panaszkodott, hogy összeomlik az alkalmazásuk. Kiderült, hogy a Facebooknál csúszott be...","id":"20200507_facebook_frissites_tinder_spotify_tiktok_hiba_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925507d5-ac72-4387-867e-32f4b791aa47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_facebook_frissites_tinder_spotify_tiktok_hiba_bug","timestamp":"2020. május. 07. 16:03","title":"Frissített egyet a Facebook, leállt a Tinder, a Spotify és a TikTok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Joó András A \"nemzet aranya\" című munkája a magyar történelem egyik fehér foltját tárja fel, néhány kérdőjel azonban még maradt.","shortLead":"Joó András A \"nemzet aranya\" című munkája a magyar történelem egyik fehér foltját tárja fel, néhány kérdőjel azonban...","id":"202019_folyoirat__hattermagyarorszag_joo_andras_anemzet_aranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0542ccf-ef7b-44a8-9386-5551dea6dcc8","keywords":null,"link":"/360/202019_folyoirat__hattermagyarorszag_joo_andras_anemzet_aranya","timestamp":"2020. május. 07. 13:00","title":"Horthyék svájci kincsét már csak Rákosiéknak sikerült visszaszerezniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint leginkább a munkanélküliekre és a diploma nélküliekre rakódtak plusz kilók Franciaországban, a megkérdezettek közel fele többet is veszekedik otthon, mint korábban.\r

","shortLead":"Egy új tanulmány szerint leginkább a munkanélküliekre és a diploma nélküliekre rakódtak plusz kilók Franciaországban...","id":"20200506_Francia_karanten_25_kilo_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9021bf92-4d9b-415a-8d29-1d45fefe8f0a","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Francia_karanten_25_kilo_","timestamp":"2020. május. 06. 15:17","title":"Átlagosan 2,5 kilót szedtek fel a franciák a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1752cc-8e79-4ead-aba3-a1197d296aa9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Joe Biden a járvány miatt amúgy is kénytelen volt visszafogni megjelenéseit, de most védekezésre kényszerült. Szexuális zaklatási ügyével kapcsolatban a két nagy párt a politikai céljaihoz igazította érvrendszerét.","shortLead":"Joe Biden a járvány miatt amúgy is kénytelen volt visszafogni megjelenéseit, de most védekezésre kényszerült. Szexuális...","id":"202019__joe_biden__szexualis_zaklatas_vadja__alelnokjelolt_kerestetik__noi_ugyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb1752cc-8e79-4ead-aba3-a1197d296aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ea2f41-70d8-432d-9e8e-4f5beb5d18c2","keywords":null,"link":"/360/202019__joe_biden__szexualis_zaklatas_vadja__alelnokjelolt_kerestetik__noi_ugyek","timestamp":"2020. május. 07. 16:00","title":"Kisiklathatja Biden kampányát egy régi szexuális zaklatás vádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]