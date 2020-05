Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál tengertudományi intézet kutatóinak sikerült olyan algákat \"nevelniük\", amelyek képesek a korallok számára extrém magas hőmérséklet elviselésére is.","shortLead":"Az ausztrál tengertudományi intézet kutatóinak sikerült olyan algákat \"nevelniük\", amelyek képesek a korallok számára...","id":"20200514_korallszatony_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815763da-2149-4af4-b47e-3011384de6e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_korallszatony_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2020. május. 14. 17:14","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan menthetnék meg a korallzátonyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ef45c1-6b9a-4de9-b236-c7366c208503","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európa több országában vizsgálták a kisebbségek helyzetét, és lesújtó a kép. ","shortLead":"Európa több országában vizsgálták a kisebbségek helyzetét, és lesújtó a kép. ","id":"20200513_Kulonosen_sulyosan_erinti_a_romakat_a_mostani_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8ef45c1-6b9a-4de9-b236-c7366c208503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365d12df-2ba4-434b-9fca-7bd3e73d2266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Kulonosen_sulyosan_erinti_a_romakat_a_mostani_valsag","timestamp":"2020. május. 13. 18:05","title":"Különösen súlyosan érinti a romákat a mostani válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csaknem 10 millió euróval, azaz mintegy 3,3 milliárd forinttal szállította le a Wamsler SE tőkéjét a felcsúti milliárdos. \r

\r

","shortLead":"Csaknem 10 millió euróval, azaz mintegy 3,3 milliárd forinttal szállította le a Wamsler SE tőkéjét a felcsúti...","id":"202020_wamsler_meszaros_tokeje_sem_eleg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbaf33d-ce67-49ff-9565-9fa697eac71f","keywords":null,"link":"/360/202020_wamsler_meszaros_tokeje_sem_eleg","timestamp":"2020. május. 14. 14:00","title":"Hiába az állami milliárdok, nem megy jól Mészáros Lőrinc kandallógyára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány gyengíti az egészségügyi ellátást és egyes szolgáltatásokat, ez akár 1,2 millió gyermek életét is veszélyeztetheti. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány gyengíti az egészségügyi ellátást és egyes szolgáltatásokat, ez akár 1,2 millió gyermek életét is...","id":"20200513_UNICEF_gyerek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1bc13e-2b51-42d8-8e0c-a24ddd3b4ee3","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_UNICEF_gyerek_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 11:17","title":"UNICEF: A koronavírus közvetetten is 1,2 millió gyerek halálát okozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5061ad-db8e-4c2f-863f-9e48e0057929","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A kijárási korlátozások miatt a vásárlási szokások annyira megváltoztak, hogy a statisztika, saját szabályait követve, szinte már virtuális világot mutat.","shortLead":"A kijárási korlátozások miatt a vásárlási szokások annyira megváltoztak, hogy a statisztika, saját szabályait követve...","id":"202020__sokarcu_inflacio__dragulo_elelmiszerek__zuhano_benzinar__ki_mit_vesz_ugy_itel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd5061ad-db8e-4c2f-863f-9e48e0057929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dc4257-63cc-4b04-8764-5e0eaef3cfd4","keywords":null,"link":"/360/202020__sokarcu_inflacio__dragulo_elelmiszerek__zuhano_benzinar__ki_mit_vesz_ugy_itel","timestamp":"2020. május. 14. 13:00","title":"Drágulást észlel? A statisztika most nemigen tudja cáfolni a megérzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197d50f0-2aac-49e2-ac86-cc17d9a80073","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május végén fontos küldetésre indul a Crew Dragon űrhajó, melynek tervezett misszióját virtuálisan már most, számítógépe vagy telefonja segítségével átélheti bárki.","shortLead":"Május végén fontos küldetésre indul a Crew Dragon űrhajó, melynek tervezett misszióját virtuálisan már most...","id":"20200514_crew_dragon_urhajo_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_majus_27_szimulator_spacex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=197d50f0-2aac-49e2-ac86-cc17d9a80073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7488d6c5-5183-4185-ac73-f9e435dc9709","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_crew_dragon_urhajo_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_majus_27_szimulator_spacex","timestamp":"2020. május. 14. 12:03","title":"Nyissa meg a böngészőjében: ezen az oldalon beülhet Elon Musk űrhajójába és dokkolhat a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d00b98-1e9c-4ed4-9adf-56337101147a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy, a rendőrség elől menekülő sofőr miatt fagyott meg a vér egy autós ereiben Southamptonnál.","shortLead":"Egy, a rendőrség elől menekülő sofőr miatt fagyott meg a vér egy autós ereiben Southamptonnál.","id":"20200514_Nissan_Murano_Ford_Fiesta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2d00b98-1e9c-4ed4-9adf-56337101147a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8a502-8627-4243-9405-c07b8e898cfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Nissan_Murano_Ford_Fiesta","timestamp":"2020. május. 14. 10:47","title":"Csak állt az autós a kereszteződésben, miután elrobogott előtte a végzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem lesz kötelező az örökbefogadó tanfolyam, gyorsabb lesz az eljárás és az ismerkedés idejére tíz nap fizetett szabadság jár, áll a törvényjavaslatban. ","shortLead":"Nem lesz kötelező az örökbefogadó tanfolyam, gyorsabb lesz az eljárás és az ismerkedés idejére tíz nap fizetett...","id":"20200513_orokbefogadas_szulok_korkulonbseg_Emmi_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013e0fe9-00da-486e-b434-b3d59b04421f","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_orokbefogadas_szulok_korkulonbseg_Emmi_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. május. 13. 13:33","title":"Ötven évre emelné az örökbefogadók és a gyermek közötti maximális korkülönbséget az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]