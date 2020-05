Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa663fce-ba43-4c4b-b478-2d23c78f9d59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Interaktív térképet készített az Erdélystat, hogy régiónként, megyénként és településenként is láthatóvá tegye, mekkora a magyarok aránya.","shortLead":"Interaktív térképet készített az Erdélystat, hogy régiónként, megyénként és településenként is láthatóvá tegye, mekkora...","id":"20200514_erdely_terkep_magyarok_etnikum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa663fce-ba43-4c4b-b478-2d23c78f9d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03add55-4965-4f19-b656-ca0d42e7917a","keywords":null,"link":"/elet/20200514_erdely_terkep_magyarok_etnikum","timestamp":"2020. május. 14. 14:47","title":"Elkészült az Erdély-térkép, amely településenként mutatja a magyarok arányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A széfeket a kirabolt ház közelében verték szét.","shortLead":"A széfeket a kirabolt ház közelében verték szét.","id":"20200515_Betorobandat_fogtak_el_Szigetszentmikloson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf99506-8087-4f73-895d-6e5f06619cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Betorobandat_fogtak_el_Szigetszentmikloson","timestamp":"2020. május. 15. 11:10","title":"Betörőbandát fogtak el Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740585ef-d283-4eb2-b80f-65319e4576e5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200512_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodj_Tibikem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740585ef-d283-4eb2-b80f-65319e4576e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b7fbf-9b66-4a23-9fde-3b53315c7ad9","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodj_Tibikem","timestamp":"2020. május. 15. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Ne kapkodj, Tibikém!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb250ea3-1591-4d74-8323-01b8f5807535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg sztár lépett fel, és több mint hetvenezren voltak a Wembley Stadionban.","shortLead":"Rengeteg sztár lépett fel, és több mint hetvenezren voltak a Wembley Stadionban.","id":"20200515_Freddie_Mercury_emlekkoncert_YouTube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb250ea3-1591-4d74-8323-01b8f5807535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b32d901-1e63-45b1-b574-beeade7da32a","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Freddie_Mercury_emlekkoncert_YouTube","timestamp":"2020. május. 15. 14:49","title":"Két napig ingyen lehet megnézni az 1992-es Freddie Mercury-emlékkoncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28a3ab5-99a3-46db-90f0-155ff12552d1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Már a koronavírus érkezése előtt sem állt jól a helyzet, világjárványt és az azt követő világméretű gazdasági válság csak tovább súlyosbítja a helyzetet Ázsiában vagy Afrikában, de már a fejlett világban is megjelenik az éhezés.

","shortLead":"Már a koronavírus érkezése előtt sem állt jól a helyzet, világjárványt és az azt követő világméretű gazdasági válság...","id":"20200514_Tobb_tizmillio_uj_ehezo_a_valsag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a28a3ab5-99a3-46db-90f0-155ff12552d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a419a9-69ff-4d7c-a052-9c71893cdd33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Tobb_tizmillio_uj_ehezo_a_valsag_miatt","timestamp":"2020. május. 14. 07:54","title":"Több tízmillió új éhező a válság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyamedve és bocsa csütörtökön tűnt fel Tallinn egyik elővárosi kerületének utcáin.\r

","shortLead":"Az anyamedve és bocsa csütörtökön tűnt fel Tallinn egyik elővárosi kerületének utcáin.\r

","id":"20200515_medve_tallinn_esztorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddd41a4-45be-4310-8b22-fa9b6d8c6320","keywords":null,"link":"/elet/20200515_medve_tallinn_esztorszag","timestamp":"2020. május. 15. 11:22","title":"Medvék bolyonganak az észt fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8640431-f21c-45af-b8dc-060bce835c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orvosi személyzet nélkül, otthon elvégezhető koronavírus-nyáltesztet fejlesztett ki az Egyesült Államokban egy biolabor. Az eszköz megkapta az amerikai gyógyszerbiztonsági hivatal engedélyét.","shortLead":"Orvosi személyzet nélkül, otthon elvégezhető koronavírus-nyáltesztet fejlesztett ki az Egyesült Államokban...","id":"20200515_nyalteszt_mintavetel_rucdr_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8640431-f21c-45af-b8dc-060bce835c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd30aa6-988d-4a8d-9e9e-682aba50ff5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_nyalteszt_mintavetel_rucdr_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 15. 11:43","title":"Az első otthoni koronavírus-nyálteszt egyedül is elvégezhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több kisebb egyesületnél nem biztosított a túlélés az alacsony reklámbevételek és szurkolók távolmaradása miatt.","shortLead":"Több kisebb egyesületnél nem biztosított a túlélés az alacsony reklámbevételek és szurkolók távolmaradása miatt.","id":"20200514_foci_labdarugas_klubok_megszunes_csod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cdaee3-bd0a-4e41-a5e8-38069c1af328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_foci_labdarugas_klubok_megszunes_csod","timestamp":"2020. május. 14. 12:04","title":"Több száz labdarúgóklub mehet csődbe idén a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]