Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nem lehet a kéményellenőrzéseket folytatni, nagyjából 50 kéményseprő segít be a fővárosnak az élelmiszer és gyógyszer kiszállításában.","shortLead":"Amíg nem lehet a kéményellenőrzéseket folytatni, nagyjából 50 kéményseprő segít be a fővárosnak az élelmiszer és...","id":"20200510_Raszoruloknak_segitenek_a_fovarosi_kemenyseprok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8806456e-e40c-43b2-9031-c3185ab33d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Raszoruloknak_segitenek_a_fovarosi_kemenyseprok","timestamp":"2020. május. 10. 10:38","title":"Rászorulóknak segítenek a fővárosi kéményseprők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847f04db-8f6d-4fb7-9737-01e96c1fd9a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Összeegyeztethető-e a washingtoni szenátus, pláne a Fehér Ház perspektívája a chicagói gyerekszoba valóságával? Segít-e az összehangolásban a párterápia? Feláldozhatók- e egy ambiciózus nő családi és karrier álmai a még ambiciózusabb férj történelmi léptékű sikerei oltárán? ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját...","id":"20200510_Michelle_Obama_Igy_lettem_3_resz__Nem_igazan_hittem_el_hogy_nyerhetne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847f04db-8f6d-4fb7-9737-01e96c1fd9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b5435f-d87b-4600-ae53-dd79500b874b","keywords":null,"link":"/360/20200510_Michelle_Obama_Igy_lettem_3_resz__Nem_igazan_hittem_el_hogy_nyerhetne","timestamp":"2020. május. 10. 17:20","title":"Michelle Obama: Így lettem, 3. rész - Nem igazán hittem el, hogy nyerhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája végzett felmérést a távtanulás tapasztalatairól.","shortLead":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája végzett felmérést a távtanulás tapasztalatairól.","id":"20200509_A_tanorak_jo_reszet_a_jarvany_utan_is_ki_lehetne_valtani_tavoktatassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e1e991-4313-45e1-8160-414e06594bf0","keywords":null,"link":"/elet/20200509_A_tanorak_jo_reszet_a_jarvany_utan_is_ki_lehetne_valtani_tavoktatassal","timestamp":"2020. május. 09. 15:16","title":"A tanórák jó részét a járvány után is ki lehetne váltani távoktatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Málta hivatalosan is elnézést fog kérni Németországtól a lemondott nagykövet Facebook-bejegyzése miatt.","shortLead":"Málta hivatalosan is elnézést fog kérni Németországtól a lemondott nagykövet Facebook-bejegyzése miatt.","id":"20200511_malta_nagykovet_merkel_hitler_nemet_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a1e1aa-a1f8-42a4-b4b9-fd4909a83fac","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_malta_nagykovet_merkel_hitler_nemet_lemondas","timestamp":"2020. május. 11. 08:45","title":"Lemondott Málta helsinki nagykövete, miután Hitlerhez hasonlította Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferencvárosban ingyen szűrést biztosítanak az időseknek, a DK-s vezetésű kerületekben pedig a munka nélkül maradtaknak adnak támogatást. Itthon eddig 3263 koronavírusos beteget regisztráltak, a világon már meghaladja a 4 milliót az összes igazolt fertőzött száma. Kövesse velünk a koronavírus-járványról szóló híreket percről percre!","shortLead":"Ferencvárosban ingyen szűrést biztosítanak az időseknek, a DK-s vezetésű kerületekben pedig a munka nélkül maradtaknak...","id":"20200510_50_uj_fertozott_Magyarorszagon_vilagszerte_tobb_mint_4_millioan_koronavirusosak__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7044a645-299f-4e34-8197-f6a58c8cad9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_50_uj_fertozott_Magyarorszagon_vilagszerte_tobb_mint_4_millioan_koronavirusosak__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 10. 08:44","title":"Öngyilkos lehetett egy magyar férfi az egyik tengerjárón, újra felbukkant a koronavíus Vuhanban - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673592a0-954d-4dde-9fb1-c610834954a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"57-120 ezer forintot kapnak azok, akik DK-s vezetésű kerületben élnek, és elvesztették az állásukat.","shortLead":"57-120 ezer forintot kapnak azok, akik DK-s vezetésű kerületben élnek, és elvesztették az állásukat.","id":"20200510_dk_munkanelkuli_tamogatas_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=673592a0-954d-4dde-9fb1-c610834954a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc39bf8-e8bb-476b-901e-2516047a1241","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_dk_munkanelkuli_tamogatas_jarvany","timestamp":"2020. május. 10. 14:39","title":"Rendkívüli támogatást adnak a munkájukat elveszítő embereknek a DK-s vezetésű kerületekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4909c22-a6f1-4966-a87a-84f8294bb806","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 3-as és a 21-es úton is torlódásra érdemes készülni, azokra terelik az autókat az M3-as autópályán történt baleset miatt.","shortLead":"A 3-as és a 21-es úton is torlódásra érdemes készülni, azokra terelik az autókat az M3-as autópályán történt baleset...","id":"20200511_felborult_kamion_m3_autopalya_lezaras_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4909c22-a6f1-4966-a87a-84f8294bb806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850f8e96-4788-416e-a648-a30d61af2095","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_felborult_kamion_m3_autopalya_lezaras_kozlekedes","timestamp":"2020. május. 11. 11:22","title":"Felborult kamion miatt zárták le az M3-as autópálya egyik oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc5b50e-e6b0-4c20-9888-8889d59893a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kalapács alá kerül New Yorkban a legendás kosárlabdázó, Michael Jordan használt sportcipője.","shortLead":"Kalapács alá kerül New Yorkban a legendás kosárlabdázó, Michael Jordan használt sportcipője.","id":"20200509_Akar_50_millio_forintot_is_fizethetnek_Jordan_kulonleges_sportcipojeert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfc5b50e-e6b0-4c20-9888-8889d59893a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f901e0e8-664a-40e1-9fa1-f88b81921582","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Akar_50_millio_forintot_is_fizethetnek_Jordan_kulonleges_sportcipojeert","timestamp":"2020. május. 09. 16:45","title":"Akár 50 millió forintot is fizethetnek Jordan különleges sportcipőjéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]