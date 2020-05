Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A régi indóház állapota leromlott, és az elmúlt években elvesztette a funkcióját. A 130 éves épületbe kiállítóhelyet és kulturális központot tervez a Közlekedési Múzeum. ","shortLead":"A régi indóház állapota leromlott, és az elmúlt években elvesztette a funkcióját. A 130 éves épületbe kiállítóhelyet és...","id":"20200512_kelenfold_allomasepulet_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c7138e-4b16-4bf8-8cc1-fb5bda9960c3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200512_kelenfold_allomasepulet_felujitas","timestamp":"2020. május. 12. 13:54","title":"Terepasztalok és vasútmodellek is lesznek a kelenföldi állomásépületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"430-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma Magyarországon.","shortLead":"430-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma Magyarországon.","id":"20200513_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6e5422-76b9-41b2-868c-b888faeffb35","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 13. 07:19","title":"Elhunyt 5 idős, krónikus beteg, 3341 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6463038c-e071-431d-8a7e-e4d230b71961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kaliforniai tudósok olyan anyagot alkottak, amely parányi mérete ellenére rendkívül kemény. Még a híresen strapabíró gyémántnál is keményebb.","shortLead":"Kaliforniai tudósok olyan anyagot alkottak, amely parányi mérete ellenére rendkívül kemény. Még a híresen strapabíró...","id":"20200514_gyemant_nanoszerkezet_uripar_urkutatas_repulestechnika_nanoracs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6463038c-e071-431d-8a7e-e4d230b71961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170114e8-1eb2-4f74-b2d6-e1b8f68fb74e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_gyemant_nanoszerkezet_uripar_urkutatas_repulestechnika_nanoracs","timestamp":"2020. május. 14. 09:03","title":"Elkészült az új anyag: szabad szemmel nem látható, de még a gyémántnál is keményebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit rémhírterjesztés megalapozott gyanúja miatt vitték be, posztjában többek között arról írt, hogy a diktátorok mind elbuktak eddig.","shortLead":"A férfit rémhírterjesztés megalapozott gyanúja miatt vitték be, posztjában többek között arról írt, hogy a diktátorok...","id":"20200512_Reggel_hatkor_mentek_a_rendorok_a_64_eves_szerencsi_facebookozoert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d38fe5-0c1a-4505-991c-a29c29704613","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Reggel_hatkor_mentek_a_rendorok_a_64_eves_szerencsi_facebookozoert","timestamp":"2020. május. 12. 20:17","title":"Reggel hatkor vitték el a rendőrök a 64 éves szerencsi facebookozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció leendő frakcióirodája a Kossuth tér helyett egy belső udvarra néz.\r

","shortLead":"A Demokratikus Koalíció leendő frakcióirodája a Kossuth tér helyett egy belső udvarra néz.\r

","id":"20200512_demokratikus_koalicio_Parlament_zaszlo_iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc2e82c-26e0-43e0-be2b-ae82d2efae60","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_demokratikus_koalicio_Parlament_zaszlo_iroda","timestamp":"2020. május. 12. 09:57","title":"Új irodába költöztetik a DK-t a Parlamentben, a párt szerint az uniós zászló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf40170-7613-4b20-b03a-e9a572e5ab92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stabilan és alacsonyan tartjuk az új fertőzöttek számát – mondta Müller Cecília. Az operatív törzs keddi tájékoztatója.","shortLead":"Stabilan és alacsonyan tartjuk az új fertőzöttek számát – mondta Müller Cecília. Az operatív törzs keddi tájékoztatója.","id":"20200512_Koronavirus_egy_40_eves_beteget_is_le_tudtak_venni_a_lelegeztetogeprol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf40170-7613-4b20-b03a-e9a572e5ab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c5ca8e-d408-46e3-842b-6af5a9ccacc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Koronavirus_egy_40_eves_beteget_is_le_tudtak_venni_a_lelegeztetogeprol","timestamp":"2020. május. 12. 11:31","title":"Koronavírus: egy 40 éves beteget is le tudtak venni a lélegeztetőgépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51e429e-8f24-4cec-8a58-5671aa5297a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén alatt érzelmes klipet készített születésnapjára Geszti Péter. Az animációs klip a Noé című régebben írt dalra készült, ám most különösen aktuális. ","shortLead":"A karantén alatt érzelmes klipet készített születésnapjára Geszti Péter. Az animációs klip a Noé című régebben írt...","id":"20200513_Erzelmes_klipet_keszitett_szulinapjara_Geszti_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c51e429e-8f24-4cec-8a58-5671aa5297a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72986cf2-0e6b-46e3-ae4a-06969aad1fa4","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Erzelmes_klipet_keszitett_szulinapjara_Geszti_Peter","timestamp":"2020. május. 13. 08:47","title":"Geszti Péter nem szeretne visszatérni a korábbi életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Költségei csökkentésére készül, ezért leépítéseket tervez az újraindulás előtt álló TUI Group, amely 1,8 milliárd eurós állami segélyt is kapott, hogy megbirkózhasson a koronavírus gazdasági következményeivel.","shortLead":"Költségei csökkentésére készül, ezért leépítéseket tervez az újraindulás előtt álló TUI Group, amely 1,8 milliárd eurós...","id":"20200513_tui_group_leepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc9fced-ae73-4255-bb09-bce03953269b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_tui_group_leepites","timestamp":"2020. május. 13. 17:19","title":"8000 alkalmazottját küldi el a német turisztikai óriás, a TUI Group","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]